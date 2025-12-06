FAŁSZ

Szwajcaria zakazuje, w Kanadzie i Włoszech też już nie robią? O co chodzi z mammografią

6 grudnia 2025, 15:19
Zuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
"Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów powinny być czymś naturalnym"
"Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów powinny być czymś naturalnym"TVN24
wideo 2/4
"Badania profilaktyczne w kierunku nowotworów powinny być czymś naturalnym"TVN24

Doniesienia, jakoby w Szwajcarii zakazano mammografii, znów pojawiły się w polskiej sieci. Przekaz ma zniechęcić kobiety do udziału w badaniach wykrywających raka piersi, strasząc ich rzekomą szkodliwością. Przestrzegamy przed tym fake newsem.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci
Zgłoś do sprawdzenia

"Znowu odezwą się 'medstręczyciele'? Szwajcaria jest pierwszym krajem na świecie, który zakazał mammografii" - napisał internauta w poście na platformie X 1 grudnia 2025 roku. Dodał, że zabiegi są także "zawieszone w niektórych częściach Kanady, Włoch, Szkocji i Australii".

FAŁSZ
Wpis z fałszywą informacją wyświetlono ponad 66 tys. razyx.com

W dalszej części wpisu wymieniał rzekome negatywne skutki uboczne mammografii. "50-60 proc. wyników 'pozytywnych' jest nieprawidłowych! Więc diagnoza 'raka piersi' w 50-60 proc. przypadków dowodzi, że go w ogóle nie było. - podczas badania pierś jest uciskana dużą siłą 10 kPa (1019 kg/m²) i potem zdrowa, bardzo wrażliwa tkanka piersiowa jest bombardowana promieniowaniem radioaktywnym! - stymuluje wzrost guza i rozprzestrzenianie się przerzutów! - badanie przeprowadzone na 690 000 rekordów pokazuje, że duża liczba przypadków raka piersi u całkowicie zdrowych kobiet po mammografii!!!" (pisownia postów oryginalna) - twierdzi autor wpisu. Te dowody na rzekomą szkodliwość mammografii, które wymienił, są też w anglojęzycznym poście podanym przed niego.

Wpis wygenerował ponad 66 tys. wyświetleń. Wywołał kilkadziesiąt komentarzy. "Oni to zakazali juz jakis czas temu. Okazalo sie, ze pokroili duzo kobiet, ktore byly zdrowe. A w PL co chwila dzwonia i pisza do kobiet po 50tce zeby sie stawila na badanie bo darmowe. Mojej maie zabronilam/ wyjasnilam i juz nie robi tego syfu"; "Niektórych nie da się już nawrócić. Żona mojego kolegi z pracy pracuje w szpitalu. Medycyna rokefelerowska jest dla nich święta. Pokazuje mu nieraz artykuły, badania itd a słyszę w odpowiedzi że tak nie jest bo Kaśka powiedziała inaczej. Dziś kobieta walczy z rakiem" - pisali przeciwnicy mammografii.

Jednak nie wszyscy uwierzyli. "Cytujesz bzdurne źródła, i tak właśni rodzi się ignorancja i manipulacja, news nie ma w sobie nawet grama prawdy"; "ale to jest fejk news nikt nie zakazal mammografii" - ostrzegała część komentujących. I słusznie.

Mammografia to profilaktyczne badania, które mogą wykryć raka piersi. Polega na wykonaniu za pomocą promieni rentgenowskich zdjęcia piersi, które może wykazać zmiany w gruczole piersiowym. Jak informuje portal Pacjent.gov.pl, rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce. Stanowi ponad 20 proc. wszystkich zachorowań Polek na nowotwory złośliwe. Kobiety w wieku 45-74 lata mogą skorzystać z bezpłatnej mammografii. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zachęcają także kobiety do skorzystania z bezpłatnych badań prowadzonych w mobilnych pracowniach mammograficznych, czyli mammobusach. W portalu Pacjent.gov.pl można znaleźć mapę i informację o prowadzonych w ramach akcji badaniach.

