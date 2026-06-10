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Czy w szkolnych stołówkach "mięso będzie tylko raz w tygodniu"? Co wiadomo o zmianach

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Mięso na szkolnej stołówce będzie rzekomo serwowane tylko raz w tygodniu.
Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Mięso na szkolnej stołówce będzie rzekomo serwowane tylko raz w tygodniu. "Czy to prawda?" - pytał internauta ministrę edukacji Barbarę Nowacką. W sieci rośnie niepokój wokół zmian w stołówkach, a niektórzy prawicowi politycy próbują podsycać emocje. Wyjaśniamy, jakie są założenia nowego standardu żywienia, który ma wejść w życie od 1 września.

Do końca roku szkolnego zostało niewiele czasu, ale część rodziców już dziś z niepokojem zagląda w kalendarz i zastanawia się, co od września zmieni się w szkolnych stołówkach. To właśnie te obawy stały się jednym z tematów rozmowy z ministrą edukacji Barbarą Nowacką w Radiu Zet 9 czerwca.

"Czy to prawda, że od września w stołówkach szkolnych i przedszkolach mięso będzie serwowane tylko raz w tygodniu?" - pytał prowadzący program "Gość Radia Zet" Bogdan Rymanowski, przytaczając pytanie internauty. I dopytywał: "Czy rodzice będą mogli zmienić menu, aby ich dzieci jadły częściej mięso? Słyszała pani o tym?".

Nowacka przyznała, że "nie zna" sprawy i stwierdziła: "Wiem, że Ministerstwo Zdrowia zmieniało rozporządzenie dotyczące żywienia w szkołach". Dopytywana czy poparłaby pomysł serwowania mięsa raz w tygodniu, ministra odparła: "W tym rozporządzeniu, o ile mnie pamięć nie myli, znalazły się zapisy, żeby raz w tygodniu były warzywa strączkowe. To jest zdrowe. Zresztą znowu na edukacji zdrowotnej mamy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia, diety i ruchu". Zapewniła, że sprawdzi, czy w rozporządzeniu jest zapis, który mówi o jednym "mięsnym dniu" w tygodniu.

Tego samego dnia do zbliżających się zmian żywienia w polskich szkołach odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Na Facebooku opublikował grafikę ze zdjęciem ministry edukacji i przekreślonymi kotletem schabowym, mięsem, jajami, rybami i nabiałem. Podpis poniżej głosi, że dieta planetarna w szkołach "to dieta pozbawiona produktów zwierzęcych". A dalej: "Lewicowa ideologia w szkolnych stołówkach. Od 1 września mięso ma być zastępowane sojowymi substytutami". Poseł Śliwka we wpisie zapytał internautów, co sądzą o tym, że od 1 września "szkoły będą musiały serwować roślinne obiady co najmniej raz w tygodniu". Post polityka PiS zebrał niemal 6,2 tys. reakcji i ponad 4,2 tys. komentarzy.

To tylko część toczącej się w serwisie X i na Facebooku dyskusji o zmianach w szkolnym żywieniu. Na Facebooku na początku czerwca pojawiły się apele do rodziców, by sprawdzali jadłospisy w szkołach swoich dzieci, bo po wakacjach mają wejść nowe zasady oparte na tzw. diecie planetarnej. W debatę włączyli się także prawicowi politycy - nie tylko wspomniany poseł Śliwka, ale i polityk Konfederacji Paweł Usiądek. Ten drugi przekonywał w serwisie X, że zmiany czekające szkolne stołówki to "ideologia na talerzu".

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Krytyczne i wprowadzające w błąd wypowiedzi o zmianach żywienia w szkołach formułowali politycy prawicy
Źródło zdjęcia: x.com

Wyjaśniamy, jakie zmiany czekają szkolne stołówki od 1 września, co to jest dieta planetarna i czy rzeczywiście dania mięsne zostaną radykalnie ograniczone.

Mięso będzie częściej niż raz w tygodniu

Kontrowersje i pytania budzi zmiana wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z lutego 2026 roku w sprawie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 września, czyli od początku nowego roku szkolnego.

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z lutego stwierdza, że nowa regulacja m.in. "sprzyja wdrażaniu diety planetarnej i ograniczaniu marnowania żywności". O samej diecie planetarnej piszemy więcej w dalszej części tekstu.

