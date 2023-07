Żaba na produktach oznacza "plastikową żywność" z GMO i mRNA od Billa i Melindy Gatesów? To nieprawda

"Omijajcie 'żywność' produkowaną przez tego sku**ysyna! Nie wiadomo jakie trucizny od tego oku**ieńca tam są. Już swoimi zastrzykami/szprycami wybił miliony ludzi na całym świecie" - napisał kolejny twitterowicz 8 lipca. Następnie wymienił dwie marki herbat, które miały znajdować się na liście zatrutej żywności. Tweetowi towarzyszyło zdjęcie Billa Gatesa, wokół jego twarzy wklejono zielone oznaczenia z bardzo podobnym symbolem żaby co we wcześniej omówionym tweecie. Wokół symbolu na obwódce widać anglojęzyczny napis o treści "Rainforest Alliance Certified". Tweet wyświetlono 53 tys. razy. Polubiło go ponad 950 twitterowiczów, a udostępniło ponad 380.

Niektórzy byli sceptyczni wobec przekazu ostrzegającego przed żywnością z logiem żabki: "Mógłbyś to udowodnić?"; "Szukałem i szukałem i nic o tym nie znalazłem...."; "Ktoś tu chyba nie ma pojecia co to RFA …"; "Pracowałem w jednej z tych fabryk i nic nie dodawaliśmy do herbaty. Takze nie wiem skad masz takie super tajne dane. Ten znak oznacza to samo co niedługo ślad węglowy: nasza firma jest dumna z placenia extra podatku/oplaty w imie walki ze zmiana klimatu"; "Zadaj sobie trochę trudu i sprawdź co to jest Rainforest Alliance I czym się zajmuje".