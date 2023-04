"Na Ukrainie palą cerkwie"? To inny czas, inny kraj

Płonąca cerkiew - ale w Rosji dziesięć lat temu

Po wprowadzeniu kadru nagrania do wyszukiwarki obrazów (w naszym przypadku był to Yandex) znaleźliśmy podobne zdjęcia z pożaru cerkwi - ale we wsi Iljinka w obwodzie astrachańskim w Rosji. Na jednej ze stron, do których odsyłały wyniki wyszukiwania, jest oryginalna wersja nagrania rozpowszechnianego teraz przez internautów. Film ten opublikowano pierwotnie w serwisie YouTube 23 stycznia 2013 roku. W depeszy agencji Interfaks z 22 stycznia 2013 roku można przeczytać o pożarze XIX wiecznej cerkwi. Jak podawała agencja, nie było zabitych ani rannych.