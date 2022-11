Najnowocześniejszy rosyjski myśliwiec zestrzelony pod Bachmutem? Nagranie jest stare

Nagranie trafiło również do polskiej sieci. "SU-35C orków - jeden z najnowocześniejszych myśliwców na wyposażeniu armii rosyjskiej zestrzelony pod Bachmutem" - brzmi jeden z polskich tweetów opublikowany 18 listopada na anonimowym koncie.

Film krąży w sieci co najmniej od wiosny

Su-35S (omyłkowo określany przez internautów Su-35C) to rosyjski nowoczesny myśliwiec wielozadaniowy stworzony w oparciu o technologie piątej generacji. Zadebiutował na rynku w 2008 roku.

Nie znaleźliśmy oryginału popularnego teraz wideo, ale - jak można łatwo sprawdzić przy pomocy odwróconego wyszukiwania obrazem - było ono już publikowane w mediach społecznościowych co najmniej od 13 marca 2022 roku i również wtedy stało się popularne. Nie znaleźliśmy oficjalnych informacji opisujących, co pokazuje ten film. Według krążących wiosną przekazów miało to być zestrzelenie rosyjskiego samolotu, którego pilot się katapultował.