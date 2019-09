Dwóch nieistniejących polskich kandydatów do Nobla reklamuje w internecie swoje odkrycia medyczne

Schemat artykułów na obu stronach - s*okingdiscover.com i workout*othing.com (ukrywamy jedną z liter, by nie zachęcać czytelników do wejścia w nie - red.) - jest taki sam. W jednym z tytułów znajduje się (w języku polskim) obietnica, że "uśmierzysz ból w 8 minut – efekt potwierdzony niezależnymi testami medycznymi", a w drugim, że "za 28 dni zapomnisz, że kiedykolwiek bolały Cię kolana – efekt potwierdzony niezależnymi testami medycznymi".

Rzekomo opowiadana przez nich historia wynalezienia leku, który otworzył im drogę do noblowskiej nominacji, również różni się jedynie szczegółami.

Obaj mieli opatentować lek w odpowiedzi na potrzeby swojej chorej matki, która w jednej wersji miała miewać utrudniające życie bóle, a w drugiej problemy ze stawami i kolanami.

"Produkt nie jest wyrobem medycznym"

Na obu witrynach bardzo podobna jest też końcowa część, w której zamieszczono formularz zgłoszeniowy. Za jego pomocą można nabyć zachwalany w tekście wyrób.

Przy Marcinie Trzepieckim jest to "Magneto 500+" - wkładki do buta, które mają odpowiednio uciskać stopę podczas chodzenia. Tak przeprowadzana akupresura, zgodnie z opisem, ma pomagać na 41 różnych schorzeń od bólu do nadciśnienia. Marek Pytlakowski miał natomiast według tekstu opatentować opaskę na kolano "Knee Active+", która ma zapewniać między innymi pełną odbudowę stawu kolanowego.

Osoba wizytująca stronę ma mieć wrażenie, że musi szybko podjąć decyzję o zakupie. Otrzymuje ona informację, że może kupić wyrób za połowę ceny, ale promocja obowiązuje obejmuje tylko 200 sztuk produktu. Dodatkowo zaraz obok formularza zgłoszeniowego wyświetla się licznik odliczający od 21 w dół z dopiskiem "liczba dostępnych sztuk z aktualnej partii". Sprawdziliśmy jednak, że licznik dosyć szybko spada do 7, po czym... staje. Liczba nie zmienia się przez następne godziny, co wskazuje na to, że licznik nie pokazuje rzeczywistego stanu, a jest jedynie animacją mającą zachęcić do podjęcia szybkiej decyzji. To jeden z elementów, który powinien wzmóc naszą ostrożność. Za każdym wejściem na stronę pojawiało nam się dokładnie takie samo odliczanie.

Jak w przypadku wielu stron z podobnymi treściami, więcej potencjalnie alarmujących treści znajduje się na samym dole strony lub w stopce i zwykle napisane jest mniejszym drukiem niż reszta tekstu.