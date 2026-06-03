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Chiński plan "rodem z science fiction". Polska ma w nim konkretną rolę

Michał Istel
Michał Istel
Według materiałów tworzonych przez AI i publikowanych na TikToku "inwestując w chińskie AI, Polska wzmacnia własną suwerenność cyfrową"
Według materiałów tworzonych przez AI i publikowanych na TikToku "inwestując w chińskie AI, Polska wzmacnia własną suwerenność cyfrową"
Źródło zdj. gł.: TVN24
Kiedyś rzekomo pomagali Polsce zatrzymać sowiecką interwencję, teraz ich technologie mają nam dać szansę na konkurowanie z Zachodem. Chińczycy coraz bardziej rozpychają się w polskiej sieci, rozszerzając wachlarz propagandy. Nowe są nie tylko sposoby, ale i tematy. Eksperci ostrzegają: możemy nie być na to przygotowani.Artykuł dostępny w subskrypcji

Zachód słońca nad Szanghajem. Kamera pokazuje futurystyczne budynki, w których działają ogromne centra danych. Wnika do środka i wraz z nią przemieszczamy się wzdłuż półek z setkami serwerów, a narrator opowiada: "Gdy Zachód zamyka innowacje w korporacyjnych klatkach, Chiny budują własną przyszłość. Wolną od monopolu Doliny Krzemowej".

Kolejne ujęcie: Europejczyk siedzi przy stole z Azjatką. Tak przynajmniej mamy to rozumieć. Po podpisaniu leżącej przed nimi umowy wstają i podają sobie ręce. Uśmiechają się szeroko, a stojący obok członkowie delegacji biją brawo. "Polska może stać się pomostem między Wschodem a Europą. Inwestycje w chińskie AI to szansa na transfer technologii, rozwój przemysłu i uniezależnienie się od amerykańskich gigantów" - mówi lektor.

Film wygenerowany przez sztuczną inteligencję zachęca do polskich inwestycji w chińską AI
Film wygenerowany przez sztuczną inteligencję zachęca do polskich inwestycji w chińską AI
Źródło zdjęcia: TikTok

Na tym pochwały Państwa Środka się nie kończą. "Chińskie rozwiązania stają się konkurencyjne wobec zachodnich, a w wielu dziedzinach już je przewyższają. Inwestując w chińskie AI, Polska wzmacnia własną suwerenność cyfrową" - zapewnia narrator. W kadrze pojawiają się naukowcy, w tle polskie i chińskie flagi. Wtedy nawet niewprawne oko się już zorientuje, że całe to nagranie na tiktokowym kanale wygenerowała sztuczna inteligencja.

Scrollujemy dalej. Kolejny film na tym kanale to także twór AI. Znowu oglądamy Szanghaj, ale teraz unosi się nad nim ogromny, czerwony smok. Obok, pod powiewającą chińską flagą, grupa mężczyzna pochyla się nad mapą świata. "Chińczycy ogłaszają plan rodem z science fiction" - zapowiada męski głos. "Podczas gdy Amerykanie grzęzną na Bliskim Wschodzie, Chiny przygotowują się do rywalizacji XXI wieku. Filar rywalizacji? Sztuczna inteligencja i robotyka humanoidalna" - słyszymy. Pomysł filmu oparto na kontraście: amerykańscy żołnierze biegają po zgliszczach budynków, a chińscy naukowcy w białych fartuchach programują roboty w futurystycznym mieście. Wszystkiemu towarzyszy zadane w opisie pytanie: "Czy to rzeczywiście Chińczycy jeszcze gonią Amerykanów?".

Przekaz: "Chiny science-fiction" mają być pewniejszym partnerem niż zajęte wojną Stany Zjednoczone
Przekaz: "Chiny science-fiction" mają być pewniejszym partnerem niż zajęte wojną Stany Zjednoczone
Źródło zdjęcia: Tiktok

Za takimi materiałami i zawartymi w nich narracjami skierowanymi do Polaków czai się rzeczywiście ukryty smok. Dużo większy niż ten unoszący się nad Szanghajem.

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Źródło: Konkret24
Michał Istel
Michał Istel
Dziennikarz serwisu Konkret24
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