Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Złota bielizna, miliony dolarów i korupcja w Iraku. Co tu się nie zgadza

OTWARCIIE-CUE-16-4K
Czarny dym nad ambasadą USA w Bagdadzie. Budynek został uszkodzony w ataku rakietowym (14.03.2026)
Źródło wideo: Reuters/social media
Miliony dolarów i kilogramy złota znaleziono rzekomo u zatrzymanej za korupcję irackiej posłanki. Internauci bardziej ekscytują się "bielizną ze złota", której zdjęcia publikują. I choć do akcji antykorupcyjnej irackich służb doszło, to nie ma wiarygodnych doniesień o zajętych "majtkach ze złota", a krążące fotografie wzbudzają wątpliwości co do prawdziwości.

W wielkiej akcji antykorupcyjnej 28 czerwca 2026 roku władze Iraku zatrzymały 47 osób - podała Iracka Agencja Informacyjna (INA). Wśród nich są członkowie parlamentu i wysocy urzędnicy państwowi. Informacje o akcji irackich służb obiegły sieć, ale internauci reagują przede wszystkim na doniesienia o tym, co rzekomo odkryto u jednej z zatrzymanych posłanek. Szczególnie interesuje ich jeden przejęty przedmiot.

"Jak poinformował iracki wymiar sprawiedliwości, podczas operacji antykorupcyjnej funkcjonariusze znaleźli w domu posłanki Hind al-Abbasi, oskarżonej o korupcję, 57 mln dolarów w gotówce, 27 kilogramów czystego złota oraz złotą bieliznę" - napisał jeden z użytkowników na X (pisownia wszystkich postów oryginalna). "Tamtejsze władze przeszukujące dom irackiej posłanki Hind Al-Abbasi odkryły oszałamiające: 57 milionów dolarów w gotówce, 27 kg złota a nawet bieliznę wykonaną ze złota" - napisał inny internauta. "W trakcie kampanii antykorupcyjnej w Iraku władze znalazły u posłanki Hindi al-Abbasi zestaw złotej bielizny. Każdy byle cham może mieć złoty sedes, ale majtki ze złota są tylko dla VIP" - to komentarz jeszcze innego użytkownika X. O sprawie napisał także portal tvrepublika.pl.

Do większości wpisów dołączono dwa zdjęcia. Pierwsze to fotografia irackiej posłanki, drugie pokazuje zestaw bielizny - stanik i stringi wykonane ze złotych blach, łańcuszków, bogato dekorowane kamieniami szlachetnymi, zapakowane w ozdobne drewniane pudełko.

Wpisy z mediów społecznościowych o odkrytej złotej bieliźnie
Wpisy z mediów społecznościowych o odkrytej złotej bieliźnie
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Doniesienia o złotej bieliźnie ironicznie komentują internauci: "A taką bieliznę można w pralce prać?"; "Złote, a skromne"; "Z pewnością nie uwierają".

Taki sam przekaz pojawił się wcześniej na zagranicznych kontach w portalach społecznościowych i w mediach. Tę informację podał m.in. anglojęzyczny profil białoruskiego serwisu Nexta, a do wpisu dołączone zostały opisane wyżej zdjęcia. Ten wpis miał ponad trzy miliony wyświetleń.

Z kolei według doniesień z innego anglojęzycznego wpisu akcję wymierzoną w iracką posłankę rzekomo przeprowadziły tureckie służby na terenie Turcji na życzenie władz Iraku.

O antykorupcyjnym rajdzie i zarekwirowanej "bieliźnie ze złota" oraz rekordowej przejętej kwocie napisał m.in. anglojęzyczny serwis Nexta
O antykorupcyjnym rajdzie i zarekwirowanej "bieliźnie ze złota" oraz rekordowej przejętej kwocie napisał m.in. anglojęzyczny serwis Nexta
Źródło zdjęcia: X.com

Informację o zatrzymaniu pieniędzy, złota i bielizny ze złota zamieścił też - bez podania źródła - wydawany w Kosowie portal Reporteri.net. W artykule zaznaczono, że szczegółowe informacje dotyczące zajętych materiałów nie zostały jeszcze potwierdzone. Bardzo podobny artykuł opublikował azerski serwis Medianews.az. Sprawdziliśmy, co wiadomo o samej akcji irackich służb oraz o tym, czy w jej trakcie rzeczywiście zajęto "złotą bieliznę".

