Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

"W okolicy #Odessa kolejny ukraiński pociąg ze wsparciem zachodnim, padł ofiarą pro-rosyjskiej partyzantki" - napisał 23 lutego 2024 roku w serwisie X Krystian Jachacy. To sekretarz generalny Pracy Polskiej; przedstawia się ona jako "organizacja społeczna, której bliskie są wartości świeckie, narodowe i socjalne". W listopadzie 2022 roku portal Frontstory.pl informował, że Praca Polska to organizacja prorosyjska, której Jachacy jest liderem. Do cytowanego tu posta dołączył zdjęcie wyklejonego pociągu. Wagony pokryte są białą substancją, prawdopodobnie pianą gaśniczą - można więc podejrzewać, że pociąg wcześniej się palił. W tle widać ścianę drzew, więc prawdopodobnie do zdarzenia doszło w lesie.

Komentujący post pisali m.in.: "Czy to zrobili Ukraińcy?"; "A to nie pierwszy raz, bo nie słyszałem o poprzednich akcjach"; "Bardziej bym stawiał na miejscową mafię. Wykoleili pociąg, ograbili, podpalili i spie***lili" (pisownia wszystkich postów oryginalna, oznaczenie przekleństw od redakcji). Jednak niektórzy wątpili w podaną informację. "Zielono jak na luty" - zwrócił uwagę jeden z internautów. "No popatrz ruski czopku, a Daily Mail mówi że to z 1.05.2023, gdzie katastrofie uległ ruski pociąg w okolicach Briańska, blisko Ukraińskiej granicy" - napisał inny i podał link do materiału brytyjskiego dziennika "Daily Mail".