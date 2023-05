50 milionów dawek szczepionki na COVID-19 wycofano? Wyjaśniamy

Na Twitterze i Facebooku internauci rozsyłają przekaz, jakoby wycofano 50 milionów dawek szczepionki na COVID-19, bo dawały fałszywie pozytywne wyniki testów na HIV. Dowodem na to ma być materiał telewizji w Australii. Ale nagranie jest stare, a szczepionka, o której mowa, nie trafiła do produkcji.

Nagranie z grudnia 2020 roku, gdy jeszcze pracowano nad szczepionką

Informacja i nagranie są przedstawiane jako aktualne; coś, co się akurat wydarzyło - tymczasem jest to fragment materiału australijskiej stacji informacyjnej 7News Australia z grudnia 2020 roku. W serwisie YouTube materiał opublikowano 11 grudnia 2020 roku. Przypomnijmy, że wtedy trwały dopiero (pandemia wybuchła na początku 2020 roku) prace nad skuteczną szczepionką na COVID-19. Jednym z preparatów była szczepionka UQ-CSL v451 opracowywana przez australijską firmę biotechnologiczną CSL i uniwersytet stanu Queensland (University of Queensland). W niej wykorzystano fragment wirusa HIV jako składnik do stabilizacji potencjalnej szczepionki.