Bielizna ze złota? Nie, z AI

O zatrzymaniach wśród polityków w Iraku informowała pod koniec czerwca wspomniana INA, Reuters czy serwis Al-Dżazira. Iracka agencja informowała o 47 zatrzymanych, w tym o członkach miejscowego parlamentu. Później INA zamieściła część nazwisk - to m.in. 12 obecnych parlamentarzystów i wiceminister ds. ropy naftowej.

Na tej liście jest posłanka Hind al-Abbasi, członkini sunnickiej partii Sojusz Azm, popierającej obecnego premiera Iraku Ali Faliha al-Zaida. Jednak wśród informacji podawanych przez iracką agencję nie ma żadnych szczegółów dotyczących majątku, który miał być zabezpieczony w związku z zatrzymaniem posłanki. Tym bardziej nie informowano o bieliźnie ze złota.

Sprawę doniesień o przedmiotach znalezionych w trakcie przeszukań analizował iracki serwis fact-checkingowy Tech 4 Peace. Artykuł analizuje doniesienia o innej posłance zatrzymanej w związku z korupcją - Alii Nassif. W jej przypadku również pojawiło się zdjęcie, które rzekomo pokazywało znalezione w trakcie przeszukania paczki z banknotami oraz złotą bieliznę.

Zgodnie z analizą serwisu zdjęcie jest kompilacją dwóch innych obrazów. Pierwsze zdjęcie przedstawia gotówkę i zostało opublikowane już w 2020 roku. Drugie - ze złotą bielizną - zaczęło krążyć w sieci od początku 2026 roku, a więc na pół roku przed opisywanymi zatrzymaniami i przeszukaniami w Iraku. Użyto tego samego zdjęcia, które dołączano do wpisów o zatrzymaniu Hind al-Abbasi.

Analiza narzędziem Hive Moderation wskazuje, że zdjęcie ze złotą bieliznę z dużym prawdopodobieństwem (77,1 proc.) zostało wykonane przez sztuczną inteligencję. Analiza dotycząca zdjęcia posłanki wskazuje 98,3 proc. takiego prawdopodobieństwa.

Analiza wskazuje, że zarówno zdjęcie irackiej posłanki i zdjęcie złotej bielizny są dziełem AI
Analiza wskazuje, że zarówno zdjęcie irackiej posłanki i zdjęcie złotej bielizny są dziełem AI
Źródło zdjęcia: Hive Detect

Aresztowania w Iraku

Walka z korupcją jest jednym z głównych celów premiera Ali Faliha al-Zaida, pełniącego urząd od połowy maja 2026 roku. Ostatnie zatrzymania zostały przeprowadzone na podstawie zeznań wiceministra ds. ropy naftowej Adnana al-Dżumailiego, zdymisjonowanego na początku czerwca. Zarzuty dotyczą wielu posłów, którzy mieli wykorzystywać zasoby państwowe do prowadzenia kampanii wyborczych. Immunitet posłów, którzy zostali aresztowani, został uchylony przez przewodniczącego parlamentu. Turecka agencja Anadolu oraz serwis Arab News donoszą, że od początku akcji antykorupcyjnej zarekwirowano środki o wartości ponad 120 milionów dolarów - w gotówce i złocie.

ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: Konkret24
Autorka/Autor: Szymon Rębowski
Tagi:
IrakkorupcjaZłoto
Czytaj także:
Ciągnik rolniczy (zdjęcie ilustracyjne)
Ciągnik rolniczy ruszył, mężczyzna znalazł się pod kołami
WARSZAWA
Pięć kłamstw i manipulacji o szczepionce przeciw HPV
Zajączkowska-Hernik ostrzega przed szczepieniem na HPV. I manipuluje
Michał Istel
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Trzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
FAŁSZTrzęsienie ziemi w Wenezueli. Wywołane "bronią falową"?
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Bąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
FAŁSZBąkiewicz przed sądem "za znak Polski Walczącej"? No nie
Michał Istel
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
"Rząd chce zabrać pieniądze z PPK"? Uspokajamy
Michał Istel
"Pląsający prezydent" Ukrainy. Czy to naprawdę on?
"Pląsający prezydent" Ukrainy. To naprawdę on?
Zuzanna Karczewska
"Obrzydliwy" gest Marokańczyka na mundialu? Coś się nie zgadza
Za ten gest "marokańska drużyna powinna zostać wyrzucona"? Coś nie pasuje
Michał Istel
"Systemy chłodzenia wodnego" w Chinach?
"Chiński sposób" na upał w mieście? Jeden efekt jest pewny
Gabriela Sieczkowska
"Inwestycje Koalicji Obywatelskiej w praktyce"? Co to za rondo
"Pewnie jakiś szwagier zarobił przy okazji". Czyja to inwestycja
Zuzanna Karczewska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Polacy kontra dezinformacja. Dlaczego jesteśmy podatni na fake newsy
Polacy kontra dezinformacja. Dwie grupy szczególnie podatne
Renata Gluza
Co stało się w rumuńskim parlamencie
"Rumunia przygotowuje się do aneksji Mołdawii"? Co to za projekt
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "masowo sięgną po polskie obywatelstwo"? Nieprawda
"Niech wracają". Politycy oddają ordery, a machina zaczyna działać
Michał Istel
"Topią się sygnalizatory świetlne". W Weronie aż tak gorąco?
Jest gorąco, ale żeby aż tak? Stopiony sygnalizator we Włoszech zastanawia
Zuzanna Karczewska
Berkowicz: "inżynier" opluł chrześcijan. Historia jest inna
FAŁSZ"Inżynier pluje na chrześcijan"? Berkowicz zmyślił tę historię
Michał Istel
Nasypali "marihuany do kadzidła"? Co zrobili ministranci
FAŁSZMinistranci, kościelne kadzidło, marihuana i areszt. Co tu nie gra
Zuzanna Karczewska
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Wyglądają jak z "Dragon Ball". Pytanie o kibiców Japonii
Zuzanna Karczewska
"Strzelamy w nocy". Co Zełenski mówił o Buczy
FAŁSZ"Strzelamy w nocy - tak jak zrobiliśmy to w Buczy". Co powiedział Zełenski
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Ukraińska poczta wyemituje znaczek upamiętniający zbombardowanie moskiewskiej rafinerii? Nie ma potwierdzenia
Atak na rosyjską rafinerię i zdjęcie ikona. Będzie na znaczku?
Zuzanna Karczewska
Tak Polacy przepraszali Zełenskiego za decyzję polskiego prezydenta? Nie, to dotyczyło czegoś innego
W Poznaniu "przepraszali za decyzję Nawrockiego"? Nie chodziło o order
Gabriela Sieczkowska
Andrij Sybiha
Minister "wprost grozi Polsce"? Co mówił Andrij Sybiha
Zuzanna Karczewska
Wołodymyr Zełenski
FAŁSZZełenski "wysłał Order Orła Białego za pobraniem"? Serio?
Zuzanna Karczewska
"Pomyśleć, że ten człowiek był odznaczony". Jaką flagę podpisał Zełenski
"Pomyśleć, że był odznaczony". Zełenski i flaga, która zastanawia
Michał Istel
"Nie tylko Meloni"? Jak Trump przywitał się z Brigitte Macron
"I jeszcze ta mina Macrona". Trump pocałował jego żonę?
Michał Istel
"Uhonorowano bohatera" mundialu. W taki sposób?
FAŁSZ"Magia Mistrzostw Świata". Bramkarz bohaterem, twórca "złożył hołd"
Zuzanna Karczewska
Walerij Załużny miał poprzeć Nawrockiego w ukraińsko-polskim sporze o odebranie Orderu Orła Białego
FAŁSZSpór o order, kanał widmo i "deklaracja" generała Załużnego
Gabriela Sieczkowska
Ukraińcy "niszczą groby Polaków"? Jak fejki mają nas dzielić
FAŁSZ"Przeszkadza im polski cmentarz". To nagranie pojawiło się nie bez powodu teraz
Michał Istel
"Silnik napędzony wodą". Co to za innowacja
FAŁSZWynaleziono "silnik napędzany wodą". Naprawdę?
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica