Elon Musk całuje się z robotem? Jak powstały te fotografie

Setki tysięcy odsłon notują w mediach społecznościowych fotografie rzekomo pokazujące, jak miliarder Elon Musk całuje roboty o kobiecych kształtach. Jednak te zdjęcia nie są prawdziwe: stworzono je przy użyciu sztucznej inteligencji.

Elon Musk - właściciel Tesli, Space X i Twittera - całuje się z kobietami-robotami? Takie zdjęcia krążą w mediach społecznościowych. Żeńskie postacie mają jakby ludzkie głowy i robotyczne tułowie. Najpopularniejszy post z tymi fotografiami, jaki znaleźliśmy, to wpis tureckiego dziennikarza Ertana Ozyigita z 21 maja. Ma ponad 700 tys. odsłon. Fotografie skomentował w ten sposób: "Elon Musk zrobił zdjęcie podczas pocałunku z robotem, którego opisał jako 'kobietę ze snów' z 'cechami niespotykanymi u normalnych ludzi'. Mają 'doskonałą' osobowość i cechy. Są zasilane energią słoneczną i mają ludzkie uczucia - powiedział Musk" (tłum. red.).

FAŁSZ

Do naszej sieci zdjęcia trafiły z polskim tłumaczenie wpisu tureckiego dziennikarza. "Do czego to zmierza?" - zapytała jedna z internautek na Twitterze. "Musk całuje modelki zrobione na roboty. To jest fejk zrobiony z premedytacją" - ocenił inny użytkownik.

Te same zdjęcia krążą w sieci również z innymi opisami. Widać na nich, jak Musk z kobietami-robotami tańczy. Przekaz jest taki, że miliarder i jedna z jego firm finalizują prace nad stworzeniem żony-robota. Te prace mają się zakończyć już we wrześniu 2023 roku. "Bez posagu, wystarczy kupić żonę robota, a ona może robić prawie wszystko, co żona może robić" - skomentował jeden z internautów. Taki robot miałby kosztować ponad trzy tysiące dolarów.

Żadne z krążących zdjęć Muska nie jest autentyczne.

To dzieła sztucznej inteligencji

Sprawę zbadała między innymi redakcja AFP Fact Check. Przy pomocy odwróconego wyszukiwania obrazem trafiła na wpis użytkownika Facebooka Guerrero Art, który jako pierwszy - bo już 4 maja - umieścił zdjęcia Muska całującego kobiety-roboty na facebookowej stronie AI Art Universe. W opisie czytamy, że to miejsce dla pasjonatów obrazów wygenerowanych przez AI (ang. artificial intelligence - sztuczna inteligencja).

FAŁSZ Wszystkie zdjęcia wygenerowała sztuczna inteligencja Facebook

Do swojego wpisu autor dołączył szereg innych zdjęć, na których widać Muska, jak tańczy z kobietami-robotami lub całuje zwierzęta-roboty. Skomentował je w ten sposób: "To prawdziwy powód, dla którego Elon chce regulować AI" (tłum. red.). Do wpisu dołączył jeszcze własne wskazówki lub formuły (tzw. prompty), które posłużyły sztucznej inteligencji do wygenerowania obrazów. Jeden z internautów zapytał go, w jaki dokładnie sposób stworzył te zdjęcia. Odpowiedział, że przy użyciu Midjourney. To narzędzie, które generuje dowolne obrazy na podstawie opisu tekstowego.

Guerrero Art na swojej stronie publikuje dużo innych prac, które powstały przy użyciu AI, na przykład: Musk witający się z robotami; Mark Zuckerberg całujący się z kobietami-robotami; papież Franciszek z kuflami piwa czy z występującym w "Gwiezdnych wojnach" raperem Kanye Westem.

Jak rozpoznać obraz stworzony przez sztuczną inteligencję

W Konkret24 pisaliśmy już o obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję - przedstawiały prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który miał dołączyć do protestujących przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego we Francji; prezydenta USA Donalda Trumpa szarpiącego się z funkcjonariuszami policji, którzy rzekomo chcieli go aresztować. Opublikowaliśmy też materiał o zdjęciu pokazującym rzekomo "największego konia w historii", tyle że zdjęcie także zostało stworzone przez sztuczną inteligencję.

Niektóre obrazy wyglądały bardzo realistycznie, ale po przyjrzeniu się im bliżej, można zauważyć elementy, które budzą wątpliwości. Wiele anglojęzycznych redakcji fact-checkingowych w ostatnich tygodniach wyjaśniało, jak rozpoznać obrazy generowane przez sztuczną inteligencję. Przypominamy pięć wskazówek, jak rozpoznać takie obrazy.

1. Prawdopodobieństwo sytuacji

Warto zacząć od pytania: czy jest prawdopodobne, że doszło do sytuacji przedstawionej na zdjęciu? Czy Elon Musk mógłby się całować z robotem, tańczyć z nim? Czy możliwe jest, że taki humanoidalny robot wejdzie wkrótce do sprzedaży? Taka sytuacja raczej jest niemożliwa.

2. Niespójności wizualne: AI ma problem z ludzkimi rękoma i odbiciami

Wielu ekspertów zwraca uwagę, że obecnie generujące obrazy systemy sztucznej inteligencji mają problemy z wygenerowaniem realistycznych ludzkich rąk. I tak na przykład na jednym z obrazów z Muskiem widać, że dłoń kobiety-robota jest wyraźnie zniekształcona, a jeden z palców jest rozdwojony.

Dłoń robota nie wygląda naturalnie Facebook/Guerrero Art

3. Wygładzony obraz. Zwróć uwagę na tło i szukaj błędów logicznych

Na niektórych obrazach Musk ma nienaturalnie gładką skórę. Na jednym ma trzy dłonie. Mało prawdopodobne wydaje się również, by Elon Musk miał tak długie włosy.

Na tym obrazie AI widać zbyt dużo dłoni Facebook/Guerrero Art

4. Szukaj informacji o zdjęciu w sprawdzonych źródłach. Korzystaj z odwróconego wyszukiwania obrazem

Wiele mediów, w tym serwisów fact-checkingowych, podało, że obrazy z Muskiem zostały wygenerowane przez AI - ale do prawdy można też dojść samemu, stosując odwrócone wyszukiwanie obrazem.

5. Sprawdź zdjęcie detektorem

W sieci dostępne są darmowe narzędzia, które oceniają, czy dane zdjęcie to obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Jedno z nich udostępnia Hive Moderation, amerykańska firma zajmująca się AI. Użyliśmy je do sprawdzenia, czy dwie fotografie z Muskiem z popularnego posta tureckiego dziennikarza zostały stworzone przez sztuczną inteligencję. W jednym przypadku narzędzie oceniło prawdopodobieństwo na 99,9 proc., w drugim - na 99,7 proc.

Autor:Jan Kunert, współpraca: Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24