Na olimpiadzie w Barcelonie "zostaliśmy ostrzeżeni" o planowanej pandemii? Absurdalna teoria wraca

Sceptycy pandemii COVID-19 nie ustają w szukaniu dowodów na to, że została ona zaplanowana dużo wcześniej - teraz twierdzą, że dowody na to widzieliśmy już na olimpiadzie w Barcelonie. Rozpowszechniają nagranie, które ma to udowadniać. Lecz ono nie potwierdza tej absurdalnej tezy.

Internauci rozsyłają na Facebooku nagrania fragmentów spektaklu wystawionego podczas otwarcia olimpiady w Barcelonie, sugerując, że są to dowody, iż pandemię zaplanowano. Popularne teraz nagranie opublikował jeden z polskich użytkowników Facebooka jesienią 2021 roku. Pod koniec stycznia 2023 roku kolejny raz zaczęto je udostępniać na profilach i w grupach, m.in. w grupie o nazwie Świat Wybudzonych.

Nagranie trwa dwie minuty, jest fragmentem relacji z ceremonii otwarcia olimpiady w Barcelonie w 1992 roku. Na ekranie przez ponad 50 sekund widać napis: "Otwarcie olimpiady Barcelona 1992" i dopisek: "To jest plan". Filmik przedstawia teatralną inscenizację, dodane do niego elementy graficzne zwracają uwagę oglądającego na kilka elementów przedstawienia, które mają "zapowiadać" późniejszą pandemię COVID-19. Są to ogromne kuliste elementy scenografii z wypustkami, które mają przypominać koronawirusy (sfery z kolcami) i strzykawki oraz czarne macki symbolizujące "aluminiowe istotki" rzekomo wstrzykiwane podczas szczepienia. "Już były plany obejrzyj dokładnie" - napisał użytkownik Facebooka publikujący nagranie (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Udostępniło je prawie 370 użytkowników. Wcześniej opublikowano je na TikToku - wskazuje na to logo i nazwa użytkownika tej aplikacji, który nagranie opublikował.

FAŁSZ Fałszywie opisane nagranie udostępniane na Facebooku w styczniu 2023 roku

"Najgorsze jest to, że zostaliśmy ostrzeżeni"

"Już wtedy wiedzieli co szykują... Plandemie"; "Że ta cała śmieszna 'pandemia' gilów z nosa zwanych covid była zaplanowana ponad 30 lat temu, niektórym jest wiadomo od ponad 30 lat"; "Najgorsze jest to że zostaliśmy ostrzeżeni podano nam informacje jak na tacy i co no i co" - czytamy w komentarzach facebookowiczów pod filmem, pochodzących ze stycznia.

Niektórzy sugerowali, że takie dowody pojawiły się też na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. "I nikt nie zadawał pytań o co chodziło? W Londynie (2012) bylo podobnie. Ale tam wjeżdżały łóżka z chorymi..."; "Olimpiada 2012 Londyn jeszcze lepsze otwarcie"; "Pamiętam. Powtórka na olimpiadzie w Londynie 2012" - twierdzili.

Przypomnijmy: "plandemia" to teoria spiskowa, której zwolennicy starają się udowodnić, że pandemia COVID-19 wywołana wirusem SARS-CoV-2 została zaplanowana dużo wcześniej.

Spektakl przedstawiał jeden z greckich mitów - różne symbole furii

To samo nagranie z podobną sugestią krążyło w polskich mediach społecznościowych wiosną 2021 roku. Wtedy weryfikował je portal fact-checkingowy Demagog. W styczniu 2022 roku pisała o nim z kolei redakcja AFP Sprawdzam. Przyjrzały mu się też zagraniczne portale fact-checkingowe: anglojęzyczny Boliviaverifica.bo i rosyjskojęzyczny Stopfake.org.

Ceremonia otwarcia olimpiady w Barcelonie odbyła się 25 lipca 1992 roku na Stadionie Olimpijskim; rozgrywki sportowe trwały do 9 sierpnia. Była to pierwsza nowożytna olimpiada organizowana w Hiszpanii. Pełna relacja z ceremonii otwarcia dostępna jest w serwisie YouTube na kanale Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Krążące nagranie to fragment zaczynający się ok. 45 minuty wersji dostępnej na YouTube. Spektakl wystawiła hiszpańska grupa teatralna La Fura dels Baus, znana z niestandardowych i kreatywnych scenografii.

Spektakl nosił tytuł "Morze Śródziemne, Morze Olimpijskie"; przedstawiał "historię podróży herosa Jazona i Argonautów na koniec Morza Śródziemnego, do słupów Heraklesa, które według mitologii greckiej były bramą do nieznanego świata" - czytamy na stronie hiszpańskiej grupy teatralnej. Według legendy Barcelona została założona przez greckiego boga Heraklesa, który wraz z przyrodnim bratem Hermesem towarzyszył Jazonowi i Argonautom w poszukiwaniu Złotego Runa.

W skrócie scenariusza spektaklu, który dostępny jest na stronie La Fura dels Baus, czytamy: "W trakcie podróży, przedstawionej na Stadionie Olimpijskim, Argonauci konfrontują się, zgodnie z najlepszą klasyczną tradycją, z furiami symbolizującymi wojnę, zanieczyszczenie środowiska, głód i choroby. Furie starożytnych żeglarzy mają swoje współczesne odpowiedniki".

"Nasz występ na otwarciu Igrzysk Olimpijskich nie ma nic wspólnego z pandemią koronawirusa" - powiedział dziennikarzom AFP Carlus Padrissa, jeden ze współdyrektorów La Fura desl Baus (wypowiedź z 11 stycznia 2021). Jak dodał, spektakl "przedstawiał statek, który był metaforą ludzkości, zaś morze reprezentowało zło, z jakim muszą mierzyć się ludzie: wojnę, choroby, zanieczyszczenie".

Tak więc wielkie niebieskie kule z kolcami i mackami przedstawiały potwory morskie, a nie wirus SARS-CoV-2. Kolejne postaci widoczne na nagraniu symbolizują złe siły atakujące statek herosów.

Na olimpiadzie w Londynie też były dowody na "plandemię"? Nie

Internauci, którzy sugerowali, że "powtórka [była] na olimpiadzie w Londynie 2012", bo "tam wjeżdżały łóżka z chorymi...", też nie mają racji. Dawniej w mediach społecznościowych już krążyły twierdzenia, że także ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie zapowiadała pandemię COVID-19. W maju 2020 roku wyjaśniały to redakcje gruzińskiego portalu fact-checkingowego MythDetector.ge, agencji Reutersa i serbska redakcja AFP.

Pokaz inaugurujący olimpiadę został zaprojektowany przez nagrodzonego Oscarem reżysera filmowego Danny'ego Boyle'a. Była to jego "oda do brytyjskiej historii i kultury". Jeden z fragmentów poświęcono brytyjskiej Narodowej Służbie Zdrowia (NHS). Wtedy na cenie pojawili się aktorzy przedstawiający "personel i pacjentów" londyńskiego szpitala dziecięcego Great Ormond Street. Tańczyli i czytali leżącym na łóżkach dzieciom historie z literatury brytyjskiej. W tym czasie wokół sceny pojawiały się postacie z literatury brytyjskiej, wśród nich Alicja z "Alicji w Krainie Czarów", Mary Poppins - główna bohaterka serii książek dla dzieci i Lord Voldemort - czarny charakter serii książek o Harrym Potterze - wyjaśniał w 2012 roku brytyjski dziennik "The Guardian". Pełne nagranie z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie również jest dostępne na kanale YouTube Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Autor:Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24