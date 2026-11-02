Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

"Naród polski wyszedł na ulice i zdołał powstrzymać zamach stanu". Co to za nagranie

|
Grafika mająca rzekomo pokazywać polski Trybunał Konstytucyjny
Zagraniczne media o TK i sytuacji w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Jaką siłę i determinację pokazał naród polski! (...) wyszedł na ulice i zdołał powstrzymać zamach stanu". "Hymn narodowy, modlitwy, wiara i poparcie dla prezydenta Nawrockiego" - tak zagraniczne konta opisują wydarzenia, które rzekomo miały rozegrać się w Polsce. Sprawdzamy, co to za film.

W piątek 30 października 2026 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Pod siedzibą Trybunału wezwano policję, a do gmachu nie został wpuszczony Bogdan Święczkowski. Przed budynkiem zgromadzili się protestujący przeciwko jej decyzji. W nocy z piątku na sobotę do Trybunału przybył prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK. Od piątku prawnicy dyskutują na tego, czy sędzia Korwin-Piotrowska miała podstawę prawną do wydania swojego zarządzenia. Światowe media komentują kryzys konstytucyjny w Polsce, a w zagranicznym internecie pojawiły się przekazy o wielkich manifestacjach, które mają odbywać się nad Wisłą, a także nieprawdziwe zdjęcia spod Trybunału. Weryfikujemy te przekazy.

"Naród polski wyszedł na ulice"

"Jaką siłę i determinację pokazał naród polski! Zjednoczony, z podniesionymi głowami i śpiewając hymn narodowy, wyszedł na ulice i zdołał powstrzymać zamach stanu. Bez aktów wandalizmu, bez plądrowania sklepów i bez niszczenia mienia. Był to pokaz odwagi, jedności i patriotyzmu w obronie wolności i demokracji. Jesteście przykładem dla całego Zachodu! - pisze po portugalsku użytkowniczka na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest trwające minutę nagranie, na którym widać wielotysięczny tłum. Zebrani śpiewają "Mazurka Dąbrowskiego". Wydarzenie - co widać po znajdujących się w tle budynkach - odbywa się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W filmie widać, że pierwotnie zostało opublikowane na platformie TikTok. Wpis został opublikowany w sobotę, 31 października i został wyświetlony 2,6 mln razy.

FAŁSZ
Post informujący o rzekomych manifestacjach w Polsce
Post informujący o rzekomych manifestacjach w Polsce
Źródło zdjęcia: x.com

To samo nagranie opublikowało inne konto na X, również z komentarzem w języku portugalskim: "Polska daje lekcję światu! Hymn narodowy, modlitwy, wiara i poparcie dla prezydenta Nawrockiego. Manifestacja naznaczona patriotyzmem i obroną suwerenności narodowej!" - czytamy we wpisie. W drugiej części nagrania dołączonego do tego wpisu pojawia się fragment filmu poświęcony roli Jana Pawła II w obaleniu komunizmu.

Film pokazujący sceny z Placu Piłsudskiego faktycznie odnajdujemy na platformie TikTok. Został tam opublikowany 14 września 2026 roku. Nie może więc pokazywać manifestacji związanych z Trybunałem Konstytucyjnym pod koniec października 2026 roku. To samo nagranie można też odnaleźć na platformie YouTube, opublikowane 11 września 2026 roku. Scena pochodzi z koncertu "Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki" organizowanego co roku w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wpis z filmem pierwotnie opublikowany na platformie TikTok we wrześniu 2026 roku
Wpis z filmem pierwotnie opublikowany na platformie TikTok we wrześniu 2026 roku
Źródło zdjęcia: TikTok

Zdjęcie Trybunału wygenerowane przez AI

"Suwerenność Polski jest atakowana. Policja oficjalnie opowiedziała się po stronie Tuska. Wow" - pisze na platformie X Kevin Sorbo - amerykański aktor, reżyser i producent filmowy. Do wpisu dołączone jest zdjęcie mające rzekomo przedstawiać wydarzenia pod polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Widać na nim policję otaczającą budynek Trybunału. Na tym obrazie umundurowani policjanci stoją między innymi na schodach, tuż przed wejściem do budynku. Sam gmach Trybunału umiejscowiony jest zaś bezpośrednio przy ulicy. Wpis został wyświetlony ponad 86 tys. razy.

FAŁSZ
Wpis Kevina Sorbo mający rzekomo pokazywać sytuację po Trybunałem Konstytucyjnym
Wpis Kevina Sorbo mający rzekomo pokazywać sytuację po Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło zdjęcia: x.com

Obraz nie przedstawia rzeczywistych wydarzeń. Budynek Trybunału jest położony w inny sposób, nie stoi przy samej Alei Szucha w Warszawie, ale w głębi podwórka. Policjanci stojący przed Trybunałem zabezpieczali budynek przy ogrodzeniu, a nie na ganku budynku. Analiza zdjęcia przeprowadzona z użyciem narzędzia Hive Moderation pokazuje, że zostało ono wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Zdjęcie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i grafika mająca pokazywać Trybunał wygenerowana przez sztuczną inteligencję
Zdjęcie polskiego Trybunału Konstytucyjnego i grafika mająca pokazywać Trybunał wygenerowana przez sztuczną inteligencję
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

W komunikacie policja przekazała, że jej działania pod Trybunałem Konstytucyjnym realizowane były w związku z pismem skierowany do policji przez sędzię Trybunału Konstytucyjnego. Policja przekazała także, że wpłynęło do niej pismo Prokuratura Generalnego, "zawierające prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty".

Źródło: Konkret24
Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyDezinformacjaFake News
Czytaj także:
Karol Nawrocki opuszcza Pałac Prezydencki
FAŁSZ"Odmowa lądowania" prezydenckiego samolotu? MON reaguje
Zuzanna Karczewska
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
FAŁSZNiemiecka policja przed Trybunałem Konstytucyjnym? Narracja łatwa do obalenia
Michał Istel
Jacek Karnowski
Karnowski: wyższy próg jest "prawie tym samym" co 60 tysięcy kwoty wolnej. Nie jest
Szymon Rębowski
Nagranie z Obamą i El-Sayedem przypisane Trumpowi. Co wiemy o publikacji?
FAŁSZObama w absurdalnej scenie. Czy za publikacją stoi Trump?
Gabriela Sieczkowska
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
FAŁSZ"Ukraińcy zastąpią Polaków" w kopalniach? "Celowe wprowadzanie w błąd"
Michał Istel
Jarosław Kaczyński
Kaczynski o polexicie. Procedura jest prostsza, niż się wydaje
Michał Istel
"Ukraińcy zarabiają lepiej od Polaków"? Co kryje się za danymi
"Ukraińcy zarabiają lepiej od Polaków"? Co kryje się za danymi
Zuzanna Karczewska
Wcześniejsze emerytury dla tancerzy, a dla kierowców już nie? Projekt wywołał oburzenie, ale jego losy są niepewne
Tancerze kontra kierowcy. Dla kogo wcześniejsza emerytura
Gabriela Sieczkowska
"Niemieckie wsparcie do pacyfikacji" miasteczka pod TK?
FAŁSZNiemieckie radiowozy "w pobliżu Warszawy"? Trudno się zgodzić
Michał Istel
Ponad 400 km na godzinę na niemieckiej autostradzie. Czy na pewno tyle "jeszcze wolno"
Ponad 400 kilometrów na godzinę na niemieckiej autostradzie. "Jeszcze wolno"
Michał Istel
Wyrzucony z dworca za granie na pianinie, "bo muzyka jest haram". Jak było naprawdę?
FAŁSZUsunięto go z dworca za grę na pianinie, "bo muzyka jest haram"? Jak było
Zuzanna Karczewska
Król Szwecji Karol XVI i Wołodymyr Zełenski
FAŁSZKról Szwecji nie ściska ręki Zełenskiemu, ten "pluje". A jak było
Michał Istel
Donald Tusk na dworcu kolejowym w Łomży, 13 czerwca 2026
"33 lata czekaliśmy na to połączenie". Jak rządowy spot "lukruje rzeczywistość"
Zuzanna Karczewska
"Recykling kremlowskiej propagandy". Poseł Konfederacji i stare nagranie
FAŁSZ"2000 żołnierzy oddało się do niewoli". Poseł, stare wideo i niesprawdzone informacje
Michał Istel
Premier Donald Tusk
Tusk: nie przyjmujemy wniosków azylowych. Opozycja: nieprawda. Kto ma rację?
Michał Istel
Kadry z filmu z rzekomego pojmania ukraińskiej żołnierki w ciąży
FAŁSZ"Ciężarna ukraińska żołnierka poddaje się rosyjskim wojskom". Co to za nagranie
Szymon Rębowski
Prezydent ma "pewną uznaniowość" przy mianowaniu wicepremiera?
Prezydent może odmówić mianowania wicepremiera? Tylko w jednym przypadku
Michał Istel
Rzekome trzy zdjęcia mężczyzny z psem
FAŁSZ"Nieszczęśnik z pieskiem ma wyjątkowego pecha". A jak było
Szymon Rębowski
Co oznaczają "liczby na kaloryferze"? Wyjaśniamy popularną grafikę
Co oznaczają "liczby na kaloryferze"? Wyjaśniamy popularną grafikę
Michał Istel
"To nie jest asymilacja. To anihilacja". A jak było
FAŁSZ"80-letnie małżeństwo pozostawiono w bieliźnie"? To nie scena z Francji
Szymon Rębowski
Telefony wyłowione z cieśniny Ormuz? Co to za zdjęcie
FAŁSZTelefony wyłowione z cieśniny Ormuz? Co to za zdjęcie
Zuzanna Karczewska
Rosja przyjęła "5 milionów ukraińskich uchodźców"? Co to za dane
FAŁSZ"Większość Ukraińców, którzy opuścili kraj, udała się do Rosji". Ostrzegamy
Zuzanna Karczewska
Sławomir Mentzen
FAŁSZW Niemczech "setki małżeństw z nieletnimi dziewczynkami". A jak jest
Szymon Rębowski
social media blokada telefon shutterstock_2779142069
"Koniec wolności słowa" kontra "ochrona dzieci". Czym jest ustawa o blokowaniu treści
Michał Istel
Tobiasz Bocheński przekonywał, że wiele państw UE nie potrzebuje systemu kaucyjnego. Raport KE tego nie potwierdza.
Bocheński: w wielu krajach UE nie obowiązuje system kaucyjny. Czego nie mówi
Gabriela Sieczkowska
Trzy lata po wyborach. Jak idą rozliczenia
"Jak żółw ociężale". Jak idą rozliczenia PiS trzy lata po wyborach
Michał Istel
Andrzej Domański
Domański i Tusk "sprzedali polski rynek kapitałowy". A jak będzie
Szymon Rębowski
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Złożymy projekt ograniczający kadencyjność posłów". Co proponuje PSL
Szymon Rębowski
Ataki na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Na tych nagraniach?
FAŁSZ"Moment ataku" na lotnisko w Rijadzie? Uważaj na te nagrania
Zuzanna Karczewska
Bójka dwojga uczniów w Annecy
FAŁSZKonfederacja: "czarnoskórzy uczniowie biją swoje nauczycielki". A jak było
Szymon Rębowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica