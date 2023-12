Włoski minister zdrowia objęty śledztwem za "ukrywanie zgonów" na COVID-19? To manipulacja

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

"Włoski minister zdrowia objęty śledztwem w sprawie morderstwa za szczypawki" - ogłosił 12 grudnia jeden z użytkowników Facebooka. "Szczypawka" to pejoratywne określenie szczepień używane powszechnie przez antyszczepionkowców. Zyskało na popularności w czasie pandemii COVID-19. Podobne do cytowanego posty pojawiły się na platformie X. Autor jednego przekonuje, że chodzi o byłego szefa włoskiego resortu zdrowia Roberto Speranzę. "Jest obecnie objęty dochodzeniem w związku z wieloma poważnymi zarzutami, w tym morderstwem, poważnym uszkodzeniem ciała i kłamstwem w związku ze szczepionkami przeciwko Covid-19" - napisał 14 grudnia.

Internauci powołują się na różne źródła. Najczęściej odsyłają jednak do serwisu Rumble i przetłumaczonej na język polski kopii nagrania Grega Reese'a związanego z serwisem internetowym Infowars. Z tego nagrania dowiadujemy się m.in., że podstawą wszczęcia dochodzenia były e-maile, które wyciekły z Włoskiej Agencji Leków (AIFA), a które miały dowodzić, że były dyrektor agencji Nicola Magrini oraz Roberto Speranza byli świadomi zagrożeń związanych ze szczepionkami przeciw COVID-19, lecz je ignorowali. W filmie pokazano fragmenty pisma, które według autora dowodzi, że obaj mężczyźni "są zarejestrowani w aktach dochodzeniowych rzymskiej prokuratury". Na dokumencie rzeczywiście widać napis: "Zawiadomienie o wpisie do rejestru karnego" oraz nazwiska Magrini i Speranza. Nie dowiadujemy się jednak, co to dokładnie za dokument i jakiej sprawy dotyczy.