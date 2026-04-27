FAŁSZ

Zełenski, skradziony obraz i "relacja" BBC. Co wisiało w gabinecie na ścianie?

Zełenski o Trumpie: chciałbym, żeby pozostał po naszej stronie
Źródło: CNN
W gabinecie prezydenta Ukrainy miał się odnaleźć niedawno skradziony obraz francuskiego malarza - taką historię rozpowszechniają internauci. A miała o tym poinformować stacja BBC. Wyjaśniamy, jak zbudowano tę fałszywkę.

23 kwietnia 2026 roku państwa Unii Europejskiej jednogłośnie zatwierdziły udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro oraz przyjęły 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Wcześniej decyzje te blokowały Węgry. Tymczasem w mediach społecznościowych - zarówno polskich, jak i anglojęzycznych - zaczęło przybywać doniesień oskarżających prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o to, że posiada cenny obraz skradziony z jednego z włoskich muzeów. Brzmi nieodrzecznie? Jednak dowodem ma być rzekomy materiał BBC News na ten temat.

Rozpowszechniany film wygląda rzeczywiście jak relacja stacji BBC. Widzimy informację w języku angielskim, że "skradziony obraz Cézanne'a zidentyfikowano na nagraniu Zełenskiego". Głos lektorki w języku angielskim informuje o trzech dziełach sztuki "o wartości ponad 10 milionów dolarów" skradzionych w marcu z jednego z włoskich muzeów. Opowiada, że niespełna miesiąc po kradzieży jeden z obrazów, przedstawiający filiżankę i talerz wiśni, miał być widoczny w gabinecie prezydenta Ukrainy, gdy ten występował przed kamerą. I wtedy w kadrze widzimy rzekomy fragment owego nagrania - po prawej stronie na ścianie za Zełenskim wisi niewielkich rozmiarów obraz z filiżanką i talerzem wiśni.

FAŁSZ
Informację o "odnalezieniu" skradzionego obrazu w gabinecie prezydenta Ukrainy rozpowszechniały konta znane z szerzenia rosyjskiej propagandy
Informację o "odnalezieniu" skradzionego obrazu w gabinecie prezydenta Ukrainy rozpowszechniały konta znane z szerzenia rosyjskiej propagandy
Źródło: x.com, instagram.com, facebook.com

"UE koniecznie musi przekazać te €90 mln, inne muzea i dzieła sztuki czekają..." - stwierdził jeden z użytkowników serwisu X, publikując wideo (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Banderowcy luksusu. Obraz Paula Cézanne'a skradziony miesiąc temu został odkryty w biurze Zełenskiego podczas transmisji na żywo" - czytamy we wpisie państwowego Radia Białoruś z 22 kwietnia, gdzie opublikowano to samo nagranie. Radio Białoruś to tuba propagandowa, która mimo unijnych sankcji działa w polskiej sieci. Przekaz o skradzionym obrazie powielił na Instagramie profil Centrum Usług Prawnych znany z rozpowszechniania prorosyjskich treści.

Oskarżenia wobec Zełenskiego wywołały sporą dyskusję internautów. Część nazywała prezydenta Ukrainy "złodziejem i oszustem", a nawet "skorumpowanym dyktatorem". "Zero zdziwienia jeśli to prawda" - stwierdził jeden z komentujących. Niektórzy zastanawiali się, czy obraz wiszący w gabinecie Zełenskiego to jedynie reprodukcja. Nielicznie nazywali przekaz "ruskim fejkiem" oraz "perfidną wrzutką".

Sprawdziliśmy więc, co wiadomo o skradzionym dziele i dowodach na to, jakoby trafił do prezydenta Ukrainy.

Skradziony obraz i fałszywe dowody. Odpowiedź BBC

Obraz, który na rozpowszechnianym teraz filmie widać za plecami prezydenta Ukrainy, to "Martwa natura z wiśniami" francuskiego malarza Paula Cézanne'a. Taki obraz - jako jeden z trzech - skradziono w marcu z muzeum Fundacji Magnani-Rocca niedaleko Parmy w północnych Włoszech. Pozostałe dwa skradzione dzieła to: "Ryby" Pierre'a‑Auguste'a Renoira i "Odaliska na tarasie" Henriego Matisse'a.

