Kwarantanna dla właścicieli kotów zakażonych wirusem ptasiej grypy? "Kompletna bzdura"

Autorzy niektórych postów z tym komunikatem pisali między innymi: "Kwarantanna dla właścicieli kotów?"; "Ale że co? Kwarantanna dla właścicieli kotów?"; "Nadchodzi kwarantanna dla... właścicieli kotów. Tego jeszcze nie grali". Niektórzy komentujący pytali, czy komunikat GIS jest prawdziwy: "Pan to spreparował czy takie coś naprawdę wisi na stronie?", ale inni potwierdzali takie domysły: "Myślałem że to fejk, ale Kapitan Państwo naprawdę wpadł na taki pomysł" (pisownia wpisów oryginalna).

"Ryzyko przeniesienia zakażenia z kota na człowieka jest znikome"

GIS: nadzór epidemiologiczny polegał na kontakcie telefonicznym

Właścicieli zakażonych kotów objęto więc nadzorem epidemiologicznym. Nie jest to równoznaczne z kwarantanną. O różnicach informowano m.in. podczas pandemii COVID-19, kiedy na stronach Ministerstwa Zdrowia pisano: "Podstawową różnicą pomiędzy nadzorem epidemiologicznym a kwarantanną jest to, że w przypadku kwarantanny obowiązuje Cię zakaz opuszczania mieszkania lub miejsca jej odbywania". Również w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zapisano, że nadzór epidemiologiczny to "obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się", podczas gdy kwarantanna to "odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie".