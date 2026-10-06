FAŁSZ Zełenski, norweska rodzina królewska i posiadłość za 43 miliony dolarów. Co tu nie pasuje Szymon Rębowski |

Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Niall Carson/PA/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Norweska rodzina królewska sprzedała swoją 240-akrową (97 hektarów - red.) rodzinną posiadłość za $43 miliony Kupującym jest zarejestrowana w Belize firma Film Heritage Inc. podobno związana z ukraińskim prezydentem, Zełenskim" - pisze 30 września 2026 roku użytkownik na X. I kontynuuje: "Oslo odrzuciło ofertę w 2025 roku, ale transakcja została sfinalizowana teraz, po tym jak posiadłość stała się ciężarem dla skompromitowanej Epsteinem rodziny królewskiej... I czego tu nie rozumiecie !?". Następnie sam odpowiada: "Norwegia współfinansuje wojnę na Ukrainie, a następnie pieniądze te wracają wraz ze skorumpowaną ukraińską 'elitą' to dzieje sie w całej Europie..." (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

FAŁSZ Wpis o kupnie posiadłości norweskiej rodziny królewskiej przez Wołodymyra Zełenskiego Źródło zdjęcia: x.com

Do wpisu dołączone jest nagranie, które opowiada historię przejęcia rezydencji. "Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski kupił posiadłość Skaugum - nieruchomość, która od pokoleń należy do norweskiej rodziny królewskiej. Według doniesień cena wyniosła 400 milionów koron norweskich, czyli około 43 miliony dolarów. Transakcję sfinalizowano podczas wizyty Zełenskiego w Norwegii na pogrzebie króla Haralda, 9 września" - po angielsku tłumaczy lektorka. W tle widzimy kadry z Zełenskim, posiadłością, norweską rodziną królewską czy pokazujące wizytę Zełenskiego w Norwegii w związku z pogrzebem króla Haralda V.

Zdaniem narratorki Zełenski nabył posiadłość poprzez zarejestrowaną w Belizę spółkę Film Heritage. Prezydent Ukrainy chciał ją kupić już w 2025 roku. Decyzję o sprzedaży norweska rodzina królewska podjęła dopiero teraz, po skandalu na norweskim dworze - skazaniu syna królowej Mette-Marit w procesie o gwałty. Jednego z nich dokonał w królewskiej rezydencji w 2018 roku.

W filmie pojawia się logo E! News amerykańskiego portalu (a kiedyś kanału telewizyjnego) informacyjno-rozrywkowego.

W filmie umieszczono logo amerykańskiego kanału rozrywkowego E! News Źródło zdjęcia: x.com

Wpisy z tym samym wideo i podobnym komentarzem publikowane są w różnych językach. Największe zasięgi (po 300 tys., a nawet 400 tys.) mają wpisy w języku angielskim. Pojawiają się też wpisy po niemiecku, francusku czy holendersku. Jeden z anglojęzycznych wpisów został udostępniony przez polskie anonimowe konto: "Ciepło dla Ukrainy się odnalazło. Bardzo dużo ciepła" - głosi prześmiewczy komentarz.

Wpisy o rzekomej transakcji publikowane w różnych językach Źródło zdjęcia: x.com

"Jeśli Zełeński kupi, to znaczy, że to będzie trochę nasze? Bo przecież na pewno też się dorzucamy" - komentuje polskojęzyczny wpis jeden z użytkowników. Tylko czy ta historia wydarzyła się naprawdę?

Sfabrykowane wideo, rosyjski ślad

Przeszukaliśmy stronę internetową redakcji E! News, a także konta tego medium na platformach cyfrowych. W żadnym miejscu nie znaleźliśmy opisywanego nagrania. Nie było żadnego innego materiału poświęconego zakupowi jakiejkolwiek posiadłości przez prezydenta Zełenskiego.

Informacji o sprzedaży posiadłości nie ma też na oficjalnej stronie norweskiej rodziny królewskiej. Jest tam zaś podstrona, która podaje, że Skaugum wciąż należy do tego rodu i jest rezydencją prywatną. Informacji o sprzedaży nie ma też w norweskich i największych światowych mediach.

Przekaz o rzekomej transakcji opisał norweski dziennik "Dagbladet", wskazując, że to dezinformacja. Jako fałszywe informacje te określiło także ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. W publikacji z 1 października 2026 roku czytamy, że "relacja wideo jest całkowicie sfabrykowana" a "materiał został przygotowany na podstawie zmontowanych materiałów archiwalnych, a dźwięk i narracja wskazują na to, że zostały wygenerowane przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji".

Tworzenie krótkich nagrań, których autorzy podszywają się pod prawdziwe media, głównie z Anglii, Francji i Niemiec, jest charakterystyczną cechą działalności rosyjskiej sieci dezinformacyjnej "Matrioszka". To system działających wspólnie kont, w większości zautomatyzowanych botów, które masowo rozpowszechniają przygotowane wcześniej materiały.

Skaugum jest w rękach rodziny królewskiej od 1929 roku. Króla i królowa Norwegii zamieszkali tam, jeszcze jako para książęca, w 2003 roku. Posiadłość jest położona ok. 20 km na zachód od Oslo. Jest też pięciokrotnie większa niż w przekazie - ma ponad 1200 akrów (niemal 500 hektarów).

Zełenski i spółka z Belize

W spreparowanym filmie pojawia się informacja, jakoby Zełenski kupił posiadłość poprzez zarejestrowaną spółkę Film Heritage z Belize. Związki Zełenskiego z tą spółką opisywaliśmy przy okazji innej dezinformacji dotyczącej ukraińskiego prezydenta, zgodnie z którą miał kupić luksusowy hotel w Alpach.

"Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) ujawniło w październiku 2021 roku w ramach śledztwa Pandora Papers, dokumentację finansową, z której wynika, że firmy Zełenskiego i jego współpracowników zarejestrowane w rajach podatkowych miały od 2012 roku otrzymać 40 mln dolarów od firm związanych z ukraińskim oligarchą Ihorem Kołomojskim. (...) Dokumenty potwierdziły, że w 2012 roku obecny prezydent Ukrainy zarejestrował ze swymi współpracownikami ponad 10 firm na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w Belize i na Cyprze. Między innymi była to zarejestrowana w Belize spółka Film Heritage Inc. W 2019 roku została przekazana Olenie Zełenskiej".

"Wówczas dziennikarze ukraińskiego portalu Slidstwo.info bezskutecznie próbowali uzyskać komentarz pary prezydenckiej. 'Tak wtedy bronił się biznes' - komentował ustalenia śledztwa Pandora Papers Mychajło Podolak, doradca Zełenskiego. (...) Uznał, że dziennikarze do niczego się nie 'dokopali' z okresu po 2019 roku, czyli kiedy Zełenski został prezydentem. 'To bardzo wyraźnie świadczy o tym, że prezydent Zełenski nienagannie wykonuje wszystkie antykorupcyjne normy prawne' - stwierdził" - pisaliśmy w Konkret24 w grudniu 2024 roku.