Za mammografią opowiada się także wielu ekspertów i lekarzy. Jednak przeciwników badań nie brakuje, a twierdzenia o szkodliwości mammografii i o jej rzekomym zakazie w Szwajcarii to nie nowość. Mają zniechęcić kobiety do wykonywania badań. Ale rozpowszechniane informacje nie są prawdziwe.

Podstawą twierdzeń jest raport nieistniejącej już rady medycznej

Mammografia w Szwajcarii wcale nie została zakazana. Ten fake news krąży w internecie co najmniej od 2014 roku - a to za sprawą raportu Szwajcarskiej Rady Medycznej (SMB). W 2014 roku SMB zakwestionowała korzyści płynące z przesiewowych badań mammograficznych i zaleciła zaprzestanie ich prowadzenia. Tyle że rada była jedynie organem doradczym. Jej sprawozdanie nie było wiążące i zostało skrytykowane przez ekspertów i organizacje medyczne. Raport uznano za wadliwy, mogący mieć negatywny wpływ na zdrowie kobiet. W 2022 roku Szwajcarska Rada Medyczna zakończyła działalność.

Już wcześniej szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego (BAG, OFSP) w rozmowach z redakcjami fact-checkingowymi zaznaczał, że fałszywe twierdzenia o zakazie wykonywania zabiegu wzięły się z ustaleń SMB oraz że w kwestii mammografii w Szwajcarii nic się nie zmieniło.

FAŁSZ
Fake news, jakoby w Szwajcarii zakazano mammografii, wraca w sieci od kilku lat Konkret 24

Zasady dotyczące wykonywania badań ustalane są przez poszczególne kantony, czyli jednostki administracyjne w tym kraju. Według mapy opublikowanej ma stronie "Swiss Cancer Screening" 15 z 26 kantonów oferuje przesiewowe badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 lat. Zaproszenie do badań otrzymują one co dwa lata. Mammografia jest bezpłatna - opłacają ją kasy chorych. Pięć kolejnych kantonów planuje wprowadzenie takich programów.

Kanada, Włochy, Szkocja i Australia nie zawiesiły badań

Przyjrzyjmy się tezom z cytowanego wyżej posta, które mają stanowić dowód na szkodliwość mammografii. Autor przekonuje, że "usługi przesiewowe są również zawieszone w niektórych częściach Kanady, Włoch, Szkocji i Australii". To nieprawda.

W Kanadzie wszystkie prowincje i większość terytoriów oferują darmowe badania bez konieczności posiadania skierowania dla kobiet w wielu 50-74 lata. Dla młodszych kobiet od 40 do 49 lat, o ile nie mieszczą się w grupie wysokiego ryzyka (kryteria ustalane przez poszczególne prowincje i terytoria) takie badania także są dostępne, ale w niektórych prowincjach wymagane jest skierowanie. We Włoszech bezpłatna mammografia dostępna jest dla kobiet od 50 do 69 lat, a w niektórych regionach od 45 do 74 lat. Włoszki do udziału w badaniach zapraszane są co dwa lata. W Szkocji natomiast kobiety w wielu od 50 do 70 lat zaproszenie na badania otrzymują co trzy lata. Starsze kobiety także mogą umówić się na wizytę. W Australii kobiety powyżej 40. roku życia mogą zrobić darmową mammografię co dwa lata, a do kobiet między 50. a 74. rokiem życia wysyłane są zaproszenia pocztą.

W żadnym z tych państw nie wstrzymano mammografii, jak twierdził internauta. O czym jeszcze przekonywał? We wpisie czytamy, że rzekomo 50-60 proc. wyników pozytywnych to wyniki nieprawidłowe, że "podczas badania pierś jest uciskana dużą siłą", a także że narażona jest na szkodliwe promieniowanie. Wszystkie te tezy weryfikowaliśmy w Konkret24 w czerwcu 2025 roku. Żadna nie jest wiarygodna.

Te same niewiarygodne argumenty

Manipulacją jest twierdzenie, że aż do 60 proc. przypadków dodatniego wyniku z mammografii to wynik fałszywie dodatni. Po pierwsze, gdy badanie wykryje nieistniejącą zmianę, kobieta jest po prostu skierowana na dalszą diagnostykę i kolejne badania. Po drugie, jak ocenił na podstawie badań naukowych portal Fakenews.pl, "skumulowane ryzyko fałszywie dodatniego wyniku mammografii u kobiet, które rozpoczynają badania przesiewowe w wieku 50 lat i przechodzą 10 badań przesiewowych (jedno badanie co dwa lata), wynosi 20 proc.", a nie 60.

