W Polsce jest najwięcej zgonów w Europie i najmniej testów na koronawirusa? Zależy, na jakie dane patrzymy

Bartosz Arłukowicz, europoseł PO i były minister zdrowia, w wywiadzie dla Gazeta.pl 23 marca mówił m.in. o statystykach epidemii COVID-19 w Polsce. "Od wielu tygodni zaczynam każdy dzień od analizy danych i porównania naszego kraju, Polski, do innych krajów europejskich i światowych. Właściwie każdego dnia widzę to samo" - stwierdził Arłukowicz. Po czym dodał:

Porównując kraje pod względem liczby zgonów na COVID-19, należy przeliczać je na określoną liczbę mieszkańców . Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego prowadzący portal Our World in Data podają statystyki o zgonach w przeliczeniu na milion mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że kraje stosują różne kryteria do klasyfikacji zgonów z COVID-19.

Foto: Our World In Data

Uwzględniając wszystkie kraje Europy, z których dane prezentuje Our World in Data i których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., 26 marca Polska była na 16 miejscu.

23 marca, czyli w dniu wywiadu z Arłukowiczem, Polska była na 13. miejscu wśród państw Unii Europejskiej oraz na 17. wśród wszystkich uwzględnionych w analizie Our World in Data państw Europy.

Średnia zgonów z siedmiu dni: Polska na 5. miejscu w UE

Do oceny bieżącego stanu stosuje się dane z krótszego okresu. Dlatego Our World in Data podaje także średnią tygodniową liczbę zgonów. Pod tym względem 25 marca Polska była na 5. miejscu w Unii Europejskiej. Średnia wynosiła u nas 9,33. To znaczy, że tego dnia na milion mieszkańców Polski przypadało średnio 9,33 zgonów z COVID-19. Unijna średnia wynosiła 5,32.

