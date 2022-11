"Amerykańscy najemnicy" wracają z Ukrainy w trumnach? Zdjęcia wprowadzają w błąd

Na Twitterze rozchodzi się przekaz, że na wojnie w Ukrainie ginie wielu amerykańskich najemników. Dowodem mają być fotografie rzekomo tych żołnierzy oraz rzędów trumien. Te zdjęcia krążą jednak w sieci od lat.

"Amerykańscy najemnicy przyjechali na Ukrainę, ale niestety safari nie wyszło" – napisał jeden z użytkowników Twittera 16 listopada. Do wpisu załączył zbitkę zdjęć, która ma sugerować, że rzekomi najemnicy z USA zginęli w Ukrainie i opuszczają ten kraj w trumnach. Zdjęcie po lewej przedstawia grupę zamaskowanych, uzbrojonych osób. Pozują ubrani w odzież taktyczną, kamizelki kuloodporne i hełmy w odcieniach jasnego brązu - to kolory typowe dla mundurów żołnierzy działających w terenie pustynnym. Każdy trzyma broń. Twarze zasłonili czarnymi kominiarkami z nadrukiem białych czaszek. Natomiast na zdjęciu z prawej widzimy osiem rzędów trumien, na każdej rozłożono amerykańską flagę. Trumny leżą na trawie; w tle widać grupki ludzi, drzewa, krzaki i mostek. Być może jest to cmentarz.

FAŁSZ Wprowadzający w błąd tweet z 16 listopada 2022 roku twitter.com

Post z tymi fotografiami polubiło prawie 280 internautów, ponad 60 podało go dalej. Część twitterowiczów komentowała tak: "Kogo w gości nie proszą.....tego w cynku wynoszą. I to by było na tyle"; "O Boże. Przylecieli po pewną śmierć" (pisownia postów oryginalna). Jednak nie wszyscy uwierzyli w sugestię autora tweeta: "Czy wiesz, że to fejkowe połączenie starych zdjęć, czy powielasz nieświadomie?"; "Przecież to fejk" - pisali. I mieli rację.

Obie fotografie powstały na długo przed wojną w Ukrainie

Sprawdziliśmy, skąd pochodzą zdjęcia, które opublikowano w cytowanym poście. I tak: fotografia uzbrojonej grupy była publikowana w sieci już w 2015 roku. W marcu siedem lat temu pojawiła się na Twitterze z krótkim postem o treści: "Ghots Team". Jest lepszej jakości i przedstawia szerszy kadr - widać w nim pełne sylwetki ośmiu osób. To zdjęcie można znaleźć poprzez wyszukiwanie obrazem w Google.

PRAWDA Zdjęcie opublikowane na Twitterze w 2015 roku twitter.com

Zdjęcie trumien znaleźliśmy dzięki wyszukiwaniu obrazem w przeglądarce Bing. Jego najstarszą wersję opublikowano na anglojęzycznym blogu "The Column". Post z lutego 2009 roku informuje, że po 18 latach Pentagon zniósł zakaz fotografowania trumien poległych amerykańskich żołnierzy. Powołano się na tekst z "The New York Times" na ten temat z 26 lutego 2009 roku.

PRAWDA Zdjęcie trumien opublikowane na blogu w 2009 roku connecticutforum.blogspot.com

Później to samo zdjęcie pojawiło się na hiszpańskojęzycznym blogu "Nada nos Libra de Escorpio" w poście datowanym na listopad 2011 roku. Według wyszukiwarki Bing zdjęcie w tym blogu dodano w 2012 roku - różnica roku może wynikać z tego, że zdjęcie dodano jakiś czas po publikacji postu. Znaleźliśmy je również w dwóch tweetach z 2017 roku i na stronie Imgflip.com przeznaczonej do tworzenia memów.

Inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku. Tak więc żadne z dwóch zdjęć w popularnym teraz tweecie nie przedstawia ani amerykańskich najemników walczących w Ukrainie, ani tym bardziej trumien z ciałami takich najemników.

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24