Nieprawdą jest także, że podczas badania pierś narażona jest na szkodliwy ucisk czy radioaktywne promieniowanie, które mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się guzów. 26 maja 2025 roku dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, onkolog kliniczny z Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie, w programie "News albo fake news" w Polskim Radiu wyjaśniała, że "mammografia akurat jest badaniem, które w bardzo niewielkim stopniu naraża nas na promieniowanie" oraz że dotyczy ona piersi, zbudowanej głównie z tkanki gruczołowej i tłuszczowej oraz skóry, które "przy tak niewielkiej dawce promieniowania rentgenowskiego" nie jest łatwo uszkodzić. A temu, że zbyt mocny ucisk może poskutkować powstaniem nowych guzów, zaprzecza szwedzkie badanie z 2013 roku, z którego wynika że nie ma dowodów na to, iż "kompresja mogłaby wydobyć krążące komórki nowotworowe".

Doktor Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld przestrzegała przed przekazami mającymi wzbudzać wśród kobiet strach przed mammografią: "Jest pewna grupa kobiet, która niechętnie się zgłasza na badania mammograficzne (...). I jeżeli ktoś z rodziny powie: 'no słuchaj, dlaczego nie byłaś na mammografii', no to ona powie: 'przeczytałam w internecie, że mammografia jest szkodliwa, bo Szwajcaria ją zakazała'. I będzie ta osoba traktowała ten wpis, ten fake news, tę kompletną głupotę, którą spotkała gdzieś tam w internecie, za usprawiedliwienie swojego braku zainteresowania swoim stanem zdrowia".

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Zdrowie kobietSzwajcariaFake NewsDezinformacja
Pozostałe wiadomości

Czy polski rząd rozważa wprowadzenie kolejnego świadczenia - Ślub Plus? Według krążącego w sieci przekazu za samo zawarcie małżeństwa para miałaby otrzymać 40 tysięcy złotych. Miałyby też być dodatki za dzieci. Rzeczywiście, taki pomysł pojawił się w dyskusji publicznej, ale rząd nie ma z tym nic wspólnego.

Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali

Nowy projekt rządu "Ślub Plus"? Ależ tu namieszali

5 grudnia 2025, 15:19
Źródło:
Konkret24

Oburzeni internauci twierdzą, że polski rząd rzekomo sponsoruje Ukraińcom kupno mieszkań - całkowicie opłaca dla nich kredyty mieszkaniowe. W ten sposób jakoby sfinansowano już pięć tysięcy lokali. W tym przekazie jest jednak dużo manipulacji.

Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie

Rząd "sfinansował Ukraińcom kredyty na mieszkania". Niezupełnie

4 grudnia 2025, 15:33
Źródło:
Konkret24

Czy Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii uznał, że "chrześcijańskie nauczanie religii w szkołach publicznych jest niezgodne z prawem"? Takie informacje można wyczytać w sieci, lecz wyrok ten jest błędnie interpretowany, a budowana na nim narracja - manipulacją.

"Nauczanie religii chrześcijańskiej nielegalne"? Wyrok sądu na Wyspach, dyskusja w Polsce

"Nauczanie religii chrześcijańskiej nielegalne"? Wyrok sądu na Wyspach, dyskusja w Polsce

4 grudnia 2025, 10:53
Źródło:
Konkret24

Neutralne pod względem płci – takie mają być od 24 grudnia 2025 roku wszystkie ogłoszenia o pracę. Jedni kpią, wymyślając feminatywy od męskich zawodów, inni jednak już zmieniają regulaminy wynagrodzeń. Wchodząca w życie nowelizacja Kodeksu pracy rodzi jednak więcej pytań, niż daje odpowiedzi.

