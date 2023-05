"Ukraiński dron cicho leci nad Moskwą"? Kilka rzeczy się nie zgadza

"Wciąż nie wiemy, co się stało", ale cokolwiek się nie zdarzyło, "Stany Zjednoczone nie były w to zaangażowane" - powiedział w czwartek 4 maja rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby telewizji MSNBC. Chodzi o wydarzenie z nocy z 2 na 3 maja, kiedy to nad Kremlem pojawiły się dwa drony, które zostały zestrzelone. Opublikowano nagrania, które to potwierdzają. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił, że Ukraina "nie mogłaby się zdecydować na atak na Kreml bez udziału USA". Władze w Kijowie utrzymują, że nie mają nic wspólnego z tym atakiem. A John Kirby zaprzeczył w czwartek w telewizji MSNBC twierdzeniom Moskwy, jakoby Waszyngton miał stać za rzekomym atakiem dronów na Kreml. - Wciąż nie wiemy, co się stało. Więc nie podejmujemy się żadnych ocen w tej chwili - skomentował.