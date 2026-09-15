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Wybory w Szwecji, imigranci i ulotki po arabsku. Mentzen straszy, chociaż nie ma czym

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Wybory w Szwecji, imigranci i ulotki po arabsku. Mentzen straszy, chociaż nie ma czym
Mentzen pyta o imigrantów
Źródło wideo: Sławomir Mentzen/YouTube
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Po wyborach w Szwecji Sławomir Mentzen grzmi, że lewicowa opozycja zawdzięcza sukces imigrantom. Pokazuje ulotkę w języku arabskim i twierdzi, że to "instrukcja głosowania", którą dostawali obcokrajowcy. Takie instrukcje przygotowano też dla Polaków.

W Szwecji 13 września 2026 roku odbyły się wybory parlamentarne. Po przeliczeniu 95 proc. głosów ogłoszono, że lewicowa opozycja otrzymała łącznie 49,5 proc. głosów, a rządząca do tej pory prawica 49,1 proc. Różnica między politycznymi blokami to jedynie 28,6 tys. głosów. Te wyniki oznaczają, że blok lewicowy będzie miał 176 miejsc w Riksdagu, a blok prawicowy - 173 miejsca. Na oficjalne, ostateczne wyniki trzeba jednak jeszcze poczekać. Szwedzki Urząd Wyborczy (Valmyndigheten, odpowiednik polskiej Państwowej Komisji Wyborczej) przekazał, że głosy oddane za granicą oraz część głosów oddanych przedterminowo (korespondencyjnie) zostaną zliczone i uwzględnione najwcześniej 16 września.

Są wstępne wyniki wyborów w Szwecji
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Są wstępne wyniki wyborów w Szwecji

TVN24

Wstępne wyniki nie spodobały się posłowi Konfederacji i liderowi tej partii, Sławomirowi Mentzenowi. "W Szwecji lewica prawdopodobnie o włos wygrywa wybory. O wyniku zadecydowały głosy imigrantów, którzy dostawali takie instrukcje głosowania od szwedzkiego odpowiednika PKW!" - napisał 14 września 2026 roku na X (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego posta załączył zdjęcie, na którym widać wiszącą ulotkę wyborczą. Jest ona po arabsku i zawiera obrazkowe oraz tekstowe informacje dotyczące zasad głosowania. W górnej części pokazano dłoń trzymającą kartę do głosowania. Niżej znajdują się rysunki kabiny wyborczej oraz stolika z krzesłami. Kolejna ilustracja przedstawia stanowisko wyborcze z urną, dokumentami i osobą za biurkiem. Na dole widnieje logo Urzędu Wyborczego.

Sławomir Mentzen alarmuje o ulotkach dotyczących wyborów w Szwecji
Sławomir Mentzen alarmuje o ulotkach dotyczących wyborów w Szwecji
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook, Instagram

"Musimy jak najszybciej zatrzymać wydawanie polskich obywatelstw, żeby u nas nie doszło do tego samego. W Polsce o wynikach wyborów muszą decydować Polacy, a nie przybysze z całego świata!" - dodał Mentzen, którego wpis na X wygenerował niemal 200 tys. wyświetleń. Posty o takiej samej treści polityk zamieścił także na Facebooku i Instagramie.

"Migranci zostali maksymalnie zmobilizowani" - grzmią politycy

Nie on jedyny oburzył się na ulotki w języku arabskim. Ich zdjęcie na X 14 września zamieścili także inni politycy Konfederacji. Zrobił to europoseł Stanisław Tyszka, który napisał: "Informacyjny plakat wyborczy o tajności głosowania po arabsku, przygotowany dla arabskojęzycznych wyborców w Szwecji. Polskę pod rządami PO czy PiS za kilka, kilkanaście lat czeka to samo". Natomiast Natalia Kołc z gdańskiego okręgu Konfederacji oburzyła się: "W Szwecji wygrała Lewica, migranci zostali maksymalnie zmobilizowani. Podczas wyborów tablice informacyjne w wielu językach także dla osób, które nie potrafią mówić ani pisać po szwedzku, ale mają prawa wyborcze".

