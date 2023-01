Cejrowski o zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniach przeciw COVID-19. Sprawdzamy

Wojciech Cejrowski podaje dalej nagranie z lekarzem, który stwierdza, że liczba przypadków zapalenia mięśnia sercowego radykalnie wzrosła u osób zaszczepionych na COVID-19, w stosunku do okresu sprzed pandemii. Lekarz wielokrotnie dezinformował już na temat pandemii i szczepionek. Pokazujemy też, dlaczego nie należy zestawiać przytoczonych przez niego badań.

8 stycznia na twitterowym koncie Wojciecha Cejrowskiego pojawił się wpis o treści: "Zapalenie mięśnia sercowego: przed 2021 - 4 przypadki na milion obecnie - 25.000 przypadków na milion i rośnie" (pisownia oryginalna). Był to komentarz Cejrowskiego do podawanego dalej anglojęzycznego tweeta z konta o nazwie Now The End Begins (tłum. Teraz zaczyna się koniec). W tym tweecie czytamy: "Dokonaj obliczeń: Dr Peter McCullough pokazuje nam, że przed szczepieniem zapalenie mięśnia sercowego wynosiło około czterech przypadków na milion. Po szczepionce, zapalenie mięśnia sercowego wynosi teraz 25,000 na milion i rośnie. Kiedy rząd podniesie alarm?". Gdyby taka zmiana była prawdziwa, oznaczałoby to, że przypadki zapalenia mięśnia sercowego (ZMS) zdarzają się 6 250 razy częściej, niż przed pandemią.

FAŁSZ Wprowadzający w błąd tweet z 8 stycznia 2022 roku Twitter.com

Anglojęzycznemu tweetowi towarzyszy trwające niewiele ponad minutę nagranie. Przedstawia ono amerykańskiego kardiologa Petera McCullough'a. Ten opowiada o wynikach badań naukowych na temat przypadków zapalenia mięśnia sercowego przed pandemią oraz po pandemii, z uwzględnieniem osób, które przyjęły szczepionkę na COVID-19. Gdy mówi, na ekranie pojawiają się kolejne screeny stron internetowych, gdzie opublikowano badania, o których w danym momencie opowiada. Odnosi się wrażenie, że jest to wycięty fragment dłuższej wypowiedzi, a więc mógł zostać wyciągnięty z kontekstu.

Przedstawione przez w McCullough'a informacje sugerują, że częstotliwość występowania zapalenia mięśnia sercowego jest obecnie dużo wyższa niż przed pandemią COVID-19. "W artykule Aroli i współpracowników z Finlandii, opublikowanym przed COVID w jednym z najlepszych czasopism kardiologicznych, ustalili oni wskaźnik. To bardzo ważne. Badali wszystkich w całym kraju i mieli bardzo solidną rejestrację przypadków. Cztery przypadki na milion to podstawowy wskaźnik zapalenia mięśnia sercowego przed COVID" - mówi McCullough na początku.

Dalej przedstawia wstępne statystyki amerykańskiej agencji Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC): "W pierwszej liczbie, którą podało CDC, podzieliło zdarzenia bezpieczeństwa przez całkowitą liczbę osób, które przyjęły szczepionkę, zakładając, że inni ludzie jej nie dostali. To wadliwe podejście statystyczne, ale nawet to uwzględniając, pierwsze szacunki CDC wynosiły 62 przypadki na milion, a potem szybko je zwiększono". Jak stwierdził dalej: "Tracy Høeg z UC Davis przeprowadziła inną analizę danych, z 250 przypadkami na milion. Sharff z Kaiser Permanente znalazł 527 przypadków na milion".

Na końcu powiedział o "dwóch perspektywicznych badaniach kohortowych", z których miało wynikać, że po szczepionce na COVID-19 występuje 25 tysięcy przypadków zapalenia mięśnia sercowego na milion osób. "Mansanguan i współpracownicy oraz Le Pessec i współpracownicy, dwa oddzielne artykuły, gdzie w końcu robią wszystkie pomiary przed i po szczepieniu. Mansanguan drugą dawką szczepionki Pfizer u dzieci w wieku 13-18 lat; Le Pessec [zajmował się] pracownikami ochrony zdrowia po trzeciej dawce szczepionki RNA, razem [to] znaleźli, ich szacunki wynoszą teraz 25 tysięcy przypadków na milion".

Nagranie rozpowszechniane nie tylko na angielskojęzycznym Twitterze. W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku znalazło się na stronie Bitchute.com (alternatywa dla serwisu YouTube, znana z hostowania treści skrajnie prawicowych, zawierających teorie spiskowe i mowę nienawiści) oraz na forum Reddit.

Tweet opublikowany przez Cejrowskiego wyświetlono prawie 180 tys. razy. Polubiło go ponad 1,9 tys. użytkowników Twittera, a ponad 690 udostępniło go dalej.