"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

"A jak będzie kobieta na stanowisku betoniarza"? Idzie zmiana, PIP straszy, wytycznych nie ma

3 grudnia 2025, 16:22
Źródło:
TVN24+

Podczas gdy prezydent Karol Nawrocki wetuje kolejne ustawy i odrzuca wnioski rządu, przedstawiciele jego kancelarii i jego zwolennicy tłumaczą, że korzysta tylko ze swoich prerogatyw. Konstytucjonaliści tłumaczą, że prerogatywy prezydenta to nie są "boskie uprawnienia", a głowa państwa też podlega kontroli.

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może się zachowywać jak "Król Słońce"?

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może się zachowywać jak "Król Słońce"?

2 grudnia 2025, 10:50
Źródło:
Konkret24

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego twierdzi, że wszystkie 13 prezydenckich projektów ustaw ugrzęzło w tak zwanej sejmowej zamrażarce. Czy ma rację?

13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy

13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy

2 grudnia 2025, 17:08
Źródło:
Konkret24

Oszuści działający na największych platformach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy X pozostają często bezkarni. Właściciele serwisów wykazują raczej bierność w walce z nimi. Eksperci przyznają: odpowiednie mechanizmy prawne istnieją, jednak bez realnej międzynarodowej presji szans na poprawę tej sytuacji nie ma.

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

Raj dla oszustów. Dlaczego Big Techy zawodzą w ochronie użytkowników

1 grudnia 2025, 12:47
Źródło:
Konkret24

Globalny popyt na leki GLP-1 - takie jak Ozempic, Wegovy czy Mounjaro - stworzył okazję dla cyberprzestępców, którzy zarabiają teraz na desperacji osób walczących z otyłością. Kampania "cudownych kropli" niewiadomego pochodzenia, do złudzenia przypominających popularne dziś lekarstwa, objęła już kilka krajów Europy. Wszystko w niej jest fałszywe: od lekarzy po wsparcie instytucji, których wiarygodność się wykorzystuje.

"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości

"Cudowne krople" na otyłość. Epidemia oszustwa: fałszywi lekarze, klonowanie tożsamości

30 listopada 2025, 13:51
Źródło:
TVN24+

Setki tysięcy wyświetleń i wiele komentarzy wywołuje krążące w mediach społecznościowych wideo mające pokazywać, jak "muzułmanie otaczają jarmark bożonarodzeniowy w Niemczech" i agresywnie się zachowują. Film opublikowała między innymi posłanka PiS Anita Czerwińska. I choć samo nagranie jest prawdziwe, to zbudowana na nim opowieść już nie.

Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Co pokazuje film z Niemiec

Muzułmanie "otoczyli jarmark bożonarodzeniowy"? Co pokazuje film z Niemiec

29 listopada 2025, 14:15
Źródło:
Konkret24

Nie tylko politycy opozycji, ale i koalicji rządzącej zarzucają Włodzimierzowi Czarzastemu, że jego pomysł stosowania "weta marszałkowskiego" to "niekonstytucyjna zamrażarka". Prawnicy potwierdzają, że to może to budzić wątpliwości.

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

Weto marszałkowskie. Czy Sejmowi grozi "niekonstytucyjna zamrażarka"?

25 listopada 2025, 13:46
Źródło:
Konkret24

Oburzenie internautów wywołują posty z nagraniem rzekomego zajścia w kieleckim kościele. Miał do niego wejść półnagi obcokrajowiec i grozić zebranym tam wiernym. Niektórych bulwersuje fakt, że media milczą o tym wydarzeniu. A milczą, bo to się nie zdarzyło.

Somalijczyk "groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film

Somalijczyk "groził wiernym w kościele"? Uwaga na ten film

28 listopada 2025, 12:03
Źródło:
Konkret24

"Uciszacie katolików", "komunizm wrócił" - tak reagowali internauci na doniesienia, jakoby w Toruniu policja zatrzymała mężczyznę za uczestnictwo w publicznym różańcu. Moment zatrzymania widać na publikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. Jednak to nie modlitwa była przyczyną reakcji funkcjonariuszy.

