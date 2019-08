"Sprawa życia i śmierci". W Polsce większość zalecanych leków na raka piersi jest niedostępnych

Dziennikarka TVN Anna Puślecka opublikowała na Facebooku list otwarty do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. "Proszę wybaczyć formę i miejsce, z którego piszę do Pana ten list, ale walczę o życie" - napisała, dodając, że chodzi nie tylko o jej zmagania z chorobą, ale o problem tysięcy Polek. "To sprawa życia i śmierci" - napisała Puślecka.

"Nawet jeśli ktoś zarabia bardzo dobrze, to nie stać go na to". Anna Puslecka o leczeniu raka piersi

Opublikowany 12 sierpnia wpis szybko rozprzestrzeniał się po sieci. Udostępniło go ponad 45 tys. użytkowników Facebooka. W dyskusji pod wpisem wzięło udział ponad 8,5 tys. internautów. W większości były to słowa wsparcia i solidarności.

W Polsce rybocyklib nie jest refundowany. Pacjentki, które chcą poddać się kuracji muszą samodzielnie finansować leczenie. Fundacje pomagające chorym, takie jak np. Rak'n'Roll, pomagają w zebraniu środków na zakup kuracji.

W oczekiwaniu na decyzję ministerstwa

Terapia nowoczesnym lekiem pozostaje niedostępna dla grupy chorych, którzy nie są w stanie jej samodzielnie sfinansować. Zamieszczony na Facebooku apel Anny Puśleckiej jest próbą zwrócenia uwagi na ich sytuację.

- To odważny apel, który mam nadzieję, będzie usłyszany, ponieważ pani Anna jest osobą znaną i powszechnie lubianą i jej głos ma większą siłę dotarcia niż głos przeciętnej pacjentki - mówi Agata Polińska, wiceprezes zarządu Alivia - Fundacji Onkologicznej. - Osób w tej sytuacji jest w Polsce znacznie więcej - dodała.

W mailu do Konkret24 Ministerstwo Zdrowia informuje o procedowaniu wniosku o objęcie refundacją rybocyklibu. "Prace nad objęciem refundacją leku w Ministerstwie Zdrowia są finalizowane" - napisała Wioletta Olszewska, zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. "Po zakończeniu prowadzonych negocjacji Ministerstwo Zdrowia niezwłocznie przekaże informacje opinii publicznej" - dodała.

Olszewska podkreśliła również dotychczasowe działania resortu, które doprowadziły do refundacji leków na chorobę Fabry’ego i darmowego dostępu do świadczeń dla chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka. "Ministerstwo Zdrowia podejmuje wszelkie możliwe działania, by zapewnić Polakom dostęp do skutecznych terapii ratujących życie i zdrowie" - zapewniła.

Rozmowy na końcowym etapie

Firma Novartis, producent leku, potwierdziła złożenie wniosku o objęcie refundacją rybocyklibu u pacjentek z HER2-ujemnym, lokalnie zaawansowanym lub przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem piersi.

"Rozmowy są na etapie końcowym i oczekujemy finalnej decyzji Ministra Zdrowia" - napisała w mailu do Konkret24 Aneta Poznańska, szefowa działu komunikacji i public affairs Novartis. Zapewniła też, że firma dokłada wszelkich starań, by we współpracy z Ministerstwem Zdrowia wypracować rozwiązania zapewniające dostęp do terapii.

W listopadzie 2018 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała negatywną opinię w sprawie objęcia leku programem refundacyjnym. Agencja rozpatrywała jednak starsze badania przedstawione w analizie klinicznej przez producenta leku. Wyniki najnowszych badań potwierdzają skuteczność kuracji rybocyklibem u szerokiego grona pacjentek.