"Panie Cejrowski super że pan porusza ten temat"; "... a co niektórzy 'naukowcy' nadal nie dostrzegają związku z przyjęciem szczepionki. Zdumiewające"; "Ci, co ostrzegali za wczasu, ostrzegli tych, co słuchali. Teraz już za późno na ostrzeżenia"- pisali niektórzy internauci w odpowiedzi na tweet dziennikarza, podróżnika i pisarza (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Część komentujących było sceptycznych wobec źródła i informacji przedstawionych przez Cejrowskiego: "Źródło: jakiś pan z Ameryki na Twitterze tak powiedział."; "To badanie S. Mansanguan jest dostepne w sieci. Badanie na 13-18 latkach z dwoch szkol. n=301, 4 przypadki mild myocardis. To, pomijajac skale i grupe wiekowa nawet nie jest blisko 25k przypadkow na milion".

Wątpliwe źródło nagrania i Amerykanin, który wiele razy dezinformował

Nagranie, które komentował i podawała dalej Cejrowski to fragment programu "American Thought Leaders" publikowanego (za paywallem) w serwisie gazety "The Epoch Times". Przypomnijmy, że "The Epoch Times" to skrajnie prawicowa gazeta i firma medialna z siedzibą w Nowym Jorku. W sierpniu 2022 roku Konkret24 zweryfikował nieprawdziwe twierdzenia opublikowane m.in. przez tę gazetę, a dotyczące sześciu kanadyjskich lekarzy, którzy mieli umrzeć po "po kolejnej rundzie szczepień". Wprowadzające w błąd informacje z "The Epoch Times" były weryfikowane także przez anglojęzyczne redakcje fact-checkingowe, m.in. FactCheck.org, Climatefeedback.org, Healthfeedback.org, oraz PolitiFact.com.

Gośćmi prowadzącego program Jana Jekieleka z "The Epoch Times" byli doktor Peter McCullough i doktor Aseem Malhotra. Tematem był wpływ szczepień przeciw COVID-19 na serce i mięsień sercowy. Premiera programu miała miejsce 17 grudnia 2022 roku. Cała rozmowa została spisana i jest dostępna dla każdego na zarchiwizowanej wersji strony, na której opublikowano rozmowę. Transkrypcja potwierdza, że popularne wideo jest częścią tej rozmowy.

Cejrowski w swoim wpisie połączył dwie statystyki podane przez McCullougha na początku i na końcu nagrania. Przyjrzeliśmy się artykułom, o których amerykański lekarz mówił w nagraniu. Tutaj należy też podkreślić, że badania te nie dotyczą sytuacji w Polsce. Wątpliwości budzi ich zestawianie ze sobą - nie pochodzą z tego samego kraju, nie dotyczą nawet tej samej grupy wiekowej.

Badania z Finlandii sprzed pandemii dotyczyły tylko dzieci i młodzieży

Przytoczony na początku przez McCullougha artykuł naukowy opublikowano w 2017 roku w "Journal of the American Heart Association". Jego tytuł brzmi: "Występowanie i charakterystyka dziecięcego zapalenia mięśnia sercowego: Badanie ogólnokrajowe w Finlandii". Zgodnie z tytułem, badanie poświęcono tylko populacji dzieci. Nie analizowano w nim całej populacji Finlandii, jak sugerował McCullough.

W badaniu przeanalizowano dane o wszystkich hospitalizacjach z powodu zapalenia mięśnia sercowego w Finlandii, które wystąpiły u pacjentów w wieku do 15. roku życia w latach 2004-2014. Ich źródłem jest obowiązkowy ogólnokrajowy rejestr. Uwzględniono wszystkich pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego jako pierwotną, wtórną lub trzeciorzędną przyczyną przyjęcia. I tak w analizowanym czasie odnotowano 213 przyjęć szpitalnych z powodu zapalenia mięśnia sercowego u dzieci. Zapalenie mięśnia sercowego było główną przyczyną przyjęcia w 86 proc. przypadków.

Z analizy badaczy wynika, że ogólna częstotliwość występowania zapalenia mięśnia sercowego wynosiła 1,95 na 100 tys. osób na rok, co dawałoby 19,5 przypadków na milion osób. Tymczasem McCullough podał, że z badania wynika, że były to cztery przypadki na milion osób. Być może Amerykanin odnosił się do danych o zapaleniu mięśnia sercowego związanych z grypą. Tu częstość występowania wynosiła 0,04 na 100 tys. osób, ale to ciągle 0,4 na milion nie cztery.