Zatrzymany za "udział w publicznym różańcu"? Dlaczego policja tak zareagowała

Zatrzymany za "udział w publicznym różańcu"? Dlaczego policja tak zareagowała

27 listopada 2025, 17:51
Źródło:
Konkret24

Film przedstawiający rzekomo chińskie działo "strzelające 7 razy szybciej niż dźwięk" rozchodzi się w sieci - opublikował go na przykład poseł Konrad Berkowicz. Na uwagi, że to fake news, na razie nie zareagował. A wideo zostało wygenerowane przez AI i wpisuje się narrację chińskiej propagandy.

Chińskie działo "strzela 7 razy szybciej niż dźwięk"? To Berkowicz strzela kulą w płot

Chińskie działo "strzela 7 razy szybciej niż dźwięk"? To Berkowicz strzela kulą w płot

27 listopada 2025, 11:19
Źródło:
Konkret24

Większość kont wspierających ruch Donalda Trumpa działa w krajach muzułmańskich, głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie - taki wniosek miał wynikać z mapy krążącej w mediach społecznościowych. Tylko że widać na niej coś zupełnie innego.

"Muzułmanie kontrolują MAGA"? Co pokazuje ta mapa

"Muzułmanie kontrolują MAGA"? Co pokazuje ta mapa

26 listopada 2025, 13:25
Źródło:
Konkret24

Prezydent Francji pokazuje "odwróconą mapę Ukrainy" - drwią niektórzy polscy internauci. Podobny przekaz głosiła już rosyjska propaganda. Tymczasem Emmanuel Macron wcale nie zaliczył wpadki.

Macron "z mapą Ukrainy do góry nogami"? Jak polscy internauci powielają rosyjską propagandę

Macron "z mapą Ukrainy do góry nogami"? Jak polscy internauci powielają rosyjską propagandę

25 listopada 2025, 15:54
Źródło:
Konkret24

Błękit metylenowy w sieci uchodzi za cudowny środek poprawiający pracę mózgu, zwalczający raka czy spowalniający starzenie. Sprawdzamy, co nauka o nim mówi i jakie zagrożenie niesie przyjmowanie tej substancji na własną rękę.

Błękit metylenowy: cudowny eliksir czy ryzykowna moda? Sprawdzamy

Błękit metylenowy: cudowny eliksir czy ryzykowna moda? Sprawdzamy

24 listopada 2025, 17:44
Źródło:
Konkret24

"Ciekawe, ile w tym prawdy" - zastanawiają się internauci, którzy przeczytali, że na chińskiej pustyni pod panelami słonecznymi wyrosła trawa, a do jej koszenia wykorzystuje się owce. Okazuje się, że prawdy jest całkiem sporo.

Fotowoltaika, pustynia i owce. Co się wydarzyło w Chinach

Fotowoltaika, pustynia i owce. Co się wydarzyło w Chinach

23 listopada 2025, 12:28
Źródło:
Konkret24

Unia Europejska rzekomo chce wprowadzić nowe reguły i kary - tym razem wymierzone w kierowców za hamowanie silnikiem. Internauci oburzają się, ale nie mają racji. Chodzi o konkretne przypadki i to daleko od Europy. Wyjaśniamy.

"Mandat za hamowanie silnikiem". Ale gdzie?

"Mandat za hamowanie silnikiem". Ale gdzie?

22 listopada 2025, 14:16
Źródło:
Konkret24

Grok, model sztucznej inteligencji od Elona Muska przekonywał, że komory gazowe w obozach zagłady były "przeznaczone do dezynfekcji", ale po interwencji Muzeum Auschwitz-Birkenau zapewniał, że nie neguje Holokaustu. Anatomia działania modeli AI pokazuje, że należy podchodzić do nich z rezerwą.

Jak Grok neguje Holokaust i zaprzecza, że to robi. Dlaczego sztuczna inteligencja zmienia zdanie

21 listopada 2025, 13:23
Źródło:
Konkret24

Mimo ujawnienia, że obywatele Ukrainy odpowiedzialni za akty dywersji na kolei działali na zlecenie Rosji, to przez polską sieć przetaczają się przekazy o "ukraińskim sabotażu". Ma to dowodzić "ukraińskiej niewdzięczności". Pokazujemy, jak Rosjanie realizują ten efekt poboczny swoich działań i jak mu przeciwdziałać.

