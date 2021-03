Nie, raport amerykańskiej agencji nie potwierdza, że "maseczki nie działają"

Amerykańska agencja CDC, jedna z największych i najbardziej wpływowych organizacji ds. zapobiegania chorobom (zwłaszcza zakaźnym), w swoim najnowszym przeglądzie dotyczącym strategii zapobiegania covid (przebadano 3142 amerykańskich hrabstw, z których 2313 wprowadziło nakaz stosowania maseczek), stwierdziła, że nakazy stosowania maseczek nie miały ŻADNEGO istotnego STATYSTYCZNIE wpływu na dzienne wskaźniki zakażeń i zgonów" - informował materiał opublikowany 14 marca na stronie politywatory.com. CDC (Centers for Disease Control and Prevention), czyli Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób, to agencja rządu federalnego USA wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.