Instagram oznacza retuszowane zdjęcia i sztukę jako fałsz? Nie automatycznie

"Czy to nie trochę za daleko"

Jeden z pierwszych głosów zwracających uwagę na zjawisko zakrywania z założenia abstrakcyjnej sztuki należał do amerykańskiego fotografa Toby'ego Harrimana, który na swoim facebookowym koncie zamieścił zrzuty ekranu ze zdjęciem kolorowych gór i skomentował: "Wygląda na to, że Instagram i Facebook [właściciel Instagrama - red.] zaczną oznaczać fałszywe zdjęcia/sztukę cyfrową. [...] To ciekawe, zastanawiam się, czy to nie trochę za daleko. [...] Mam ogromny szacunek dla sztuki cyfrowej i nie chcę musieć przeklikiwać się przez przeszkody, aby ją zobaczyć".