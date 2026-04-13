"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa

Donald Trump
USA i Iran zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Relacja Marcina Wrony z Waszyngtonu
Im bardziej narastał konflikt na Bliskim Wschodzie, tym częściej w mediach społecznościowych pojawiały się doniesienia o rzekomym buncie aż 20 amerykańskich generałów wobec prezydenta Donalda Trumpa. Mieli odmówić wykonania rozkazów dotyczących Iranu i w rezultacie stracić stanowiska. Próżno jednak szukać na to potwierdzenia.

Po tym, jak prowadzone 11 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, negocjacje pokojowe między Iranem a USA zakończyły się niepowodzeniem, prezydent USA zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych przystąpi do blokady cieśniny Ormuz i będzie zatrzymywać każdy statek znajdujący się na wodach międzynarodowych, który uiścił opłatę na rzecz Iranu za przepłynięcie. Negocjacje były efektem dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Izraelem a Iranem, które zaczęło obowiązywać od 8 kwietnia.

Tuż przed zawieszeniem broni sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie była bardzo napięta. Prezydent USA Donald Trump groził nawet "zniszczeniem irańskiej cywilizacji". Wówczas w internecie pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o tym, jakoby wysoko postawieni dowódcy amerykańskich sił zbrojnych mieli już odmawiać wykonywania kolejnych rozkazów prezydenta Trumpa. Przekaz ten pojawił się też w polskiej sieci.

"Wojskowa rebelia w USA: 20 generałów odmówiło wykonania rozkazów Trumpa i złożyło swoje rezygnacje" - informował 5 kwietnia jeden z użytkowników serwisu X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Straszył: "wkrótce żołnierze będą strzelali do dowódców, jak w Wietnamie". Nie podał jednak ani nazwisk generałów, ani jakich rozkazów miałyby dotyczyć rzekome odmowy. Udostępnił anglojęzyczny post o buncie wojskowych przeciwko Trumpowi o treści: "20 amerykańskich generałów odmawia wykonania rozkazów Trumpa i składa swoje rezygnacje!!".

FAŁSZ
Przekaz o buncie 20 amerykańskich generałów przeszedł z anglojęzycznego internetu także do polskiego
Post wywołał dyskusję - podobnie jak anglojęzyczne wpisy na ten temat w sieci. Część komentujących chwaliło rzekomą decyzję wojskowych. Argumentowali, że dzięki temu w armii USA "zostaną tylko ci najlepsi". Inni przekonywali, że generałowie wcale nie zrezygnowali, tylko zostali wyrzuceni m.in. za "wyprowadzanie tajnych informacji". Zaś jeszcze inni internauci zwracali uwagę, że autor pisze "idiotyzmy".

Sprawdziliśmy, czy i co wiadomo o sprawie generałów.

Dowodów na "rebelię" w amerykańskiej armii brak

Z oficjalnych doniesień wynika, że na początku kwietnia 2026 roku służbę w amerykańskiej armii zakończyło trzech generałów Byli to: Randy A. George - szef sztabu armii USA; generał David Hodne, który stał na czele Dowództwa Transformacji i Szkolenia Armii oraz generał dywizji William Green Jr. - główny kapelan armii. Nie dotarliśmy do oficjalnych komunikatów i wiarygodnych źródeł prasowych, które potwierdzałyby, że stanowisk pozbawiono ostatnio aż 20 generałów amerykańskiej armii.

"Czystki" i "marnowanie ogromnego potencjału". Co się dzieje w amerykańskiej armii?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Czystki" i "marnowanie ogromnego potencjału". Co się dzieje w amerykańskiej armii?

TVN24

Co wiadomo o trzech zwolnionych? 2 kwietnia rzecznik Departamentu Wojny (dawniej Departamentu Obrony) Sean Parnell poinformował, że 61-letni generał Randy A. George przechodzi na emeryturę ze skutkiem natychmiastowym. Departament nie przedstawił wyjaśnienia tak nagłej decyzji akurat w trakcie prowadzenia działań na Bliskim Wschodzie. Według ustaleń dziennikarzy stacji CBS News sekretarz obrony Pete Hegseth poprosił generała o ustąpienie ze stanowiska. Powołując się na anonimowe źródło, podali, że "Hegseth chce na tym stanowisku kogoś, kto wdroży wizję prezydenta Trumpa i Hegsetha dla armii". Według źródeł "The New York Times" dymisja generała George'a miała związek przede wszystkim z napięciami personalnymi i sporami kadrowymi w kierownictwie armii.

