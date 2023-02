Brytyjczycy witali Zełenskiego antyfaszystowskimi hasłami? To nagranie sprzed lat

Autor do wpisu dołączył nagranie, które miało rzekomo przedstawiać opisane zdarzenie. Trwa ponad 40 sekund, na początku widać maszerujących ludzi: niosą flagi Anglii i transparenty z wypisanymi odręcznie (z błędami) islamofobicznymi hasłami: "Wielka Brytania nie jest domem dla średniowiecznych barbarzyńskich pedofilskich praw szariatu" (ang. "Britains no home for medieval barbaric paedophilic sharia laws") oraz "Czy prawa równości? Nie dotyczą islamistów" (ang. "Does equality laws? not apply to islamists"). Kordon policjantów oddziela maszerujących od mniejszej grupy osób stojących na chodniku. Wyglądają na kontrprotestantów. To z ich strony słychać okrzyki w języku angielskim: "Nazistowskie szumowiny precz z naszych ulic" (ang. "Nazi scum off our streets").