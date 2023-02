Grupa Wagnera "zniszczyła pierwszy czołg Leopard" w Ukrainie? To fake news

Stare zdjęcie z innego kraju

Najbardziej prawdopodobnym źródłem informacji o zniszczeniu czołgu jest Telegram, a konkretnie rosyjskojęzyczne wpisy w tym serwisie, których treść była identyczna z tą pojawiającą się później w różnych językach w innych serwisach. W niektórych polskich wpisach powielano nawet ten sam błąd wynikający prawdopodobnie z automatycznego tłumaczenia, gdzie słowo "bojcy" (бойцы) błędnie tłumaczono jako "myśliwce", a nie "bojownicy". Co więcej, w niektórych rosyjskich wpisach na Telegramie podawano, że do rzekomego ataku doszło 27 lutego, a nie 26 lutego, jak pisali autorzy polskich wpisów.

Już te nieścisłości mogły sugerować, że informacja nie jest prawdziwa. Jako że do wszystkich wpisów dodawano to samo zdjęcie, można było sprawdzić, skąd pochodzi i czy już wcześniej pojawiało się w sieci.

Założyciel wagnerowców zaprzecza

Nie tylko zdjęcie zniszczonego leoparda jest stare, ale i sama informacja o ataku najemników z Grupy Wagnera na taki czołg nieprawdziwa. Co ciekawe, zdementował ją sam założyciel grupy - Jewgienij Prigożyn. Cytowany przez szereg rosyjskich mediów, w tym portal dziennika "Moskowskij Komsomolec", powiedział: "My nie zniszczyliśmy leopardów. Do tej pory nie było żadnych walk z leopardami. Mamy informację, że przyjeżdżają już do Czasiw Jar (miasto w obwodzie donieckim - red.), ale jak dotąd nie spotkaliśmy ich na polu bitwy".