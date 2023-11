Podpalili policjanta na propalestyńskiej manifestacji w Londynie? Nie tam, nie teraz

Setki tysięcy odsłon w mediach społecznościowych mają nagrania przedstawiające rzekomo ataki na policjantów podczas niedawnych propalestyńskich demonstracji w Londynie. To fake news - do takich scen tam nie doszło. Rozpowszechniane teraz filmy powstały kilka lat wcześniej.

Tysiące uczestników zgromadziły propalestyńskie oraz proizraelskie manifestacje, które 4 listopada odbyły się między innymi w Londynie, Paryżu, Rzymie, Berlinie, Barcelonie. W głównej propalestyńskiej demonstracji w Londynie na Trafalgar Square wzięło udział 30 tys. osób. Doszło do zamieszek. W związku z incydentami o godz. 18.43 policja nakazała demonstrantom rozejść się i wydała zakaz zgromadzeń obowiązujący do pierwszej w nocy londyńskiego czasu.

Policja poinformowała, że tego dnia dokonała 29 aresztowań za podżeganie do nienawiści rasowej, inne przestępstwa na tle rasowym, przemoc, zakłócanie porządku publicznego i napaść na funkcjonariusza policji. Te olbrzymie emocje przeniosły się do sieci, gdzie internauci przekonywali o rzekomej niezwykłej brutalności demonstrantów. W ramach tej dyskusji 5 listopada jeden z polskich użytkowników serwisu X opublikował dwa nagrania wideo. W komentarzu napisał: "Materiał filmowy przedstawiający zezwierzęcenie komunistów z BLM, LGBT i islamistów popierających terroryzm i atakujących policję w Wielkiej Brytanii".

FAŁSZ Filmy rozsyłane przez internautów nie mają nic wspólnego z niedawnymi demonstracjami w Londynie x.com

Na pierwszym słabej jakości nagraniu widać, jak ktoś polewa benzyną, a następnie podpala policjanta siedzącego na motorze. Funkcjonariusz zrywa się i biegnie w kierunku innych funkcjonariuszy, którzy udzielają mu pomocy. Na drugim filmie widać, jak trzech mężczyzn strąca mężczyznę w żółtej kamizelce ze skutera, by później dotkliwie go pobić. Post z tymi dwoma filmami ma 29 tys. wyświetleń. To drugie nagranie opublikował 5 listopada również inny użytkownik platformy X, komentując: "Pozdrawiam wszystkich tych, którym ciężko było podnieść kartę #Referendum". Oba filmy udostępniali też anglojęzyczni internauci. Łącznie miały setki tysięcy odsłon.

Tylko że oba filmy nie mają nic wspólnego z niedawnymi demonstracjami w Londynie.

Meksyk, 2020 rok

Nagranie przedstawiające podpalenie policjanta krążyło w polskim internecie już w czerwcu 2020 roku - też z fałszywym przekazem, jakoby przedstawia sytuację z demonstracji Antify w Hiszpanii. Weryfikowaliśmy to w Konkret24. Wideo pochodzi z Meksyku. Na mundurze policjanta można zauważyć flagę tego kraju. W rozpowszechnianych w 2020 wersjach nagrania o lepszej jakości i w szerszym kadrze w tle wyraźnie widać napis "C. Universitario Azteca" - to uczelnia w stolicy meksykańskiego stanu Jalisco – Guadalajarze. Na podstawie informacji widocznych na filmie da się ustalić dokładne miejsce jego powstania: to ulica Avenida Juarez w pobliżu Placu Uniwersyteckiego w Guadalajarze. Kadr z tego miejsca można znaleźć na Mapach Google.

Elementy wskazujące, skąd pochodzi nagranie Twitter

4 czerwca 2020 roku w Guadalajarze rzeczywiście odbyły się masowe protesty – ale nie miały nic wspólnego z wydarzeniami w USA. Demonstranci starli się z policją po tym, jak w areszcie zmarł 30-letni Giovanni Lopez, pracownik budowlany rzekomo zatrzymany za to, że nie nosił maseczki ochronnej, a taki nakaz obowiązywał w mieście. Demonstrujący wyrażali sprzeciw wobec brutalności meksykańskiej policji, wzywali władze do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych śmierci mężczyzny. Gubernator stanu Jalisco Enrique Alfaro w dzień protestów zapewnił, że historia śmierci mężczyzny w areszcie oparta jest na "wielu kłamstwach". Zaprzeczył, że został on zatrzymany za nienoszenie maseczki w miejscu publicznym, ale nic więcej nie wyjaśnił. Tego samego dnia, informując o proteście, mówił o sześciu rannych policjantach oraz o podpaleniu funkcjonariusza widocznego na nagraniu. Zgodnie z dostępnymi relacjami, Giovanni Lopez miał być bity i torturowany przez trzy godziny. Według Komisji Praw Człowieka stanu Jalisco, "uderzając wielokrotnie, policja torturowała go, naruszając jego prawo do nietykalności osobistej".

Birmingham, 2018 rok

Nagranie przedstawiające brutalne pobicie policjanta powstało w 14 września 2018 roku w Alum Rock w Birmingham. Internauci zostawili przy poście w serwisie X "notkę społeczności" wyjaśniającą kontekst tego wydarzenia i linki do tekstów prasowych. Według tych relacji pięciu mężczyzn pobiło 21-letniego pracownika miejskiej służby parkingowej, czyli osobę odpowiedzialną za wypisywanie mandatów za złe parkowanie. 15 września 2018 roku BBC informowało, że pobity mężczyzna został przewieziony do szpitala, ale nie stwierdzono u niego poważnych obrażeń. 23 listopada tego samego roku BBC donosiło o skazaniu jednego ze sprawców na dziewięć miesięcy kary w zakładzie dla młodocianych przestępców. Do ataku doszło, gdy pracownik miejskich służb czekał, aż kobieta przestawi nielegalnie zaparkowany samochód.

Źródło: Konkret24