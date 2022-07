"Szwedzki uniwersytet potwierdził zmiany genetyczne po szczepionkach"? W ogóle tego nie badano

Nieco inaczej wyjaśniał to mężczyzna towarzyszący McCulloughowi w studiu: że istnieje enzym, który może "wziąć informację o szczepionce zawartą w matrycowym RNA i umieścić ją w DNA danej osoby". Jak zaznaczył, wcześniej "mówiono, że to się nie może wydarzyć". Według niego szwedzkie badania wykazały, że może się tak stać w warunkach laboratoryjnych.

McCullough i jego towarzysz nie powiedzieli niczego nowego. Podobne wprowadzające w błąd interpretacje opublikowanej w styczniu tego roku pracy szwedzkich naukowców krążą w internecie co najmniej od końca lutego. W marcu serwis Reuters Fact-Check pisał o rozpowszechnianej fałszywej informacji, jakoby szczepionka mRNA firmy Pfizer "trwale zmieniała ludzkie DNA". To podobne stwierdzenie do tego podanego przez polskiego internautę w cytowanym wyżej tweecie. Reuters zwrócił uwagę na brakujący kontekst wypowiedzi rozpowszechnianych w internecie. Sami autorzy szwedzkiego badania stwierdzili bowiem, że ich badanie nie może być wykorzystane do wyciągania wniosków dotyczących ludzkiego DNA.

Nie badano, czy szczepionka wpływa na ludzki genom

W związku z podawanymi już zimą w internecie fałszywymi informacjami 10 marca na stronie Uniwersytetu w Lund opublikowano wyjaśnienia współautorów pracy - profesorów Yang de Marinisa i Magnusa Rasmussena. "To badanie nie docieka, czy szczepionka Pfizer zmienia nasz genom. Nasza publikacja jest pierwszym badaniem in vitro dotyczącym przekształcenia mRNA szczepionki w DNA wewnątrz komórek pochodzenia ludzkiego" - wyjaśniał de Marinis. Rasmussen podkreślał, że wyniki te obserwowano w szalkach Petriego (rodzaj naczynia laboratoryjnego) w warunkach eksperymentalnych.