"Perspektywiczne badania", kolejne niedomówienia i własne szacunki

25 tysięcy przypadków zapalenia mięśnia sercowego na milion osób - taką statystykę miały potwierdzać według McCullough'a dwa "perspektywiczne badania kohortowe". Przyjrzeliśmy się tym publikacjom. Obie dostępne są online. Tylko jedna z nich jest obecnie zrecenzowanym artykułem naukowym.

Mowa o artykule opublikowanym w sierpniu 2022 roku w piśmi "Tropical Medicine and Infectious Disease". Jego tytuł brzmi: "Wpływ szczepionki BNT162b2 mRNA COVID-19 na układ krążenia u młodzieży". W badaniu kohortowym wzięło udział 301 uczniów w wieku od 13 do 18 lat z dwóch szkół w Tajlandii, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki Pfizer na COVID-19. Średni wiek uczestników wynosił 15 lat.

Jak prowadzono badania? Była to obserwacja zaszczepionych drugą dawką pod kątem występujących u nich sercowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych. I tak najczęstszymi objawami w tym zakresie u badanych były tachykardia (częstoskurcz), czyli rodzaj zaburzeń rytmu pracy serca (7,64 proc.), duszność (6,64 proc.), kołatanie serca (4,32 proc.), ból w klatce piersiowej (4,32 proc.) i nadciśnienie (3,99 proc.).

"Nasze badanie wykazało jeden przypadek zapalenia mięśnia sercowego, cztery przypadki subklinicznego zapalenia mięśnia sercowego i dwa przypadki zapalenia osierdzia wśród 301 uczestników, a każdy przypadek miał łagodne objawy. Częstość występowania zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia stwierdzona w naszym badaniu może być wyższa niż w innych badaniach ze względu na protokół badania" - czytamy w artykule.

Tak więc na 301 badanych nastolatków, u sześciorga z nich zaobserwowano sercowo-naczyniowe skutki uboczne. Przeliczając na milion, dawałoby to prawie 20 tysięcy przypadków (dokładnie 19 934). Autorzy badania nie dokonują jednak takich przeliczeń.

Drugie badanie to nie artykuł naukowy, ale tekst przygotowany na podstawie prezentacji prof. Christiana Eugena Muellera ze Szpitala Uniwersyteckiego w szwajcarskiej Bazylei. Prezentację wygłosił w 2022 roku na dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) w Barcelonie. Tę zatytułowano "Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wspomagającym szczepionką COVID-19 mRNA". Autorem prezentowanych badań jest Guillaume Le Pessec. W sieci nie znaleźliśmy żadnego preprintu (wstępnej wersji) lub zrecenzowanego artykułu, który podsumowywałby te badania Le Pesseca.

McCullough twierdził, że analizę opublikowano na stronie Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tymczasem tekst podsumowujący prezentację został opublikowany na stronie francuskiego serwisu Cardio-Online.fr, który publikuje informacje dotyczące kardiologii. Jest związany z Francuskim Towarzystwem Kardiologicznym (Societe Francaise de Cardiologie, SFC); jednak strona samej organizacji ma inny adres: Sfcardio.fr.

W materiale opisano badania częstości występowania zmian w mięśniu sercowym po szczepieniu szczepionką mRNA. Badaną populację stanowiło 835 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei, którzy otrzymali dawkę szczepionki mRNA firmy Pfizer lub Moderna. 92 proc. z nich otrzymało trzecią dawkę szczepionki na COVID-19. Średni wiek badanych wynosił 37 lat. Tak więc nie stanowią oni grupy, którą można byłoby porównywać do znacznie młodszej grupy z badań fińskich (osoby do 15. roku życia).

Wyniki tego badania wykazały, że 2,8 proc. zaszczepionej populacji miało zmiany w mięśniu sercowym. W tym badaniu również nie padła statystyka podana przez amerykańskiego lekarza - 25 tysięcy przypadków na milion. Jednak 2,8 proc. z miliona to około 28 tys. - być może w ten sposób McCullough oszacował podane przez siebie liczby.

W kwietniu 2021 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano zwiększoną liczbę przypadków zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu szczepionką mRNA COVID-19 (Pfizer i Moderna). Jak podaje CDC, badania potwierdzają, że istnieje rzadkie ryzyko zapalenia mięśnia sercowego i (lub) osierdzia po otrzymaniu szczepionek mRNA COVID-19.

"W większości przypadków zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia po szczepieniu szczepionką mRNA na COVID-19 pacjenci, którzy zgłosili się do opieki medycznej, dobrze reagowali na leki i odpoczynek oraz wykazywali szybką poprawę. CDC ocenia długoterminowe następstwa zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA na COVID-19. Wstępne dane z ankiet przeprowadzonych co najmniej 90 dni po rozpoznaniu zapalenia mięśnia sercowego wykazały, że większość pacjentów w pełni odzyskała zdrowie po zapaleniu mięśnia sercowego" - czytamy na stronie CDC.

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24