Politycy PiS i Konfederacji nagłaśniają sprawę ulotki w języku arabskim
Politycy PiS i Konfederacji nagłaśniają sprawę ulotki w języku arabskim
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Natomiast poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Woś opublikował fotografie z ulotką na Facebooku i stwierdził: "Instrukcja głosowania w nowym języku szwedzkim". Oburzenie prawicowych polityków podzieliło także wielu komentujących ich wpisy internautów. "Ależ ten język szwedzki sie zmienia..."; "Kalifat Szwecji nadchodzi"; "nie za kilkanaście, a za kilka lat będzie u nas to samo tylko z Ukraińcami"; "Szwecja jest dziś ostrzeżeniem dla całej Europy"; "To typowa strategia islamu bo islam to nie jest religia tylko system prawno-polityczny"; "Patrzymy na powolną śmierć Szwecji. Szkoda. Ale sami sobie to zrobili" - pisali. Jednak inni komentujący posty przestrzegali: "Co za bzdury"; "Znowu populistyczne brednie"; "Niepotrzebne straszenie".

Ulotki także po polsku

W Szwecji prawo do głosowania mają osoby, które w dniu głosowania ukończyły 18 lat. W wyborach do jednoizbowego Riksdagu mogą głosować obywatele Szwecji, którzy są lub byli zameldowani w tym kraju. Inne zasady obowiązują w wyborach regionalnych i gminnych. Prawo głosu mają w nich także obywatele innych państw UE, Islandii i Norwegii zameldowani w danej gminie i regionie. Głosować mogą również obywatele pozostałych państw oraz bezpaństwowcy, jeśli byli zameldowani w Szwecji przez trzy lata przed dniem wyborów i nadal są zameldowani na obszarze danej gminy lub regionu.

Tak więc w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 września, głos oddać mogły tylko osoby posiadające szwedzkie obywatelstwo. Wbrew temu, co można wywnioskować z tego, co napisał Mentzen, przebywający w Szwecji imigranci, którzy nie uzyskali obywatelstwa, wcale nie zdecydowali o wyniku. A co z rozpowszechnianą przez polityków ulotką? To oficjalny materiał przygotowany przez Urząd Wyborczy. Znaleźć go można na stronie internetowej Val.se. Jednak język arabski nie został potraktowany wyjątkowo, bo podobne materiały instruktażowe i pomocnicze przez szwedzki Urząd Wyborczy są przygotowywane także w innych językach, w tym także... po polsku.

Valmyndigheten 12 czerwca 2026 roku opublikował trzy rodzaje materiałów informacyjnych dla wyborców. Pierwszy z nich to ogólna broszura "Wszystko, co musisz wiedzieć o wyborach w 2026 roku". Zawiera on informacje na temat prawa do głosowania, a także sposobu głosowania. Taki arkusz, który można pobrać ze strony internetowej Valmyndigheten przygotowano w języku szwedzkim, angielskim, fińskim, jidysz, meänkieli (odłam języka fińskiego), północnosaamskim, południowosaamskim, a także w dwóch dialektach romskich. Oprócz tego komunikat udostępniono także w języku arabskim, francuskim, perskim, polskim, rosyjskim, somalijskim, hiszpańskim, tajskim i w języku tigrinia.

Druga broszura to "Jak głosować - przewodnik dla wyborców" i dostępny jest w języku szwedzkim. Natomiast trzeci z nich to "Tajemnica głosowania podczas wyborów". To właśnie jego wersję w języku arabskim rozpowszechniają prawicowi politycy. Jednak oprócz arabskiego i szwedzkiego, tak jak w przypadku komunikatu z ogólnymi informacjami o wyborach,Urząd Wyborczy sporządził taką samą ulotkę w języku angielskim, fińskim, jidysz, arabskim, francuskim, perskim, polskim, rosyjskim, somalijskim, hiszpańskim, tajskim, w języku tigrinia, meänkieli, północnosaamskim i południowosaamskim oraz dwóch dialektach romskich.

Identyczne instrukcje przygotowano w kilkunastu innych językach, także po polsku
Identyczne instrukcje przygotowano w kilkunastu innych językach, także po polsku

Straszenie tymi materiałami jest więc bezpodstawne. Z wpisu Mentzena można także wywnioskować, że to m.in. przez arabskojęzyczną ulotkę lewicowa opozycja "prawdopodobnie o włos wygrywa wybory". Jednak materiały te wcale nie były kierowane do grupy o konkretnych sympatiach politycznych; tym bardziej nie skłaniały odbiorców do głosowania na określone ugrupowanie. Ulotka dotyczy jedynie tajemnicy głosowania i informuje, że wyborca powinien sam pobrać karty do głosowania i sam przebywać za parawanem, a po oddaniu głosu nie można ustalić, na kogo zagłosował. Nie zawiera żadnych nazw partii, nazwisk kandydatów ani sugestii, na kogo oddać głos.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
SzwecjaSławomir MentzenimigranciFake NewsDezinformacjaManipulacja
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