Dlaczego to akurat oni? Jak wygląda rosyjski mechanizm obrzydzania Ukraińców

Dlaczego to akurat oni? Jak wygląda rosyjski mechanizm obrzydzania Ukraińców

20 listopada 2025, 14:06
Źródło:
Konkret24

"A kto będzie miał powyżej, zostanie rozstrzelany", "lewacki gulag" - pisali internauci w reakcji na krążący w sieci przekaz. Wzburzyły ich informacje o rzekomych surowych karach grożących za utrzymywanie zbyt wysokiej temperatury w mieszkaniach. Pomysłodawcą kar jakoby była Komisja Europejska. Skąd wzięły się te informacje i ile wspólnego mają z rzeczywistością.

Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie pomysł Komisji Europejskiej

Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie pomysł Komisji Europejskiej

19 listopada 2025, 16:04
Źródło:
Konkret24

Akty dywersji w Polsce błyskawicznie stały się narzędziem propagandy w Rosji i Białorusi. Obie machiny tworzą własne przekazy wokół wydarzeń w naszym kraju, by realizować wewnętrzne cele polityczne. Sprawdziliśmy z ekspertem, jak to robią i po co.

"W Polsce już działa podziemna partyzantka"? Jak akt dywersji rozgrywa rosyjska i białoruska propaganda

"W Polsce już działa podziemna partyzantka"? Jak akt dywersji rozgrywa rosyjska i białoruska propaganda

18 listopada 2025, 17:48
Źródło:
Konkret24

W sieci krążą doniesienia o szkodliwości fluoru. Możemy się natknąć na informacje o rzekomych chorobach, które czekają po umyciu zębów, czy wypiciu wody z kranu. Ile jest w nich prawdy? Eksperci ostrzegają przed takimi uproszczeniami.

Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze

Woda z kranu i pasta do zębów szkodzą? "Jednozdaniowe mity" o fluorze

18 listopada 2025, 13:53
Źródło:
Konkret24

Jeszcze zanim premier Donald Tusk zapowiedział, że "dopadnie sprawców" aktu dywersji na kolei, w mediach społecznościowych wskazywano Ukraińców jako tych "sprawców". To kolejna taka kampania dezinformacji po głośnym, medialnym wydarzeniu.

"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kolejna kampania dezinformacji

"Ukraiński sabotaż" na kolei? Kolejna kampania dezinformacji

17 listopada 2025, 16:32
Źródło:
Konkret24

Ujawnienie gwałtów, demaskowanie fałszu mediów i pokazywanie przestępstw imigrantów - za takie "przestępstwa" rzekomo był skazywany brytyjski aktywista Tommy Robinson, który uczestniczył w Marszu Niepodległości. A przynajmniej tak twierdzą prawicowi politycy. Wyjaśniamy, za co naprawdę pięciokrotnie trafiał do więzienia.

Więzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak gość Tarczyńskiego łamał prawo

Więzienie "za ujawnienie gwałtów"? Jak gość Tarczyńskiego łamał prawo

16 listopada 2025, 13:23
Źródło:
Konkret24

Historia śmierci pacjenta we Wrocławiu wywołała w sieci duże emocje. Pojawiły się twierdzenia, że do tragedii przyczyniła się słaba znajomość języka polskiego personelu medycznego. Przekaz ten powielali internauci, media i niektórzy prawicowi politycy. Sprawdziliśmy, co naprawdę wiadomo o tym zdarzeniu. Do sprawy odniosła się prokuratura.

Pacjent zmarł, bo personel nie znał dobrze polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"

Pacjent zmarł, bo personel nie znał dobrze polskiego? Prokuratura: "nierzetelne informacje"

14 listopada 2025, 16:51
Źródło:
Konkret24

Zdjęcia dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości po polsku i białorusku wywołały w sieci gorącą dyskusję. Nie zabrakło komentarzy o "ukrainizacji Polski" i zagrożeniu "rozbiorami". Tymczasem stojące od lat tablice są efektem prawa chroniącego mniejszości narodowe i etniczne.