Także 2 kwietnia amerykańskie media poinformowały o odsunięciu od stanowiska dwóch innych wysoko postawionych wojskowych - generała Davida Hodne'a i generała dywizji Williama Greena Jr. W obu przypadkach Departament Obrony nie podał oficjalnych przyczyn decyzji. Amerykańskie media podają, że Pete Hegseth odwołał dotychczasowego kapelana w ramach planowanych reform korpusu, które mają kłaść większy nacisk na religię, a mniej na wsparcie terapeutyczne.

W anglojęzycznej sieci informacja o rzekomym odmówieniu wykonywania rozkazów przez 20 albo 30 generałów rozchodzi się bardzo szeroko
Jednak przekazy o masowych zwolnieniach amerykańskich generałów roznosiły się w sieci tak szeroko - szczególnie anglojęzycznej - że przyjrzała się im również redakcja fact-checkingowa Snopes. W krążących wpisach pojawia się też teza, że od 20 do 30 generałów usunięto ze stanowisk, a powodem miała być odmowa kolejnych rozkazów dotyczących inwazji na Iran.

Na przykład jeden z użytkowników Instagrama twierdził, że Trump i Hegseth "zwolnili ponad 20 generałów i admirałów" oraz że setki innych wysokich rangą urzędników są obecnie zwalniane, ponieważ odmówili wykonania rozkazu Trumpa i Hegsetha dotyczącego "wysłania żołnierzy" do Iranu. Z kolei na Facebooku pisano, że 30 generałów odmówiło wykonania rozkazu o inwazji lądowej, co doprowadziło do "czystki".

Amerykańscy fact-checkerzy po weryfikacji faktów i doniesień ocenili jednak, że jak na razie brak jest jakichkolwiek dowodów, które potwierdzałyby te twierdzenia.

Skąd może się brać liczba 20 najczęściej pojawiająca się w rozchodzącej się narracji? Może z faktu, że według notatki, której treść ujawniła 6 kwietnia stacja CNN, Pete Hegseth nakazał kierownictwu Pentagonu zmniejszenie liczby czterogwiazdkowych generałów i admirałów o co najmniej 20 proc. w całych siłach zbrojnych USA. Stacja przypomniała, że obecnie w amerykańskiej armii służy ok. 900 oficerów z rangą co najmniej jednej gwiazdki.

Gabriela Sieczkowska
Czytaj także:
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
Eutanazja 25-letniej Noelii Castillo stała się dla wielu środowisk pożywką do dezinformacji
Historia Noelii w politycznym tyglu. Kłamstwa o eutanazji 25-latki
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Zełenski, 50 milionów dla opozycji i kampania Orbana. A w tle inny gracz
Zełenski, "50 milionów dla opozycji" i kampania Orbana. A w tle większy gracz
Michał Istel
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? Gdzie obowiązuje
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? W tych krajach obowiązuje
Gabriela Sieczkowska, Jakub Zulczyk
Kryzys dyplomatyczny na linii Iran - Liban staje się pożywką dla dezinformacji
FAŁSZTak potraktowali ambasadora Iranu? Nie jego
Gabriela Sieczkowska
Flaga Ukrainy w "centrum Moskwy"? Co to za wideo
Flaga Ukrainy "w samym centrum Moskwy"? Co o tym wiemy
Zuzanna Karczewska
Węgry przed wyborami. Obywatele w sidłach dezinformacji
Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
Michał Istel
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
FAŁSZ"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Portret Trumpa jako króla? Co wisi w Białym Domu
FAŁSZTrump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu
Zuzanna Karczewska
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom
Michał Istel
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Michał Wójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
FAŁSZWójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
Gabriela Sieczkowska
Jarosław Kaczyński, Hala Sokoła, 07.03.2026
Oni nie zapomnieli, ale liczą, że wyborcy tak. To ma nawet swoją nazwę
Zespół autorów
Renata GluzaMichał IstelZuzanna Karczewska
Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
FAŁSZZełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił
Zuzanna Karczewska