Jednak doniesienia o tym, że skradziony obraz Cézanne'a "odnalazł się" w gabinecie prezydenta Ukrainy, nie mają wiarygodnego potwierdzenia. Ta historia została spreparowana.

Materiał, który ma pochodzić z BBC News, nie jest autentyczny - nie ma go ani na oficjalnej stronie stacji, ani w jej kanałach w mediach społecznościowych. W odpowiedzi na pytanie z Konkret24 o rozpowszechniany film biuro prasowe BBC News napisało 24 kwietnia: "Możemy potwierdzić, że ta informacja jest fałszywa".

Rzekoma relacja BBC News zawiera elementy wskazujące na manipulację. Na przykład głos lektorki, który prawdopodobnie wygenerowano przy użyciu sztucznej inteligencji. Potwierdza to analiza Hive AI wskazująca na ponad 93-procentowe prawdopodobieństwo.

Hive AI wskazuje na ponad 93 proc. prawdopodobieństwa, że głos lektorki wygenerowano przy użyciu AI
Hive AI wskazuje na ponad 93 proc. prawdopodobieństwa, że głos lektorki wygenerowano przy użyciu AI
Źródło: hivedetect.ai

Do stworzenia tej fałszywki wykorzystano też fragmenty autentycznego materiału BBC News z 30 marca na temat głośnej kradzieży trzech obrazów z włoskiego muzeum. Użyto m.in. ujęcie przyjazdu włoskiej policji, zbliżenie na skradzione obrazy i fragment wypowiedzi Chrisa Marinello, prezesa Art Recovery International. Mówił, że złodzieje będą próbowali wywieźć trzy obrazy "przez Belgię lub Europę Wschodnią na Bliski Wschód lub do Rosji", czyli do "państw, w których często nie stosuje się zasad należytej staranności w takim samym stopniu jak na Zachodzie".

PRAWDA

W oryginalnym materiale BBC News z 30 marca nie ma nawet sugestii łączących sprawę skradzionych obrazów z Wołodymyrem Zełenskim lub Ukrainą.

Jaki obraz wisiał za Zełenskim?

Oryginalne nagranie, na którym widać Wołodymyra Zełenskiego w jego gabinecie, zostało z kolei zmanipulowane poprzez podmianę obrazu w tle. Film przedstawia jedno z codziennych przemówień prezydenta - opublikowano go 19 stycznia na kanale YouTube Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

W tle widać m.in. modele samolotów i elementy wyposażenia gabinetu. Jednak obraz na ścianie po prawej stronie wygląda na postimpresjonistyczny pejzaż i nie przypomina "Martwej natury z wiśniami" Paula Cézanne'a.

PRAWDA
Na oryginalnym nagraniu ze stycznia 2026 roku widać inny obraz (tłumaczenie maszynowe)
Na oryginalnym nagraniu ze stycznia 2026 roku widać inny obraz (tłumaczenie maszynowe)
Źródło: youtube.com/@PresidentGovUa

Na filmie za plecami Zełenskiego - po lewej i prawej stronie - widoczne są też dwa obrazy autorstwa ukraińskiego artysty Andrija Chebotaru. W rozmowie z redakcją programu "The Cube" stacji Euronews malarz potwierdził, że są to jego prace. Obraz po prawej stronie przedstawia górę Demerdżi w Górach Krymskich, rodzinnym regionie artysty. Dzieło powstało jeszcze przed rosyjską aneksją Półwyspu Krymskiego.

Do rozpowszechnianego fake newsa odniosło się już ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji. Na platformie X przestrzega, że krążące nagranie jest zmanipulowane, a w oryginalnym wideo w tle jest inny obraz.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: x.com

Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Nowy system oznaczania worków na śmieci od 1 maja nie będzie obowiązywał w całej Polsce
Od maja worki na śmieci z kodami? O co tu chodzi
Gabriela Sieczkowska
Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Bąkiewicz ma ustawę, która "powstrzyma pakt migracyjny". Dlaczego nie zadziała?
Michał Istel
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
