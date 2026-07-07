Świat Złota bielizna, miliony dolarów i korupcja w Iraku. Co tu się nie zgadza

Czarny dym nad ambasadą USA w Bagdadzie. Budynek został uszkodzony w ataku rakietowym (14.03.2026) Źródło wideo: Reuters/social media

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W wielkiej akcji antykorupcyjnej 28 czerwca 2026 roku władze Iraku zatrzymały 47 osób - podała Iracka Agencja Informacyjna (INA). Wśród nich są członkowie parlamentu i wysocy urzędnicy państwowi. Informacje o akcji irackich służb obiegły sieć, ale internauci reagują przede wszystkim na doniesienia o tym, co rzekomo odkryto u jednej z zatrzymanych posłanek. Szczególnie interesuje ich jeden przejęty przedmiot.

"Jak poinformował iracki wymiar sprawiedliwości, podczas operacji antykorupcyjnej funkcjonariusze znaleźli w domu posłanki Hind al-Abbasi, oskarżonej o korupcję, 57 mln dolarów w gotówce, 27 kilogramów czystego złota oraz złotą bieliznę" - napisał jeden z użytkowników na X (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Tamtejsze władze przeszukujące dom irackiej posłanki Hind Al-Abbasi odkryły oszałamiające: 57 milionów dolarów w gotówce, 27 kg złota a nawet bieliznę wykonaną ze złota" - napisał inny internauta. "W trakcie kampanii antykorupcyjnej w Iraku władze znalazły u posłanki Hindi al-Abbasi zestaw złotej bielizny. Każdy byle cham może mieć złoty sedes, ale majtki ze złota są tylko dla VIP" - to komentarz jeszcze innego użytkownika X. O sprawie napisał także portal tvrepublika.pl.

Do większości wpisów dołączono dwa zdjęcia. Pierwsze to fotografia irackiej posłanki, drugie pokazuje zestaw bielizny - stanik i stringi wykonane ze złotych blach, łańcuszków, bogato dekorowane kamieniami szlachetnymi, zapakowane w ozdobne drewniane pudełko.

Wpisy z mediów społecznościowych o odkrytej złotej bieliźnie Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Doniesienia o złotej bieliźnie ironicznie komentują internauci: "A taką bieliznę można w pralce prać?"; "Złote, a skromne"; "Z pewnością nie uwierają".

Taki sam przekaz pojawił się wcześniej na zagranicznych kontach w portalach społecznościowych i w mediach. Tę informację podał m.in. anglojęzyczny profil białoruskiego serwisu Nexta, a do wpisu dołączone zostały opisane wyżej zdjęcia. Ten wpis miał ponad trzy miliony wyświetleń.

Z kolei według doniesień z innego anglojęzycznego wpisu akcję wymierzoną w iracką posłankę rzekomo przeprowadziły tureckie służby na terenie Turcji na życzenie władz Iraku.

O antykorupcyjnym rajdzie i zarekwirowanej "bieliźnie ze złota" oraz rekordowej przejętej kwocie napisał m.in. anglojęzyczny serwis Nexta Źródło zdjęcia: X.com

Informację o zatrzymaniu pieniędzy, złota i bielizny ze złota zamieścił też - bez podania źródła - wydawany w Kosowie portal Reporteri.net. W artykule zaznaczono, że szczegółowe informacje dotyczące zajętych materiałów nie zostały jeszcze potwierdzone. Bardzo podobny artykuł opublikował azerski serwis Medianews.az. Sprawdziliśmy, co wiadomo o samej akcji irackich służb oraz o tym, czy w jej trakcie rzeczywiście zajęto "złotą bieliznę".

Bielizna ze złota? Nie, z AI

O zatrzymaniach wśród polityków w Iraku informowała pod koniec czerwca wspomniana INA, Reuters czy serwis Al-Dżazira. Iracka agencja informowała o 47 zatrzymanych, w tym o członkach miejscowego parlamentu. Później INA zamieściła część nazwisk - to m.in. 12 obecnych parlamentarzystów i wiceminister ds. ropy naftowej.

Na tej liście jest posłanka Hind al-Abbasi, członkini sunnickiej partii Sojusz Azm, popierającej obecnego premiera Iraku Ali Faliha al-Zaida. Jednak wśród informacji podawanych przez iracką agencję nie ma żadnych szczegółów dotyczących majątku, który miał być zabezpieczony w związku z zatrzymaniem posłanki. Tym bardziej nie informowano o bieliźnie ze złota.

Sprawę doniesień o przedmiotach znalezionych w trakcie przeszukań analizował iracki serwis fact-checkingowy Tech 4 Peace. Artykuł analizuje doniesienia o innej posłance zatrzymanej w związku z korupcją - Alii Nassif. W jej przypadku również pojawiło się zdjęcie, które rzekomo pokazywało znalezione w trakcie przeszukania paczki z banknotami oraz złotą bieliznę.

Zgodnie z analizą serwisu zdjęcie jest kompilacją dwóch innych obrazów. Pierwsze zdjęcie przedstawia gotówkę i zostało opublikowane już w 2020 roku. Drugie - ze złotą bielizną - zaczęło krążyć w sieci od początku 2026 roku, a więc na pół roku przed opisywanymi zatrzymaniami i przeszukaniami w Iraku. Użyto tego samego zdjęcia, które dołączano do wpisów o zatrzymaniu Hind al-Abbasi.

Analiza narzędziem Hive Moderation wskazuje, że zdjęcie ze złotą bieliznę z dużym prawdopodobieństwem (77,1 proc.) zostało wykonane przez sztuczną inteligencję. Analiza dotycząca zdjęcia posłanki wskazuje 98,3 proc. takiego prawdopodobieństwa.

Analiza wskazuje, że zarówno zdjęcie irackiej posłanki i zdjęcie złotej bielizny są dziełem AI Źródło zdjęcia: Hive Detect

Aresztowania w Iraku

Walka z korupcją jest jednym z głównych celów premiera Ali Faliha al-Zaida, pełniącego urząd od połowy maja 2026 roku. Ostatnie zatrzymania zostały przeprowadzone na podstawie zeznań wiceministra ds. ropy naftowej Adnana al-Dżumailiego, zdymisjonowanego na początku czerwca. Zarzuty dotyczą wielu posłów, którzy mieli wykorzystywać zasoby państwowe do prowadzenia kampanii wyborczych. Immunitet posłów, którzy zostali aresztowani, został uchylony przez przewodniczącego parlamentu. Turecka agencja Anadolu oraz serwis Arab News donoszą, że od początku akcji antykorupcyjnej zarekwirowano środki o wartości ponad 120 milionów dolarów - w gotówce i złocie.