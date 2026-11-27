Świat Przed wylotem z Chin Trump wyrzucił telefon? Co to za zdjęcia Szymon Rębowski |

Donald Trump przybył na szczyt w Chinach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com, Konkret 24

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W czwartek - 19 listopada 2026 roku w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa oraz przywódców Chin - Xi Jinpinga i Rosji - Władimira Putina. Ich rozmowa trwała blisko 90 minut.

Po rozmowach została opublikowana wspólna deklaracja. USA, Chiny i Rosja wyraziły w niej wolę reformy ONZ, sprzeciw wobec "nadużywania jurysdykcji" przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK), zwiększenie produkcji i dostaw ropy naftowej oraz stabilności przepływów energii oraz działania na rzecz zapobiegania konfliktowi nuklearnemu.

Spotkaniu trzech liderów towarzyszyły różnorodne teorie i przekazy, mające rzucić nowe światło na relacje przywódców tych państw, a co za tym idzie - międzynarodową pozycję Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Weryfikowaliśmy je w Konkret24.

"Żadne urządzenie nie wróciło do Stanów Zjednoczonych"

W związku ze szczytem w Shenzhen pojawił się też przekaz związany z zasadami bezpieczeństwa, którym w trakcie wizyty w Chinach podlegała amerykańska delegacja.

"W kontekście szczytu w Shenzen przedstawię Państwu pewną ciekawostkę. Chiny są uznawane za obszar wysokiego ryzyka cybernetycznego. To dlatego @FBI oraz @SecretService stosują specjalne procedury dotyczące chińskiego sprzętu telekomunikacyjnego" - napisał jeden z użytkowników na portalu X (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

"Żaden urzędnik z USA nie może wynieść z samolotu swojego prywatnego telefonu, laptopa, a nawet kabla do ładowania ! Wszyscy członkowie delegacji otrzymują tzw. telefony jednorazowe (burnery), a po zakończeniu wizyty wszelkie urządzenia oraz karty dostępu są zbierane i niszczone jeszcze przed wejściem na pokład" - internauta opisuje procedury.

Do wpisu dołączona jest ilustracja mająca pokazywać moment wyrzucania sprzętu - telefonów i identyfikatorów - do kosza na śmieci przed wejściem do samolotu. Widać na niej kilka osób - w domyśle członków amerykańskiej delegacji. W tle - w żółtych kamizelkach - stoi chińska ochrona lub obsługa lotniska. Wpis został wyświetlony prawie 30 tys. razy.

Podobny przekaz został udostępniony dzień wcześniej przez anonimowego użytkownika na portalu X. W tym wpisie pojawiają się dodatkowe wątki: "(...) u podnóża schodów samolotu skonfiskowano nawet telefony dziennikarzy towarzyszących Trumpowi. Miało to zagwarantować, że żadne urządzenie, które łączyło się z chińską stacją bazową lub siecią Wi-Fi, nie wróci do Stanów Zjednoczonych" - przekonywał ten internauta.

Ten wpis zilustrowano kilkoma zdjęciami. Na pierwszym z nich jednorazowe telefony i identyfikatory do kosza na śmieci przed wejściem do samolotu wyrzuca sam Donald Trump, na drugim robią to jego urzędnicy. Post został wyświetlony 124 tys. razy.

Wpisy o procedurach bezpieczeństwa amerykańskiej delegacji w Chinach Źródło zdjęcia: x.com

Wpis wraz z kadrem z urzędnikami pozbywającymi się telefonów i akcesoriów został skopiowany i opublikowany na Facebooku. Wygenerował tam ponad 1800 reakcji i 170 komentarzy. Jednak na tym portalu został oznaczony jako treść stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji.

To, że udział tworzeniu tych ilustracji miała sztuczna inteligencja, sugerują również niektórzy internauci: "No, a zdjęcia wrzucasz AI :)"; "Foto ai tak samo jak i info XD niezły ekspert". Sprawdziliśmy, ile jest prawdy w krążących przekazach.

Dawne dzieło sztucznej inteligencji

Zacznijmy od ilustracji z Donaldem Trumpem. To rzekome zdjęcie odnajdujemy już we wpisach z maja 2026 roku, komentujących poprzednią wizytę prezydenta USA w Chinach. Analiza zdjęcia w narzędziach do wykrywania sztucznej inteligencji wskazuje z prawdopodobieństwem 99 proc. iż zostało stworzone przez AI.

Grafiki z Donaldem Trumpem na lotnisku w Chinach stworzone przez sztuczną inteligencję Źródło zdjęcia: Sightengine.com, Deploy.com/detect

Drugi kadr - na którym jakoby widać amerykański personel pozbywający się telefonów i akcesoriów, również powstał z użyciem AI. Narzędzie Deploy Detect (dawniej Hive Detect) ocenił prawdopodobieństwo, że grafika powstała z użyciem sztucznej inteligencji, na 99,9 proc., a Sightengine - na 99 proc. Oba narzędzia wskazują, że użyto sztucznej inteligencji Google Gemini.

