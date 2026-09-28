Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Narodowości zatrzymanych przy bazie RAF "można się domyślić". Nie z tego zdjęcia

|
Akcja policji w Fairford
W pobliżu bazy RAF Fairford aresztowano pięciu mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Policja nie podała jeszcze nazwisk ani narodowości zatrzymanych, ale na fotce z zatrzymania można się domyślić"; "no, Putin jak cholera!"; "wygladaja na rdzennych Islandczykow" - tak internauci komentują zdjęcie, na którym rzekomo widać osoby zatrzymane w związku z niedoszłym zamachem terrorystycznym na bazę brytyjskich sił powietrznych. Zdjęcie nie jest jednak autentyczne, a policja ustaliła narodowość aresztowanych.

W nocy z 26 na 27 września 2026 roku brytyjska policja zatrzymała pięć osób w pobliżu bazy lotniczej sił powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) w Fairford w południowo-zachodniej Anglii. Oskarżono ich o przygotowywanie zamachu terrorystycznego po tym, jak trzy podejrzane pojazdy jechały w kierunku bazy.

"Słyszeliście o aferze w bazie RAF w Whelford? (...) Zatrzymano 5 mężczyzn. Policja antyterrorystyczna prowadzi śledztwo. Postawiono im zarzut przygotowania aktu terrorystycznego. (...) Policja nie podała jeszcze nazwisk ani narodowości zatrzymanych, ale na fotce z zatrzymania można się domyślić" - to fragmenty wpisu jednej z internautek (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do postu dołączone jest zdjęcie pokazujące podejrzanych, którzy mieli planować zamach terrorystyczny. Dokładnie widać ich twarze, a ich wygląd ma sugerować, że są migrantami z Bliskiego Wschodu lub Afryki. Wpis został wyświetlony ponad 30 tys. razy.

FAŁSZ
Wpis przedstawiający rzekomo zatrzymanych w Whelford niedaleko bazy RAF Fairford.
Wpis przedstawiający rzekomo zatrzymanych w Whelford niedaleko bazy RAF Fairford.
Źródło zdjęcia: x.com

"Będzie tego więcej. IMO u nas też w swoim czasie"; "no i u nich można pokazywać ryje u nas 3 świat chronimy bandytów"; "Wygladaja na rdzennych Islandczykow"; "Somalijczycy, w vanach materiały wybuchowe, było słabo bo dotarli aż koło 200m od bazy" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

Tę ilustrację publikowali również inni użytkownicy portalu X. Jeden z nich w prześmiewczy sposób komentował zdjęcie, mające jego zdanie udowodnić to, że za atakiem nie stała Rosja: "To jest zdjęcie tych, u których antyterroryści znaleźli ładunki wybuchowe w pobliżu bazy RAF Fairford w Gloucestershire, UK. No, Putin jak cholera!".

FAŁSZ
Wpisy ze zdjęciami przedstawiającymi osoby rzekomo zatrzymane w pobliżu bazy RAF
Wpisy ze zdjęciami przedstawiającymi osoby rzekomo zatrzymane w pobliżu bazy RAF
Źródło zdjęcia: x.com

Zdjęcie z wizerunkiem zatrzymanych było publikowane przez wiele anglojęzycznych kont na portalu X. Często towarzyszyły mu ironiczne przekazy, np. "to islamofobia jest problemem" lub równie ironiczne sugestie, że brytyjski rząd i tak ogłosi, że za niedoszłym atakiem stoją Rosjanie. Anglojęzyczne wpisy zostały wyświetlone kilkaset tysięcy razy.

FAŁSZ
Anglojęzyczne wpisy z wizerunkiem rzekomo zatrzymanych podejrzanych
Anglojęzyczne wpisy z wizerunkiem rzekomo zatrzymanych podejrzanych
Źródło zdjęcia: x.com

Zdjęcie rzekomych podejrzanych było wykorzystywane przez media. "Brytyjskie służby udaremniły zamach na bazę RAF" - głosi podpis pod zdjęciem w portalu Niezależna.pl, który wykorzystał je jako główną ilustrację w artykule opowiadającym o udaremnionym zamachu terrorystycznym.

Zdjęcie pojawiło się również w tekście opublikowanym przez serwis Eualive.net. "Zdjęcie opublikowane przez policję, na którym widać cztery aresztowane osoby" - głosi podpis na dole artykułu. Zamieścił je również serwis kenijskiego radia Capital FM.