"Przygotowanie do rozbiorów Polski", "Ukraińcy wymusili". Skąd się wzięły dwujęzyczne tablice w Podlaskiem

"Przygotowanie do rozbiorów Polski", "Ukraińcy wymusili". Skąd się wzięły dwujęzyczne tablice w Podlaskiem

13 listopada 2025, 14:14
Źródło:
Konkret24

Szczepienie przeciw COVID-19 rzekomo zwiększa ryzyko zachorowania na raka, co potwierdzać ma koreańskie badanie - wynika z popularnych przekazów, powielanych przez niektórych prawicowych polityków. Publikacja nie potwierdza takiego wniosku, a zastosowana metodologia budzi spore wątpliwości.

"Szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko raka"? To badanie tego nie dowodzi

"Szczepienie na COVID-19 zwiększa ryzyko raka"? To badanie tego nie dowodzi

12 listopada 2025, 16:52
Źródło:
Konkret24

Policjanci za pracę 11 listopada jakoby mieli dostać dodatkowe pieniądze - dwa tysiące złotych. Rzekomo ma to być "gratyfikacja" za utrudnianie Marszu Niepodległości w Warszawie i "przechwytywanie autokarów". Wyjaśniamy, jakie pieniądze i za co dostaną policjanci.

"Policjanci dostają dwa tysiące dodatku za pracę" 11 listopada? Nic się tu nie zgadza

"Policjanci dostają dwa tysiące dodatku za pracę" 11 listopada? Nic się tu nie zgadza

10 listopada 2025, 16:56
Źródło:
Konkret24

Wpisy o tym, że mężczyzna, który uratował spadające dziecko, został pozwany i skazany za złamanie mu ręki, mają setki tysięcy wyświetleń. Jest co najmniej kilka powodów, dla których ta historia nie może być prawdziwa.

"Musi zapłacić 300 tysięcy dolarów za uratowanie dziecka"? Uwaga na tę historię

"Musi zapłacić 300 tysięcy dolarów za uratowanie dziecka"? Uwaga na tę historię

9 listopada 2025, 13:41
Źródło:
Konkret24

Internauci bulwersują się informacjami o rzekomym skandalu w szczecińskim oddziale ZUS. Pracująca tam Ukrainka jakoby miała opóźniać wydawanie decyzji o emeryturach. Tyle że kobieta wcale nie istnieje.

"Ukrainka z ZUS opóźnia procedury Polakom"? Zmyślone oskarżenia

"Ukrainka z ZUS opóźnia procedury Polakom"? Zmyślone oskarżenia

7 listopada 2025, 16:34
Źródło:
Konkret24

Poseł PiS Marek Gróbarczyk pisze o "końcu budowy" i "wyrzuceniu do kosza" projektu terminala kontenerowego w Świnoujściu. Tymczasem resort infrastruktury i zarząd portu tłumaczą: w miejsce starego projektu ma powstać coś znacznie większego.

Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka

Terminal w Świnoujściu do kosza? Resort infrastruktury i port odpowiadają na słowa Gróbarczyka

5 listopada 2025, 13:54
Źródło:
Konkret24

Bywa, że mają problemy z odpowiedzią na pytanie, kto jest teraz papieżem. Nie potrafią wyjaśnić, dlaczego prezydent Ukrainy nie nosi garnituru. Zaprzeczają, że astronauci NASA utknęli w kosmosie. Najpopularniejsze chatboty - coraz częściej pytane o bieżące tematy - zmyślają i wprowadzają w błąd. Nie są to ich jedyne słabości, jeśli chodzi o newsy.

Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów

Papież żyje, choć umarł, a Putina wybrano demokratycznie. (Nie)prawda chatbotów

4 listopada 2025, 18:19
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń w sieci notuje nagranie "dowodzące", jakoby Wołodymyr Zełenski kupił niedawno w USA ranczo warte 79 milionów dolarów. Historia wydaje się wiarygodna: są szczegóły, nazwiska i informacja na stronie pośrednika. Jednak kluczowe elementy opowieści zostały zmyślone, a "dowody" sfabrykowane.

Zełenski, ranczo za 79 milionów dolarów i znikająca strona. Skąd to znamy?

Zełenski, ranczo za 79 milionów dolarów i znikająca strona. Skąd to znamy?

2 listopada 2025, 15:43
Źródło:
Konkret24