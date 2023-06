"Papież wygląda całkiem nieźle". Tak, lecz nieprawdziwie

"Dlatego nie chodzę już do kościoła, choć wierzę w Boga" - tak jeden z twitterowiczów skomentował rozsyłaną w mediach społecznościowych fotografię uśmiechniętego papieża Franciszka z tęczową flagą. Wielu pytało z niedowierzaniem, czy to autentyczne zdjęcie. Nie, nie jest prawdziwe.

Fotografia papieża Franciszka, który jakby pozuje wręcz do kamery z tęczową flagą założoną niczym szal, wywołała sporą dyskusję na polskim Twitterze. "Zamieszczam to zdjęcie z wielkim bólem" - napisał 6 czerwca jeden z użytkowników, publikując fotografię (pisownia wszystkich postów oryginalna). Wpis wyświetlono 8,2 tys. razy, polubiło go ponad 110 twitterowiczów, ponad 60 udostępniło.

Komentujący zdjęcie internauci albo wyrażali oburzenie, albo spierali się, czy fotografia papieża jest autentyczna. "To musi być fotomontaż. Jeśli jednak to prawda to ja dziękuję za taki kościół katolicki" - skomentował jeden z internautów. Autor tweeta odpisał mu: "To tylko potwierdzenie trendu". Inni pytali: "P Boże! To fejk????"; "To nie fejk???"; "to nie jest fejk?"; "Jakieś źródło? Skąd to zdjęcie, bo te 6cio kolorowe środowiska są gotowe posunąć się do skrajnych manipulacji"; "AI?"; "Mam nadzieję, że to fejk"..

Niektórzy uwierzyli w autentyczność zdjęcia. "Nie mam serca do tego dziada. Nasz Papierz w grobie się przewraca!"; "A ja juz zaczynalem Go traktowac jak powaznego Papieza"; "Może doczekam nowego papieża"; "Dlatego nie chodzę już do kościoła, choć wierzę w Boga"; "To koniec kościoła jako instytucji"; "Antypapież" - pisali.

Inni nie mieli wątpliwości, że zdjęcie jest fake newsem: "Zamieszczasz fejki z wielkim bólem, czy dla lajków?"; "To fotomontaż"; "AI?"; "To jest fejk. Poszukaj źródła zdjęcia. Pojawiło się na stronie gejowskiej na FB". Autor ostatniego cytowanego posta w kolejnym tweecie opublikował link do facebookowego wpisu, który ma być źródłem ilustracji.

Kolejne zdjęcie papieża wygenerowane przez sztuczną inteligencję

Rację mieli internauci, którzy nie uwierzyli w prawdziwość fotografii. Jak zauważył jeden z komentujących, opublikowano ją 3 kwietnia tego roku na facebookowym fan page'u Gay Forest. Pojawiła się wśród trzech innych podobnych zdjęć papieża Franciszka z tęczową flagą. "Papież Franciszek wygląda całkiem nieźle ze swoją nową flagą równości" - czytamy w anglojęzycznym poście. Post opatrzono kilkunastoma hasztagami - dwa ostatnie: #midjourney #midjourneyv5 wskazują na to, że ilustracje wygenerował program sztucznej inteligencji MidJourney. Generuje on obrazy na podstawie opisu użytkownika.

Papież Franciszek okazuje się być wdzięczną postacią do przerabiania jego wizerunku za pomocą AI (ang. artificial intelligence - sztuczna inteligencja). W marcu w Konkret24 opisywaliśmy masowo rozsyłane w mediach społecznościowych "zdjęcia" papieża w modnej białej pikowanej kurtce i sportowych butach.

Widząc jednak obrazy, których autentyczność budzi wątpliwości, warto je sprawdzić przed przesłaniem dalej. W sieci dostępne są darmowe narzędzia oceniające, czy dana grafika lub zdjęcie zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jedno z nich (wersję demonstracyjną) udostępnia Hive Moderation, amerykańska firma zajmująca się AI. Użyliśmy tego narzędzia do zweryfikowania grafiki z popularnego tweeta. Pokazało, że prawdopodobieństwo wygenerowania tej fotografii papieża przez sztuczną inteligencję wynosi 99,2 proc., a szansa, że wykorzystano do tego MidJourney - 98,7 proc.

Według innego narzędzia - Maybe's AI Art Detector - prawdopodobieństwo stworzenia grafiki przez sztuczną inteligencję wynosi 69 proc.

