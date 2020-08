Latem Polska "awansowała" pod względem liczby zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców

Według grafiki najwięcej zgonów na milion mieszkańców było w ponad 11-milionowej Belgii - 862, a potem kolejno w Hiszpanii (617) i Wielkiej Brytanii (610). Ponad 500 zgonów na COVID-19 przypadało na milion mieszkańców we Włoszech (586) i Szwecji (575).

Źródłem danych w zestawieniu Ministerstwa Zdrowia jest Worldometer, popularna strona agregująca m.in. dane o koronawirusie na podstawie oficjalnych krajowych źródeł. Podana w grafice liczba zgonów na milion mieszkańców w każdym kraju to łączna liczba zgonów na COVID-19 w tym kraju od początku raportowania o pandemii aż do 24 sierpnia.

Jednak w Polsce w pierwszych miesiącach pandemii nie było tyle zgonów na COVID-19 co w niektórych krajach zachodnich. Natomiast od lipca gwałtownie przybywa u nas zakażeń. Sprawdziliśmy więc, jak wpływa to na naszą pozycję w zestawieniu tych 15 państw.

Z pozycji jedenastej na szóstą

Strona Worldometer nie umożliwia wydzielenia danych dla wybranych okresów - podaje jedynie łączną liczbę zgonów od początku pandemii do dnia obecnego. Dlatego wzięliśmy pod uwagę dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnośnie tych samych 15 krajów, które dają możliwość wybrania krótszego okresu.

Najpierw uszeregowaliśmy dane WHO z tych 15 krajów według liczby zgonów na COVID-19 na milion mieszkańców od początku pandemii do 24 sierpnia - czyli tak, jak dane przedstawił resort zdrowia na podstawie Worldometer. Polska jest w tym zestawieniu także na 11. miejscu i raport WHO także pokazuje, że u nas - licząc od początku pandemii - przypadają 52 zgony z powodu koronawirusa na milion mieszkańców.

Sprawdziliśmy, że kolejność wszystkich analizowanych 15 państw według liczby zgonów na milion mieszkańców jest taka sama na podstawie danych WHO i Worldometer.

Następnie przeanalizowaliśmy dane o zgonach na COVID-19 tylko z ostatnich 60 dni: od 27 czerwca do 25 sierpnia. Po zawężeniu okresu do ostatnich dwóch miesięcy sytuacja w Polsce nie wygląda już tak dobrze: nasz kraj przesuwa się z 11. na 6. miejsce. - z 14 zgonami na milion mieszkańców.