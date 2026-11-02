FAŁSZ "Naród polski wyszedł na ulice i zdołał powstrzymać zamach stanu". Co to za nagranie Szymon Rębowski |

Zagraniczne media o TK i sytuacji w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com

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W piątek 30 października 2026 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Pod siedzibą Trybunału wezwano policję, a do gmachu nie został wpuszczony Bogdan Święczkowski. Przed budynkiem zgromadzili się protestujący przeciwko jej decyzji. W nocy z piątku na sobotę do Trybunału przybył prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK. Od piątku prawnicy dyskutują na tego, czy sędzia Korwin-Piotrowska miała podstawę prawną do wydania swojego zarządzenia. Światowe media komentują kryzys konstytucyjny w Polsce, a w zagranicznym internecie pojawiły się przekazy o wielkich manifestacjach, które mają odbywać się nad Wisłą, a także nieprawdziwe zdjęcia spod Trybunału. Weryfikujemy te przekazy.

"Naród polski wyszedł na ulice"

"Jaką siłę i determinację pokazał naród polski! Zjednoczony, z podniesionymi głowami i śpiewając hymn narodowy, wyszedł na ulice i zdołał powstrzymać zamach stanu. Bez aktów wandalizmu, bez plądrowania sklepów i bez niszczenia mienia. Był to pokaz odwagi, jedności i patriotyzmu w obronie wolności i demokracji. Jesteście przykładem dla całego Zachodu! - pisze po portugalsku użytkowniczka na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest trwające minutę nagranie, na którym widać wielotysięczny tłum. Zebrani śpiewają "Mazurka Dąbrowskiego". Wydarzenie - co widać po znajdujących się w tle budynkach - odbywa się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W filmie widać, że pierwotnie zostało opublikowane na platformie TikTok. Wpis został opublikowany w sobotę, 31 października i został wyświetlony 2,6 mln razy.

FAŁSZ Post informujący o rzekomych manifestacjach w Polsce Źródło zdjęcia: x.com

To samo nagranie opublikowało inne konto na X, również z komentarzem w języku portugalskim: "Polska daje lekcję światu! Hymn narodowy, modlitwy, wiara i poparcie dla prezydenta Nawrockiego. Manifestacja naznaczona patriotyzmem i obroną suwerenności narodowej!" - czytamy we wpisie. W drugiej części nagrania dołączonego do tego wpisu pojawia się fragment filmu poświęcony roli Jana Pawła II w obaleniu komunizmu.

Film pokazujący sceny z Placu Piłsudskiego faktycznie odnajdujemy na platformie TikTok. Został tam opublikowany 14 września 2026 roku. Nie może więc pokazywać manifestacji związanych z Trybunałem Konstytucyjnym pod koniec października 2026 roku. To samo nagranie można też odnaleźć na platformie YouTube, opublikowane 11 września 2026 roku. Scena pochodzi z koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" organizowanego co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wpis z filmem pierwotnie opublikowany na platformie TikTok we wrześniu 2026 roku Źródło zdjęcia: TikTok

Zdjęcie Trybunału wygenerowane przez AI

"Suwerenność Polski jest atakowana. Policja oficjalnie opowiedziała się po stronie Tuska. Wow" - pisze na platformie X Kevin Sorbo - amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Do wpisu dołączone jest zdjęcie mające rzekomo przedstawiać wydarzenia pod polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Widać na nim policję otaczającą budynek Trybunału. Na tym obrazie umundurowani policjanci stoją między innymi na schodach, tuż przed wejściem do budynku. Sam gmach Trybunału umiejscowiony jest zaś bezpośrednio przy ulicy. Wpis został wyświetlony ponad 86 tys. razy.

FAŁSZ Wpis Kevina Sorbo mający rzekomo pokazywać sytuację po Trybunałem Konstytucyjnym Źródło zdjęcia: x.com

Obraz nie przedstawia rzeczywistych wydarzeń. Budynek Trybunału jest położony w inny sposób, nie stoi przy samej Alei Szucha w Warszawie, ale w głębi podwórka. Policjanci stojący przed Trybunałem zabezpieczali budynek przy ogrodzeniu, a nie na ganku budynku. Analiza zdjęcia przeprowadzona z użyciem narzędzia Hive Moderation pokazuje, że zostało ono wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Zdjęcie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i grafika mająca pokazywać Trybunał wygenerowana przez sztuczną inteligencję Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

W komunikacie policja przekazała, że jej działania pod Trybunałem Konstytucyjnym realizowane były w związku z pismem skierowany do policji przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Policja przekazała także, że wpłynęło do niej pismo Prokuratura Generalnego, "zawierające prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty".