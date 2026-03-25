FAŁSZ

Zełenski grozi i "żąda 250 miliardów dolarów"? O jakich pieniądzach mówił

Jan Kunert z Konkret24 o walce z dezinformacją i fake newsami podczas wojny w Ukrainie
Źródło: tvn24
Wołodymyr Zełenski rzekomo ma grozić, że "zgotuje piekło Europie", gdy ta nie pomoże finansowo Ukrainie, jeśli USA wycofają swoje wsparcie dla jego kraju. Taka narracja towarzyszy rozpowszechnianemu w sieci nagraniu z wystąpieniem Zełenskiego. Tylko że prezydent Ukrainy nikomu nie groził, a mówił o zupełnie innych pieniądzach.

Premier Węgier Viktor Orban ogłosił 25 marca, że jego kraj wstrzymuje dostawy gazu na Ukrainę i że decyzja będzie obowiązywać do czasu wznowienia dostaw rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń. A wcześniej już Budapeszt zapowiedział, że mimo zawartego na szczycie Unii Europejskiej porozumienia, będzie blokować dokończenie procesu legislacyjnego w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki do momentu przywrócenia przez Kijów tranzytu rosyjskiej ropy. Na unijnym szczycie 19 marca w Brukseli 25 państw unijnych - bez Węgier i Słowacji - poparło konkluzje w sprawie dalszego wsparcia Ukrainy. Lecz brak pełnego poparcia oznacza dalszą blokadę 90 miliardów euro unijnej pożyczki dla Kijowa.

Temat wypłaty środków pomocowych dla Ukrainy jest często wykorzystywany w kremlowskiej dezinformacji. W ostatnich dniach w polskiej sieci rozpowszechniane jest nagranie fragmentu wypowiedzi prezydenta Ukrainy. Krąży jako dowód, że Wołodymyr Zełenski miał się domagać od Unii Europejskiej przekazania pieniędzy oraz grozić jej, jeżeli ta nie przeleje funduszy. "Zełenski mówi: 'Jeśli USA przestaną nam dawać pieniądze, zażądamy od Europy co najmniej 250 miliardów dolarów'. A jeżeli Europa nie da to zgotujemy jej piekło" - napisał 19 marca polski użytkownik platformy X, a jego post wygenerował niemal 230 tys. wyświetleń (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Posty o rzekomych słowach Zełenskiego generowały dziesiątki, a nawet setki tysięcy wyświetleń
Wpisów z owym nagraniem jest więcej. Na przykład 21 marca inny internauta zamieścił na X to wideo, pisząc: "'Jeśli USA przestaną nam dawać pieniądze zażądamy od Europy co najmniej 250 miliardów dolarów'. A jeśli Europa nie da to zgotujemy jej piekło. Tonący brzydko się chwyta… a oni potrafią to robić".

Przekaz rozchodził się także na Facebooku.

Nagranie z fałszywie opisanym wystąpieniem Zełenskiego krąży na Facebooku
Przy czym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nagranie chętnie podają dalej konta znane z szerzenie prorosyjskiej i antyukraińskiej dezinformacji. Tam komentujący posty internauci nie kryją oburzenia rzekomą wypowiedzią Zełenskiego: "Był komikiem, prezydentem teraz szantażystą"; "Europa wyhodowała sobie i uzbroiła największego wroga".

Jednak część internautów podważa prawdziwość opisów przy wideo: "Gdzie tam pada zdanie o zgotowaniu piekła?"; "Nie ma tego w przytoczonym wideo"; " Nie manipuluj" - piszą.

I słusznie, bo ten przekaz to fake news i manipulacja.

O jakich pieniądzach mówił Zełenski

Wideo nie jest nowe. W zagranicznej sieci krążyło już w lutym i marcu 2025 roku, to fragment wywiadu udzielanego mediom. Wtedy również internauci twierdzili, że Zełenski zapowiada w nim, iż będzie się domagał od Europy pieniędzy, jeżeli Stany Zjednoczone wycofają się z pomocy Ukrainie. Wówczas - podobnie jak teraz - nagranie zdobywało ogromne zasięgi.

Ten sam film z Zełenskim rozpowszechniano już rok temu - także z fałszywym przekazem
Jednak wystarczy obejrzeć całe nagranie, by się przekonać, że Zełenski nic takiego nie powiedział. Owszem, mówił o pieniądzach, lecz nie stawiał Europie żadnych warunków. Autorzy postów pomijają bowiem kluczowy punkt wypowiedzi ukraińskiego prezydenta. Zełenski, mówiąc o potencjalnej sytuacji, w której jego kraj miałby nie otrzymywać już pomocy od Amerykanów, powiedział: "Dajcie nam 250 miliardów, które są tutaj w Europie - zamrożone aktywa rosyjskie".

Właśnie o tych środkach wspominał - nie o pieniądzach bezpośrednio z budżetów krajów członkowskich, jak głosi rozpowszechniana teraz narracja. I nie stawiał żadnych warunków.

Zełenski wielokrotnie już apelował do przywódców krajów Unii Europejskiej, by wyrazili zgodę na przekazanie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów. Robił to chociażby podczas szczytów w Brukseli w marcu 2024 roku czy grudniu 2025 roku. Za każdym razem prezydent Ukrainy jasno zaznaczał, że mowa jest o środkach rosyjskich i że mają zostać one przeznaczone na odbudowę kraju, zakup broni dla Kijowa czy pomoc humanitarną.

Zełenski apelował, mówił o "upokorzeniu dla Europy"
Zełenski apelował, mówił o "upokorzeniu dla Europy"

TVN24

Jednak ani wtedy, ani podczas wystąpienia, którego fragment krąży teraz w sieci, nie groził Unii Europejskiej. Na nagraniu nie padają żadne słowa o "zgotowaniu piekła" dla Europy. Nie dotarliśmy do żadnych wiarygodnych doniesień, jakoby takie słowa kiedykolwiek wypowiedział.

Wołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieFake NewsManipulacjaDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica