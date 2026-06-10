Zdrowie Czy w szkolnych stołówkach "mięso będzie tylko raz w tygodniu"? Co wiadomo o zmianach Gabriela Sieczkowska |

Rusza pilotażowy program leczenia otyłości dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do końca roku szkolnego zostało niewiele czasu, ale część rodziców już dziś z niepokojem zagląda w kalendarz i zastanawia się, co od września zmieni się w szkolnych stołówkach. To właśnie te obawy stały się jednym z tematów rozmowy z ministrą edukacji Barbarą Nowacką w Radiu Zet 9 czerwca.

"Czy to prawda, że od września w stołówkach szkolnych i przedszkolach mięso będzie serwowane tylko raz w tygodniu?" - pytał prowadzący program "Gość Radia Zet" Bogdan Rymanowski, przytaczając pytanie internauty. I dopytywał: "Czy rodzice będą mogli zmienić menu, aby ich dzieci jadły częściej mięso? Słyszała pani o tym?".

Nowacka przyznała, że "nie zna" sprawy i stwierdziła: "Wiem, że Ministerstwo Zdrowia zmieniało rozporządzenie dotyczące żywienia w szkołach". Dopytywana czy poparłaby pomysł serwowania mięsa raz w tygodniu, ministra odparła: "W tym rozporządzeniu, o ile mnie pamięć nie myli, znalazły się zapisy, żeby raz w tygodniu były warzywa strączkowe. To jest zdrowe. Zresztą znowu na edukacji zdrowotnej mamy zajęcia dotyczące zdrowego żywienia, diety i ruchu". Zapewniła, że sprawdzi, czy w rozporządzeniu jest zapis, który mówi o jednym "mięsnym dniu" w tygodniu.

Tego samego dnia do zbliżających się zmian żywienia w polskich szkołach odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Na Facebooku opublikował grafikę ze zdjęciem ministry edukacji i przekreślonymi kotletem schabowym, mięsem, jajami, rybami i nabiałem. Podpis poniżej głosi, że dieta planetarna w szkołach "to dieta pozbawiona produktów zwierzęcych". A dalej: "Lewicowa ideologia w szkolnych stołówkach. Od 1 września mięso ma być zastępowane sojowymi substytutami". Poseł Śliwka we wpisie zapytał internautów, co sądzą o tym, że od 1 września "szkoły będą musiały serwować roślinne obiady co najmniej raz w tygodniu". Post polityka PiS zebrał niemal 6,2 tys. reakcji i ponad 4,2 tys. komentarzy.

To tylko część toczącej się w serwisie X i na Facebooku dyskusji o zmianach w szkolnym żywieniu. Na Facebooku na początku czerwca pojawiły się apele do rodziców, by sprawdzali jadłospisy w szkołach swoich dzieci, bo po wakacjach mają wejść nowe zasady oparte na tzw. diecie planetarnej. W debatę włączyli się także prawicowi politycy - nie tylko wspomniany poseł Śliwka, ale i polityk Konfederacji Paweł Usiądek. Ten drugi przekonywał w serwisie X, że zmiany czekające szkolne stołówki to "ideologia na talerzu".

Krytyczne i wprowadzające w błąd wypowiedzi o zmianach żywienia w szkołach formułowali politycy prawicy Źródło zdjęcia: x.com

Wyjaśniamy, jakie zmiany czekają szkolne stołówki od 1 września, co to jest dieta planetarna i czy rzeczywiście dania mięsne zostaną radykalnie ograniczone.

Mięso będzie częściej niż raz w tygodniu

Kontrowersje i pytania budzi zmiana wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z lutego 2026 roku w sprawie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 września, czyli od początku nowego roku szkolnego.

Ministerstwo Zdrowia w komunikacie z lutego stwierdza, że nowa regulacja m.in. "sprzyja wdrażaniu diety planetarnej i ograniczaniu marnowania żywności". O samej diecie planetarnej piszemy więcej w dalszej części tekstu.

Co więc z mięsem na stołówkach? Nie zostało ograniczone do jednego dnia, o co pytał minister Nowacką jeden z internautów. Zgodnie z rozporządzeniem w szkołach prowadzących żywienie całodzienne dwa razy w tygodniu w ramach obiadu ma być "podawana porcja mięsa, przygotowana z mięsa świeżego". Uczniowie, którzy nie jedzą produktów odzwierzęcych, będą mieli zapewnioną roślinną alternatywę na bazie nasion roślin strączkowych.

Od 1 września w typowym tygodniu szkolnym uczniowie mogą spodziewać się:

co najmniej jednego obiadu w pełni roślinnego na bazie strączków (np. fasola, soczewica, groch, soja lub bób) bez produktów odzwierzęcych;

dwóch dni z obiadem na bazie świeżego mięsa, przy czym obowiązkowa jest równoległa opcja roślinna dla chętnych;

jednego dnia z daniem rybnym, również z zapewnioną alternatywą roślinną;

jednego dnia tzw. elastycznego, w którym szkoła może zdecydować się na obiad roślinny, mączny lub rybny;

warzyw lub owoców w każdym posiłku, przy czym udział warzyw musi być większy niż owoców.

Co najmniej dwa razy w tygodniu zupy będą przygotowywane wyłącznie na wywarach warzywnych. Nowe zasady żywienia zakładają też ograniczenie cukru w serwowanych napojach i preferowanie podawania do posiłków wody (np. z dodatkiem mięty). W jadłospisach większy nacisk ma być kładziony na produkty sezonowe i lokalne oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Przewidziano również możliwość zastępowania produktów mlecznych ich roślinnymi odpowiednikami.

Ministerstwo Zdrowia już w lutym przedstawiło listę publikacji w tym propozycji jadłospisów i przepisów, które mają pomóc szkołom i przedszkolom wdrożenie nowych zasad żywienia. "W perspektywie długoterminowej działania te mają przyczynić się do zmniejszenia częstości nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, a także do redukcji ryzyka chorób przewlekłych w dorosłym życiu" - ocenia resort zdrowia.

Taki standard żywienia ma obowiązywać w publicznych szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Zmiany obejmą ponad 6,8 miliona uczniów i niemal 36 tysięcy placówek w kraju. Rozporządzenie resortu zdrowia zastępuje dotychczasowe przepisy z 2016 roku.

Dieta planetarna nie wyklucza mięsa

Nowy standard żywienia w polskich szkołach i przedszkolach opiera się na założeniach diety planetarnej. Na czym polega ten model żywienia?

Dieta planetarna (ang. planetary health diet) to rozwiązanie zaproponowane w 2019 roku przez międzynarodowy zespół naukowców z komisji EAT-Lancet. Jej celem jest pogodzenie dwóch wyzwań: poprawy zdrowia ludzi oraz ograniczenia negatywnego wpływu systemu produkcji żywności na środowisko.

Model ten zakłada, że podstawę codziennego jadłospisu powinny stanowić produkty pochodzenia roślinnego, przede wszystkim pełnoziarniste zboża, warzywa, owoce, rośliny strączkowe i orzechy. Nie jest "to dieta pozbawiona produktów zwierzęcych" co sugerowała grafika opublikowana przez posła PiS. Dieta planetarna dopuszcza umiarkowane ilości produktów odzwierzęcych, takich jak nabiał, ryby, jaja czy mięso, z uwzględnieniem lokalnych tradycji i uwarunkowań kulturowych. Szczególnie ograniczane ma być spożycie czerwonego i przetworzonego mięsa - a to ze względu na liczne dowody naukowe potwierdzające jego szkodliwość dla zdrowia.

Dieta planetarna ma sprzyjać nie tylko zdrowiu, ale także ochronie środowiska poprzez m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i degradacji gleb.

Twórcy diety podkreślają, że nie jest ona uniwersalną receptą ani sztywnym jadłospisem. Są to raczej elastyczne wytyczne żywieniowe, które można dostosowywać do potrzeb różnych społeczeństw i grup wiekowych. Jednocześnie dieta planetarna wyznacza granice zbilansowanej konsumpcji, mające chronić zarówno przed niedożywieniem, jak i nadmiernym jedzeniem.

Według analiz komisji EAT-Lancet z 2025 roku, globalne przejście na dietę planetarną mogłoby zapobiec około 15 milionom przedwczesnych zgonów rocznie. Głównie dzięki ograniczeniu chorób związanych z nieprawidłowym sposobem odżywiania.