Co więc z mięsem na stołówkach? Nie zostało ograniczone do jednego dnia, o co pytał minister Nowacką jeden z internautów. Zgodnie z rozporządzeniem w szkołach prowadzących żywienie całodzienne dwa razy w tygodniu w ramach obiadu ma być "podawana porcja mięsa, przygotowana z mięsa świeżego". Uczniowie, którzy nie jedzą produktów odzwierzęcych, będą mieli zapewnioną roślinną alternatywę na bazie nasion roślin strączkowych.

Od 1 września w typowym tygodniu szkolnym uczniowie mogą spodziewać się:

  • co najmniej jednego obiadu w pełni roślinnego na bazie strączków (np. fasola, soczewica, groch, soja lub bób) bez produktów odzwierzęcych;
  • dwóch dni z obiadem na bazie świeżego mięsa, przy czym obowiązkowa jest równoległa opcja roślinna dla chętnych;
  • jednego dnia z daniem rybnym, również z zapewnioną alternatywą roślinną;
  • jednego dnia tzw. elastycznego, w którym szkoła może zdecydować się na obiad roślinny, mączny lub rybny;
  • warzyw lub owoców w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż owoców.

Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy będą przygotowywane wyłącznie na wywarach warzywnych. Nowe zasady żywienia zakładają też ograniczenie cukru w serwowanych napojach i preferowanie podawania do posiłków wody (np. z dodatkiem mięty). W jadłospisach większy nacisk ma być kładziony na produkty sezonowe i lokalne oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Przewidziano również możliwość zastępowania produktów mlecznych ich roślinnymi odpowiednikami.

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Ministerstwo Zdrowia już w lutym przedstawiło listę publikacji w tym propozycji jadłospisów i przepisów, które mają pomóc szkołom i przedszkolom wdrożenie nowych zasad żywienia. "W perspektywie długoterminowej działania te mają przyczynić się do zmniejszenia częstości nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także do redukcji ryzyka chorób przewlekłych w dorosłym życiu" - ocenia resort zdrowia.

Taki standard żywienia ma obowiązywać w publicznych szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Zmiany obejmą ponad 6,8 miliona uczniów i niemal 36 tysięcy placówek w kraju. Rozporządzenie resortu zdrowia zastępuje dotychczasowe przepisy z 2016 roku.

Dieta planetarna nie wyklucza mięsa

Nowy standard żywienia w polskich szkołach i przedszkolach opiera się na założeniach diety planetarnej. Na czym polega ten model żywienia?

Dieta planetarna (ang. planetary health diet) to rozwiązanie zaproponowane w 2019 roku przez międzynarodowy zespół naukowców z komisji EAT-Lancet. Jej celem jest pogodzenie dwóch wyzwań: poprawy zdrowia ludzi oraz ograniczenia negatywnego wpływu systemu produkcji żywności na środowisko.

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Model ten zakłada, że podstawę codziennego jadłospisu powinny stanowić produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim pełnoziarniste zboża, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i orzechy. Nie jest "to dieta pozbawiona produktów zwierzęcych" co sugerowała grafika opublikowana przez posła PiS. Dieta planetarna dopuszcza umiarkowane ilości produktów odzwierzęcych, takich jak nabiał, ryby, jaja czy mięso, z uwzględnieniem lokalnych tradycji i uwarunkowań kulturowych. Szczególnie ograniczane ma być spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa - a to ze względu na liczne dowody naukowe potwierdzające jego szkodliwość dla zdrowia.

Dieta planetarna ma sprzyjać nie tylko zdrowiu, ale także ochronie środowiska poprzez m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i degradacji gleb.

Twórcy diety podkreślają, że nie jest ona uniwersalną receptą ani sztywnym jadłospisem. Są to raczej elastyczne wytyczne żywieniowe, które można dostosowywać do potrzeb różnych społeczeństw i grup wiekowych. Jednocześnie dieta planetarna wyznacza granice zbilansowanej konsumpcji, mające chronić zarówno przed niedożywieniem, jak i nadmiernym jedzeniem.

Według analiz komisji EAT-Lancet z 2025 roku, globalne przejście na dietę planetarną mogłoby zapobiec około 15 milionom przedwczesnych zgonów rocznie. Głównie dzięki ograniczeniu chorób związanych z nieprawidłowym sposobem odżywiania.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
DietażywnośćMłodzieżdzieciBarbara NowackaManipulacjaFake News
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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