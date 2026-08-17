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Włoski rząd wycofał "obowiązkową edukację seksualną" ze szkół? Nie miał czego

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Nowacka: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, nieobowiązkowy będzie moduł dotyczący wiedzy seksualnej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: IMAGO/Andrea Calandra/EPA/PAP
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Rząd Giorgii Meloni "wycofał obowiązkową edukację seksualną" z włoskich szkół. Taki przekaz powielał w sieci polityk PiS Michał Woś. Tyle że to nieprawda. Sprawdziliśmy, co się zmieniło we Włoszech.

Polskich uczniów od września czeka zmiana w zasadach nauczania edukacji zdrowotnej. Przedmiot stanie się obowiązkowy. Jednak zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego pozostaną nieobowiązkowe. Tymczasem z krążącego w sieci przekazu wynika, że we Włoszech zmiany wokół edukacji seksualnej mają iść w innym kierunku.

"Pilne: Rząd Włoch pod wodzą Giorgii Meloni wycofał obowiązkową edukację seksualną ze szkół i wykluczył ją zupełnie z przedszkoli i szkół podstawowych. Lewica wściekła" - można przeczytać na planszy, którą 12 sierpnia na Facebooku opublikował Michał Woś, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Nie był to pierwszy raz, gdy polityk udostępnił ten przekaz - publikował go również w czerwcu i lipcu. Na najnowszy wpis zareagowało niemal 3,5 tys. użytkowników serwisu. Udostępniono go niemal 500 razy. Doniesienia o rzekomych działaniach włoskiego rządu powielali inni internauci na Facebooku i w serwisie X.

FAŁSZ
Przekaz o rzekomym wycofaniu obowiązkowej edukacji seksualnej z włoskich szkół promował m.in. poseł PiS Michał Woś
Przekaz o rzekomym wycofaniu obowiązkowej edukacji seksualnej z włoskich szkół promował m.in. poseł PiS Michał Woś
Źródło zdjęcia: Facebook, x.com

W komentarzach spora część internautów chwaliła włoską premierkę za decyzję. Pisali, że "wie, jak chronić dzieci" i że takiej liderki potrzeba w Polsce. Niektórzy postulowali, by rozwiązanie wprowadzić także w Polsce. Inni przekonywali, że "u nas niestety i rząd, i ludzie myślą inaczej". Z kolei przeciwnicy decyzji tłumaczyli ją tym, że "Włochy siedzą pod katolickim butem".

Okazuje się, że w krążącym przekazie nie wszystko się zgadza. Sprawdziliśmy co.

Obowiązek, którego nie było

Rząd Giorgii Meloni nie mógł znieść obowiązkowej edukacji seksualnej z włoskich szkół. Dlaczego? Bo edukacja seksualna we Włoszech nie była wcześniej obowiązkowa. Tak ujęto ją m.in. w przeglądowym opracowaniu Komisji Europejskiej z 2022 roku. Zaznaczono w nim, że nieobowiązkowe zajęcia dotyczyły uczniów w wieku 14 lat. W czerwcu 2026 roku na brak takiego obowiązku zwracały uwagę m.in. agencja informacyjna Reuters i organizacja humanitarna Human Rights Watch, opisując planowane przez włoski rząd zmiany.

Chodzi o ustawę nr 104 z 9 czerwca 2026 roku, która weszła w życie 7 lipca. Jej pomysłodawcą jest minister edukacji w rządzie Meloni, Giuseppe Valditar. Nowe przepisy nie znoszą obowiązkowej edukacji seksualnej, gdyż takiej we Włoszech dotychczas nie było. Zamiast tego określają zasady udziału uczniów w zajęciach dotyczących seksualności.

Od teraz szkoła musi uzyskać wcześniejszą, świadomą zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach dotyczących tematów związanych z seksualnością. Rodzice mają wcześniej otrzymać materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć. Pełnoletni uczniowie sami decydują, czy chcą uczestniczyć w takich zajęciach.

Jeśli takie zajęcia są pozalekcyjne lub stanowią element poszerzania oferty edukacyjnej szkoły, zgoda musi być pisemna. Rodzice powinni zostać poinformowani co najmniej siedem dni wcześniej o celach, treściach, tematyce, sposobie prowadzenia zajęć oraz ewentualnym udziale zewnętrznych ekspertów. Co więcej, udział zewnętrznych ekspertów i organizacji w zajęciach wymaga decyzji rady pedagogicznej i zatwierdzenia przez radę szkoły.

Najdalej idące ograniczenie dotyczy najmłodszych uczniów. Artykuł 1 ust. 5 ustawy wyklucza prowadzenie w przedszkolach i szkołach podstawowych (we Włoszech uczęszczają do nich dzieci w wieku 6-11 lat) zajęć i projektów dotyczących seksualności, a także inne aktywności na ten temat.

Jak wspomnieliśmy, edukacja seksualna nie jest obowiązkowym elementem włoskiego programu nauczania. Szkoły, korzystając ze swojej autonomii, mogły jednak organizować takie zajęcia jako dodatkowe.

Z badania "Młodzież i seksualność" opublikowanego przez organizację humanitarną Save The Childern wynika, że 47 proc. włoskich nastolatków w wieku 14-18 lat, deklarowało, że brało udział w zajęciach z edukacji seksualnej w szkole. Wśród tych, którzy mieli takie zajęcia, 44 proc. wskazało, że były to zajęcia prowadzone przez kilka tygodni, a 32 proc. - że było to jednorazowe wydarzenie trwające jeden dzień.

W tym samym badaniu zapytano rodziców, czy warto wprowadzić edukację emocjonalną i seksualną jako obowiązkowy przedmiot dla młodzieży. Zdecydowanie zgodziło się 27 proc. badanych, 35 proc. - w dużym stopniu, a 29 proc. - w pewnym stopniu.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
WłochyGiorgia MeloniMichał WośEdukacjaSzkołaMłodzieżManipulacjaFake News
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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