"Leopardy płoną na Ukrainie"? To inne maszyny, inny czas

Popularne w ostatnich dniach w mediach społecznościowych jest nagranie , na którym widać kolumnę płonących pojazdów wojskowych porzuconych na poboczu drogi. Rosyjskie napisy na filmie sugerują, że materiał pochodzi z kwietnia 2023 roku i pokazuje rzekomo, że czołgi Leopard niemieckiej produkcji "płoną na Ukrainie". Internauci na polskim Twitterze, udostępniając to wideo, komentowali: "W Ukrainie Leopardy w ogniu"; "Pewnie to był Leopard elektryczny"; "Ojojoj jak przykro" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Leopardy na ukraińskim froncie "w kwietniu lub maju"

Przypomnijmy: pod koniec stycznia 2023 roku koalicja państw zachodnich poinformowała, że przekaże Ukrainie produkowane w Niemczech czołgi Leopard 2. W połowie lutego szef amerykańskiego Pentagonu Lloyd Austin podsumował, że oprócz Polski będą to: Dania, Hiszpania, Holandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Portugalia. Potem także Szwecja zadeklarowała, że przekaże do 10 takich czołgów.

Wiadomo, że część czołgów już trafiła do ukraińskich sił zbrojnych. Na początku marca minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował , że Polska dostarczyła już cztery sztuki, a kolejne dziesięć miała dostarczyć do połowy miesiąca. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz pod koniec marca przekazał natomiast, że ten kraj wysłał już 18 maszyn. Niekoniecznie trafiły one jednak na front, ponieważ minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow 28 marca mówił, że "na kilku odcinkach frontu" leopardy pojawią się dopiero w kwietniu lub maju.

Wideo z drugiego dnia wojny w Ukrainie

To prawda: wprowadzenie jednej z klatek nagrania do wyszukiwarki obrazu Google Grafika odsyła m.in. do artykułu chorwackiego portalu Index.hr, w którym zamieszczono ten filmik. Tekst pochodzi jednak z drugiego dnia rosyjskiej inwazji: 25 lutego 2022 roku. Wideo jest więc nie tylko nieaktualne, ale nie może też przedstawiać czołgów Leopard, bo ich wtedy nie było jeszcze w Ukrainie. Na chorwackiej stronie nagranie podpisano: "Ukraiński czołg i kilka ciężarówek zostało zniszczonych na autostradzie pod Kijowem". Film musi więc pochodzić z pierwszych dni rosyjskiej inwazji, ponieważ to wtedy Rosjanie atakowali stolicę Ukrainy. Po skutecznej obronie miasta rosyjskie wojska wycofały się z tego odcinku frontu na początku kwietnia 2022 roku.