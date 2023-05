"Idzie prosto na Polskę". Uwaga na fake newsa o promieniowaniu

"Potwierdziły się informacje, że w zniszczonych wczoraj magazynach w Chmielnicku ukry przetrzymywali brytyjskiej pociski ze zubożonego uranu. W Chmielnicku radioaktywność znacznie wzrosła. Podaję link do kierunku wiatru w Europie. Idzie prosto na Polskę" - taki post opublikował 14 maja jeden z użytkowników Twittera (pisownia postów oryginalna). Do tweeta dołączył wykres promieniowania gamma notowanego w mieście Chmielnicki. Widać na nim wzrost promieniowania o kilkadziesiąt jednostek, do którego miało dojść między 11 a 12 maja. Tweet ma niemal 30 tys. wyświetleń i prawie 400 polubień. Komentujący go internauci powielają przekaz, potęgując nastrój paniki: "Szybko łykać jod!"; "Znowu, jak z Czarnobylem, dowiemy sie ostatni..." - piszą na przykład. Uspokajamy: nie ma zagrożenia.