Analiza grafiki w narzędziach sprawdzających potwierdza, że zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję Źródło zdjęcia: Sightengine.com, Deploy.com/detect

Potwierdza to analiza w narzędziu Synth ID. To narzędzie, które weryfikuje, czy dany obraz został stworzony przy użyciu sztucznej inteligencji Google Gemini. Zresztą w prawym dolnym rogu widoczny jest znak wodny Google Gemini.

Analiza potwierdzająca, że zdjęcie zostało stworzone z użyciem sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: https://synthid.com/image-detection

"Skonfiskowano nawet telefony dziennikarzy"

Wiemy już, że ilustracje obrazujące wyrzucanie sprzętów, które wykorzystywane były w trakcie wizyty w Chinach przez amerykańską delegację, są stworzone przez sztuczną inteligencję. Jednak nie oznacza to jeszcze, że fałszywy jest również sam przekaz o procedurach bezpieczeństwa w trakcie wizyty.

Opis sugerujący, że cały sprzęt wykorzystywany w trakcie wizyty jest "zbierany i niszczony jeszcze przed wejściem na pokład", pasuje do opisu, który w związku z poprzednią - majową wizytą Trumpa w Chinach na portalu X opublikowała Emily Goodin, dziennikarka "The New York Post".

"Amerykański personel zabrał wszystko, co rozdawali chińscy urzędnicy – przepustki, jednorazowe telefony od personelu Białego Domu, przypinki dla delegacji – zebrali je, zanim wsiedliśmy na pokład AF1 (Air Force One - red.), i wyrzucili do kosza u podstawy schodów. Nic z Chin nie jest dozwolone na pokładzie samolotu" - przekazała wtedy Goodin.

American staff took everything Chinese officials handed out - credentials, burner phones from WH staff, pins for delegation - collected them before we got on AF1 and threw them in a bin at bottom at stairs.

Nothing from China allowed on the plane. We’re taking off shortly for… — Emily Goodin (@Emilylgoodin) May 15, 2026 Rozwiń

W związku z listopadową wizytą Trumpa w Chinach w jednym z analizowanych wpisów pojawił się nowy wątek - skonfiskowanie telefonów dziennikarzy towarzyszących Trumpowi. "Miało to zagwarantować, że żadne urządzenie, które łączyło się z chińską stacją bazową lub siecią Wi-Fi, nie wróci do Stanów Zjednoczonych" - pisał internauta.

Telefony wykorzystywane przez dziennikarzy w Chinach faktycznie zostały skonfiskowane, ale tylko na czas lotu powrotnego. O tym wydarzeniu informowała między innymi Jennifer Jacobs, reporterka CBS News. Opisywała, że prywatne i służbowe telefony zostały skonfiskowane na czas podróży. Jeden z członków personelu Air Force One umieścił telefony "w torbie Faradaya blokującej sygnały i pozostawili je tam do momentu lądowania w USA".

Mid-flight explainer from @JenniferJJacobs on what happened with the press pool's phones on AF1 while flying back from China:



"For cyber security, an AF1 aide collected White House staffers' burner cellphones for disposal or data wiping as we left Shenzhen and asked that… — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 19, 2026 Rozwiń

Skonfiskowanie urządzeń używanych w Chinach przez dziennikarzy na czas podróży potwierdzają też inne źródła. Samo wydarzenie było więc prawdziwe, choć nie zgadzają się szczegóły podane przez internautę.

Telefony zostały skonfiskowane na czas lotu, a potem zostały zwrócone, a więc nieprawdą jest, że "żadne urządzenie, które łączyło się z chińską stacją bazową lub siecią Wi-Fi, nie wróci do Stanów Zjednoczonych".

Dzięki relacji dziennikarki poznajemy też dodatkowe szczegóły dotyczące procedur bezpieczeństwa związanych z wizytą w Chinach. Jacobs przekazuje, że wielu dziennikarzy zostawiło swoje telefony i komputery w samolocie na czas wizyty. Ten sprzęt nie był używany "na chińskiej ziemi", a w efekcie dziennikarze mogli korzystać z niego w drodze powrotnej.

W relacji czytamy też o jednorazowych telefonach używanych w trakcie wizyty przez pracowników Białego Domu, które zostały zutylizowane lub wyczyszczone na koniec wizyty, co potwierdza wcześniejsze informacje o procedurach bezpieczeństwa dotyczące majowej wizyty Trumpa w Chinach.