Niektórzy użytkownicy portalu X wskazują jednak na zniekształcenia postaci widocznych na zdjęciu, sugerując, że grafika powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Sprawdzamy, czy zdjęcie z wizerunkiem niedoszłych terrorystów przedstawia autentyczne postacie.

Zdjęcie z zatrzymania przerobione przez AI

Zdjęcie poddaliśmy analizie narzędziem Hive Moderation. Wynik wskazuje, że ilustracja została przerobiona z użyciem sztucznej inteligencji przy użyciu oprogramowania firmy Open AI.

Analiza zdjęcia z użyciem narzędzia Hive Moderation.
Analiza zdjęcia z użyciem narzędzia Hive Moderation.
Źródło zdjęcia: https://hivedetect.ai/

Na to, że grafika została stworzona z użyciem AI, wskazuje również analiza przeprowadzona przez serwis fact-checkingowy Leadstories.com.

"Wątek irański"

Wbrew niektórym internetowym wpisom brytyjski rząd wcale nie wskazuje, że to Rosjanie stoją za incydentem pod bazą sił powietrznych. Dzień po udaremnionym ataku media w Wielkiej Brytanii podały, że śledczy skupiają się na "wątku irańskim", w którym to Iran miałby być zamieszany w incydent. Baza w Fairford jest wykorzystywana przez amerykańskie lotnictwo do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe. Latem irańska Gwardia Rewolucyjna ostrzegła Brytyjczyków, by tego nie robiono.

Źródła dziennikarzy "Daily Telegraph" podkreśliły jednak, że gdyby okazało się, iż za planem stoi Teheran, bardziej prawdopodobne byłoby wykorzystanie własnych ludzi niż wynajętych przestępców, z których Iran korzystał przy wcześniejszych operacjach. Jednocześnie dodano, że policja wciąż bada możliwą ingerencję Kremla lub motywy islamistyczne.

W poniedziałek brytyjska policja przekazała oficjalnie, że pięciu zatrzymanych w związku z atakiem to obywatele Wielkiej Brytanii w wieku około 20 lat. Wszyscy pochodzą z Londynu. Główna krajowa koordynatorka ds. zwalczania terroryzmu Vicki Evans w swoim wystąpieniu zapewniła: "Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele spekulacji krąży na temat motywów tego zdarzenia oraz z kwestii geopolitycznych kwestii, które pojawiają się w związku z tym. Proszę jednak, aby w tej chwili pozostawiono policji antyterrorystycznej swobodę działania, pozwalającą jej pracować w sposób staranny i przejrzysty".

Źródło: Konkret24
Udostępnij:
Tagi:
Wielka BrytaniaAIFake NewsNATOLotnictwoUSADezinformacja
Czytaj także:
W autobusie i kajdankach. To nie są ukraińscy rekruci
FAŁSZPoseł Skalik pokazuje Ukraińców w kajdankach. I powiela rosyjski przekaz
Gabriela Sieczkowska
Czy AI napisała raport Rozwoju Plus? Generał wskazuje dowody, autorzy zaprzeczają
AI miała napisać raport Rozwoju Plus. Co znaleźliśmy w dokumencie?
Gabriela Sieczkowska
Żydzi nie uczą się ukraińskiego, bo "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Co to za wideo
W Ukrainie "wszyscy będą mówić po rosyjsku lub hebrajsku"? Wywiad, którego nie było
Zuzanna Karczewska
Obecnie brak dowodów na negatywny wpływ sieci 5G na zdrowie człowieka
"Atak z anten 5G" miał powodować objawy. Co na to nauka?
Gabriela Sieczkowska
"Wielki protest" we Wrocławiu? Ale czego dotyczy?
"Wielki protest" we Wrocławiu? Na 20 tysięcy wyświetleń
Zuzanna Karczewska
Kobiety na front? Podejrzana kampania, której nie było
FAŁSZTak ukraińska armia mobilizuje kobiety do służby? Sprawdziliśmy zdjęcia
Gabriela Sieczkowska
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Wydaliśmy "490 mld zł na ukraińską korupcję"? Co pokazują dane GUS
Zuzanna Karczewska
Adam Gomoła o wydatkach posłów i KSeF. To nie jest system jawności
Wydatki posłów a KSeF. Dlaczego rachunku za mieszkanie Gomoły może tam nie być
Gabriela Sieczkowska
Donald Tusk
FAŁSZZa spotkanie z Tuskiem też "trzeba zapłacić"? Co to za cennik
Zuzanna Karczewska
Mężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
FAŁSZMężczyzna z tatuażem Trumpa na twarzy. Istnieje?
Zuzanna Karczewska
W 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę Janusz Korwin-Mikke publikuje swoje zdjęcie z wizyty w Moskwie
"Od kiedy wyjazdy do Moskwy są zakazane". Janusz Korwin-Mikke pozdrawia z Rosji
Gabriela Sieczkowska
Polska i Rosja wyjaśnią wszystkie niejasności dotyczace transferu gazu?
"Polacy chcą taniego gazu, ropy i prądu z Rosji!" Zaczęło się straszenie zimą
Gabriela Sieczkowska
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
"Żołnierze USA w Polsce popełnili aż 73 gwałty"? Co to za dane
Zuzanna Karczewska, Szymon Rębowski
BRICS jest supermocarstwem", a to dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
FAŁSZ"BRICS jest supermocarstwem", a to jest dowód? Co publikuje rosyjska ambasada
Zuzanna Karczewska
Wybory w Szwecji, imigranci i ulotki po arabsku. Mentzen straszy, chociaż nie ma czym
Mentzen o Szwecji: kluczowe głosy migrantów, bo "dostawali takie instrukcje". To Polacy też
Zuzanna Karczewska
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem". Co to za nagranie?
"Rządowa policja zasłania protestujących parawanem"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
"Powrotu nie będzie"? Fałszywy przekaz o ewakuacji kobiet i dzieci
"Niedługo w Polsce pojawią się autokary ewakuacyjne". Ten przekaz ma wzbudzić strach
Gabriela Sieczkowska
"Birmingham zakazuje wieszania brytyjskich flag". Jak kłamie Patryk Jaki
FAŁSZBrytyjskie flagi i zakaz, którego nie ma. Nieprawdy Patryka Jakiego
Zuzanna Karczewska
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją". To oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych?
Polska "nastawiona na wojnę z Rosją"? Co oznacza wysyłka kart mobilizacyjnych
Zuzanna Karczewska
Mikrocefalia wykryta u tysięcy noworodków w Brazylii nie została wywołana przez szczepionkę ufundowaną przez Fundację Gatesów
FAŁSZNoworodki chorują przez "szczepionkę od Gatesów?" Tu nic się nie zgadza
Gabriela Sieczkowska
Migranci zaczepiali Polaków, "patrioci wzięli sprawy w swoje ręce"? Co się wydarzyło w Bochni
"Dwóch cudzoziemców nękało ludzi i ktoś ich za to pobił"? A jak było
Zuzanna Karczewska
"Bardzo wymowny" na finale kampanii AfD? Co wiadomo o nagraniu
"Oto prawdziwa twarz AfD". Ten gest pokazano na finale kampanii w Niemczech
Zuzanna Karczewska
Tak miały wyglądać 96. urodziny amerykańskiego aktora. Zdjęcie tego nie dowodzi
FAŁSZ"Niezła ekipa" na urodzinach Eastwooda. Ale coś nie pasuje
Gabriela Sieczkowska
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
Prześledziliśmy drogę nagrania mającego pokazywać pożar w Skarżysku-Kamiennej - trop prowadzi przez rosyjską propagandę aż na inny kontynent
FAŁSZJak rosyjska propaganda pokazała pożar w polskiej fabryce dronów
Gabriela Sieczkowska, Zuzanna Karczewska
Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz w Sejmie
Jak Krystyna Pawłowicz neguje swoją polityczną przeszłość
Szymon Rębowski
Ursula von der Leyen
"UE chce skonfiskować prywatne oszczędności obywateli". To nie tak
Szymon Rębowski
"Tęsknię za Tobą Czechu" - baner o takiej treści zawisł na brzegu Olzy w 2020 roku podczas pandemii COVID-19
Polacy kontra Czesi? Na pograniczu mówią zupełnie co innego
Cezary Paprzycki
Co udostępnia Zbigniew Ziobro
"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Zbigniew Ziobro
Zuzanna Karczewska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica