"Mógłbym kłamać, a oni by to przełknęli". Tego nie powiedział Trump

Po ostatnich publicznych wystąpieniach prezydenta USA w sieci krąży rzekomy cytat, w którym Donald Trump miał kiedyś obrazić republikańskich wyborców. Jednak takie słowa nie padły, takiego wywiadu nie było, a ów fake news wraca niczym bumerang, gdy tylko Trump powie coś kontrowersyjnego.

Niemal 100 tys. wyświetleń wygenerował post opublikowany 15 lutego 2025 roku w serwisie X przez anonimową internautkę. Było w nim zdjęcie Donalda Trumpa z rzekomo przetłumaczonym fragmentem jego wywiadu dla magazynu "People" w 1998 roku. Rzekomy cytat brzmi: "Gdybym miał kandydować, wystartowałbym jako Republikanin. To najgłupsza grupa wyborców w kraju. Wierzą we wszystko, co podaje Fox News. Mógłbym kłamać, a oni i tak by to przełknęli. Założę się, że 'byłoby wspaniale'". "People" to znany amerykański magazyn o show-biznesie i celebrytach. Internautka, która opublikowała tę ilustrację, rzekome słowa obecnego prezydenta USA zestawiła ze swoim komentarzem na temat wyborców PiS, którzy jej zdaniem "boją się tego, czego nie znają, czują wrogość do obcych i łatwo nimi manipulować, co wykorzystuje agentura Putina prawicy". Jej wpis polubiło 3 tys. użytkowników, a niemal 1 tys. podało go dalej.

FAŁSZ Część internautów uwierzyła, że Trump tak powiedział x.com

"Każdy kraj ma swojego Trumpa i swojego Kaczyńskiego"; "Bardzo trafna diagnoza"; "To było zanim Trump doszedł do wniosku, że o wiele bardziej głupi są Demokraci"; "Proszę to teraz często przypominać, to bardzo potrzebne" - komentowali ci internauci, którzy uwierzyli w prawdziwość cytatu. Jednak większość pisała, że takie słowa w rzeczywistości nie pojawiły się w magazynie. "Ten rzekomy cytat to fake. Jakkolwiek jestem w opozycji do narcystycznego Donalda Trumpa, to nie należy powielać fałszywych treści. Nie ma ani jednego wywiadu udzielonego dla magazynu 'People' przez Trumpa w 1998"; "Zgadzam się z niemal każdym słowem tego komentarza. Ale zdjęcie to fejk"; "Ładna ściema" - przestrzegali.

Na takie uwagi autorka posta przyznała: "Zdjęcie jest fejkiem jak tu wiele osób potwierdziło, o czym nie wiedziałam".

Jeden z internautów zauważył natomiast: "No i łyknęli. Drugi raz...". Bo rzeczywiście, ten fałszywy cytat stał się popularny w sieci nie po raz pierwszy. Jest rozpowszechniany w internecie od co najmniej 2015 roku.

FAŁSZ Zmyślony cytat Trumpa, który rozchodzi się teraz (post z lewej), był już rozpowszechniany w polskiej sieci w 2021 czy 2016 roku (posty pierwszy i drugi z prawej) facebook.com

Dementi redakcji "People". Takiego wywiadu nie było

O tym, że słowa Trumpa obrażające republikanów nie pojawiły się na łamach magazynu "People", jego redakcja poinformowała serwis Factcheck.org w 2015 roku.

"People" przyjrzało się dokładnie tej sprawie, gdy w październiku pojawiały się pierwsze doniesienia. Przeczesaliśmy każdą wzmiankę o Trumpie w naszym archiwum. Nie znaleźliśmy niczego podobnego do tego cytatu – i w ogóle nie udało nam się przeprowadzić z Trumpem wywiadu w 1998 roku.

Informacje na temat Trumpa dość regularnie pojawiały się w tym piśmie, jednak pod koniec lat 90. redakcja koncentrowała się na życiu towarzyskim biznesmena i jego relacjach z kolejnymi żonami - Ivaną Trump i Marlą Maples. "People" pisał o potencjalnej prezydenturze Donalda Trumpa i jego politycznej aktywności w 1987 roku. "Mówi, że jest teraz zbyt zajęty, by ubiegać się o prezydenturę, ale za kilka lat, cóż, kto wie? " - opisywał Michael Ryan, autor artykułu "Too Darn Rich".

Jak zauważa redakcja serwisu fact-checkingowego Snopes, która również weryfikowała zmyślony cytat, amerykańska prawicowa telewizja Fox News, do której miał się odnosić Trump, nie była w 1998 roku aż tak popularna. Szeroką widownię budowała po wygranej George'a W. Busha w wyścigu o fotel prezydencki w 2000 roku, po ataku na World Trade Center we wrześniu 2001 roku i początku wojny w Iraku w 2003 roku. "Wcześniej Fox News oglądany był w domach na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale w 1998 roku nie był ani szczególnie znany, ani szczególnie ceniony jako kanał prawicowy" - ocenił Snopes (tłum. red.).

Zdjęcie którego użyto do zilustrowania fałszywego cytatu, to kadr z programu "The Oprah Winfrey Show". Tam Trump został zaproszony w 1988 roku, czyli 10 lat przed tym, zanim miał powstać rzekomy wywiad dla "People". Podczas rozmowy polityk powiedział, że na prezydenta raczej nie będzie starował, ale tego nie wyklucza. Nie padły żadne słowa przypominające te ze sfabrykowanego cytatu.

Fałszywka była w minionych latach weryfikowana przez różne redakcje fact-checkingowe - zarówno zagraniczne typu PolitiFact, Snopes czy Reuters Fact Check, jak też polskie Fake Hunter czy Demagog.org.

