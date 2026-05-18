Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu

|
zfalsz
Wylot prezydenta USA Donalda Trumpa z Chin
Źródło wideo: Reuters
Miliony wyświetleń generuje rzekome zdjęcie z dnia powrotu Donalda Trumpa z Pekinu. Widać na nim członka amerykańskiej delegacji, który wyrzuca prezenty otrzymane od Chińczyków. Czy tak było naprawdę?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump 15 maja 2026 roku zakończył trzydniową podróż do Chin, gdzie kilka razy spotkał się z przywódcą tego kraju Xi Jinpingiem. Po tym, jak amerykański prezydent opuścił Pekin, w polskiej sieci zaczęły krążyć informację o wyrzuceniu wszystkich prezentów, upominków i gadżetów pamiątkowych, które członkowie amerykańskiej delegacji otrzymali podczas wizyty w Chinach.

"Chiński horror... Po zakończeniu wizyty Trumpa, podczas wchodzenia na pokład prezydenckiego samolotu, by opuścić Chiny, cała amerykańska delegacja wyrzuciła wszystkie prezenty otrzymane od chińskiej strony do dużego kosza na śmieci, w tym: upominki, odznaki, przypinki, pamiątki i telefony komórkowe, mówiąc: 'Nie wolno wnosić na pokład niczego, co pochodzi z Chin!'" - napisał 16 maja polski internauta (pisownia wszystkich postów oryginalna). Do swojego wpisu załączył zdjęcie, mające być dowodem na wyrzucanie chińskich podarunków. Widać na nim mężczyznę w garniturze, który wrzuca czerwone pudełko do wielkiego kosza, zapełnionego już innymi pudełkami prezentowymi, gadżetami i identyfikatorami. W tle widać amerykański samolot rządowy.

Internauci udostępniają zdjęcie rzekomego pozbywania się chińskich prezentów przez członka amerykańskiej administracji
Internauci udostępniają zdjęcie rzekomego pozbywania się chińskich prezentów przez członka amerykańskiej administracji
Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

"Korespondenci Białego Domu potwierdzili, że odbyło się to na ścisłe polecenie amerykańskich służb bezpieczeństwa, a powodem była obawa, że Chiny mogą umieścić w prezentach urządzenia do monitorowania, szpiegowania i śledzenia, które dostałyby się na pokład samolotu prezydenckiego i do Stanów Zjednoczonych" - dodał internauta, którego wpis wygenerował ponad 70 tys. wyświetleń. Zdjęcie rozpowszechniano także na Facebooku. Rzekomo sfotografowana scena wyrzucania prezentów oburzyła wielu internautów. "Ta spektakularna, dyplomatyczna demonstracja arogancji jest tylko zwieńczeniem i kwintesencją jałowości przeprowadzonych tam rozmów i bezsensu tej całej błazeńskiej wizyty"; "wyjątkowo głupie zachowanie"; "Ten akt braku szacunku nie pozostanie bez odpowiedzi. Chińczycy potraktują to jako obrazę"; "Dyplomacja na poziomie: fanatyczny prawicowiec" - komentowali.

Miliony wyświetleń zdjęcie generuje także w zagranicznej sieci. "Delegacja USA właśnie wrzuciła wszystkie chińskie prezenty do kosza na śmieci przed Air Force One. Tuż przed wejściem na pokład. Na oczach kamer" - czytamy w anglojęzycznym poście z 15 maja, który wyświetlono ponad dwa miliony razy. Fotografia pojawia się także m.in. w postach po hiszpańsku, chińsku czy arabsku.

W zagranicznej sieci zdjęcie wyrzuconych prezentów generuje miliony wyświetleń
W zagranicznej sieci zdjęcie wyrzuconych prezentów generuje miliony wyświetleń
Źródło zdjęcia: x.com

Historia nie jest całkowicie zmyślona, ale krążące zdjęcie wzbudza wątpliwości. Wyjaśniamy.

"Nic z Chin nie zostało wpuszczone na pokład samolotu"

Donald Trump do Chin udał się 13 maja 2026 roku. Była to pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju od 2017 roku. Jak przekazał później Trump, z Xi Jinpingiem rozmawiali m.in. o Iranie i sytuacji w cieśninie Ormuz. Stwierdził, że zawarł z Chinami "fantastyczne umowy handlowe", ale nie rozwinął tematu. Chińskiego przywódcę nazwał przyjacielem i człowiekiem, którego wielce szanuje. Chiński resort spraw zagranicznych w komunikacie opublikowanym po wylocie amerykańskiego prezydenta przekazał, że Trump "ocenił, że wizyta w Chinach była bardzo udana, przykuła uwagę świata i była niezapomnianym przeżyciem", a także że "obie strony poczyniły szereg ważnych uzgodnień, doszły do wielu porozumień i rozwiązały wiele kwestii z korzyścią dla obu krajów i świata".

Dłużej czekać nie mogli. Będzie "wielkie, piękne porozumienie"?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dłużej czekać nie mogli. Będzie "wielkie, piękne porozumienie"?

Maciej Michałek

Pożegnanie Donalda Trumpa było widowiskowe. Na lotnisku przed prezydentem USA rozwinięto czerwony dywan, a dzieci w biało-błękitnych strojach powiewały amerykańskimi i chińskimi flagami, powtarzając słowa pożegnania. Trumpa do samolotu odprowadził szef chińskiego MSZ Wang Yi, politycy krótko rozmawiali przed wejściem Trumpa na pokład Air Force One.

Członkowie amerykańskiej delegacji rzeczywiście pozbyli się przedmiotów otrzymanych w Chinach. Opisała to w serwisie X Emily Goodin, dziennikarka "The New York Post", która relacjonowała wizytę amerykańskiego prezydenta w Chinach. W poście na X z 15 maja napisała: "Amerykański personel zebrał wszystko, co rozdawali chińscy urzędnicy - identyfikatory, telefony jednorazowe od pracowników Białego Domu, przypinki delegacji - jeszcze przed wejściem na pokład Air Force One i wyrzucił to do pojemnika przed schodami".

Chociaż dziennikarka nie napisała nic o prezentach przekazanych przez przedstawicieli chińskiej administracji to dodała: "Niczego z Chin nie dopuszczono na pokład samolotu".

O ile doniesienia o pozbyciu się przez stronę amerykańską przedmiotów otrzymanych w Chinach są prawdziwe, to zdjęcie mające pokazywać tę scenę już niekoniecznie. Po pierwsze, nie ma żadnych dowodów na jego autentyczność. Przypomnijmy, że internauci donosili, że chińskie prezenty wyrzucano do kosza w obecności kamer. Tymczasem żadne wiarygodne serwisy ani agencje informacyjne tego zdjęcia nie publikowały. Ciężko uwierzyć, że gdyby kamery rzeczywiście uchwyciły taką scenę, media by jej nie pokazywały. Po drugie, nie znaleźliśmy żadnego innego zdjęcia tego rzekomego zajścia zrobionego z innej perspektywy.

Samolot różni się od prawdziwego Air Force One

Gdy spojrzymy na autentyczne zdjęcia lub nagrania z odlotu Donalda Trumpa z Pekinu, zobaczymy, że samolot różni się od tego na rozpowszechnianym zdjęciu. Kształt okien samolotu nie jest taki sam - na krążącym zdjęciu są bardziej owalne niż w rzeczywistości. Różni się kształt przedniej szyby w kokpicie samolotu. Oprócz tego nie zgadza się wygląd drzwi. Na rozpowszechnianym zdjęciu widzimy, że mają one inny kształt. Umieszczone są na nich czerwone elementy, których ułożenie na prawdziwym prezydenckim samolocie jest inne.

Amerykański samolot, którym 15 maja 2026 roku Donald Trump opuścił Pekin różni się od tego z rozpowszechnianego przez internautów zdjęcia
Amerykański samolot, którym 15 maja 2026 roku Donald Trump opuścił Pekin różni się od tego z rozpowszechnianego przez internautów zdjęcia
Źródło zdjęcia: Brendan SMIALOWSKI/AFP/EastNews

Zdjęcie sprawdziliśmy za pomocą narzędzia do weryfikacji autentyczności firmy Hive. Oceniło ono, że fotografia z mężczyzną wyrzucającym prezenty to w 99,1 proc. dzieło sztucznej inteligencji. Jako wygenerowane przez AI zdjęcie opisała także fact-checkingowa redakcja libańskiej gazety "An-Nahar" oraz portal Meaww. Amerykański portal zwrócił uwagę, że pozbywanie się przez Amerykanów przedmiotów otrzymanych w Chinach nie jest zaskakujące i jest częścią procedur bezpieczeństwa.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
27 min
cherson przedlacki reportaż
"Chersoń. Życie na celowniku", Wiesz, że przeżyli, bo oglądasz ten reportaż
TVN24
1 godz 2 min
gitara_czerwona
Koncert marzeń, cena zwala z nóg. Kto drenuje portfele fanów?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAChinyFake NewsDezinformacjaXi Jinping
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Policjant odpowie za jazdę po alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
"Mogłoby narazić go na śmieszność". Zastanawiają się nad publikacją nagrania z mieszkania Sakiewicza
Robert Zieliński
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
TVN24
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
TVN24
Shakira
Sąd zdecydował: skarbówka ma zwrócić artystce miliony
TVN24
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
TVN24
Peter Magyar
Prezydent odmawia Magyarowi. "Nie ma żadnej przesłanki"
TVN24
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
TVN24
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Wybuch w stacji transformatorowej w Łodzi
Eksplozja sekundy po tym, jak obok przeszła kobieta z wózkiem
TVN24
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"
TVN24
Dan Driscoll i generał Christopher LaNeve podczas posiedzenia komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów
"Okropny sygnał". Szereg pytań kongresmenów w sprawie Polski
TVN24
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca KRS odchodzi. "Logiki w tym nie ma"
TVN24
wirus ebola shutterstock_1771923899
Śmiertelny wirus wraca. WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia
TVN24
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
"To nie była nieoczekiwana, nagła decyzja". Pentagon dla "Faktów" TVN
TVN24
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Poszukiwania nurków zakończone. Odnaleziono wszystkie ciała
TVN24
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
Tłumy przed sklepem Swatch w Genewie
Tłumy klientów, interwencje policji i nieudane zakupy. Premiera zmieniła się w chaos
BIZNES
Cezary Tomczyk
"Jadę do USA z wiadomością od Tuska"
TVN24
Kolonoskopię powinna zrobić każda osoba po 50. roku życia
Już samo zaproszenie ma znaczenie. Naukowcy pokazali, jak można uniknąć raka
Anna Bielecka
sejm budynek
Pod petycją podpisało się kilkanaście tysięcy osób. Będzie protest przed Sejmem
Łukasz Figielski
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
36 min
pc
"Danusia została zamordowana". Jej mama pierwszy raz opowiada o tragedii
Adrianna Otręba
Donald Trump w czapce z daszkiem
Trump postawił na Warsha. Wkrótce może tego pożałować
BIZNES
Służby zatrzymały podejrzanego o pobicie Ukraińca (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczepili młodego Ukraińca. Bili i kopali, bo nie zaśpiewał
WARSZAWA
Katastrofa dwóch samolotów EA-18G w Idaho
"Zdał sobie sprawę, że jest uderzony z góry". Piloci mieli kilka sekund
TVN24
Wrocław uznał małżeństwo jednopłciowe zawarte za granicą
Są razem pół wieku, ich małżeństwo uznane w Polsce
TVN24
Metallica
Już jutro jeden z najdroższych koncertów 2026 roku
TVN24
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
156 kilometrów na liczniku, dwa promile na alkomacie
WARSZAWA
Elon Musk
Elon Musk pozywa OpenAI. Tak rozpadła się relacja z Samem Altmanem
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica