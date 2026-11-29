Świat "To nie sceny filmowe z nowego 'Mad Maxa'". A co? Szymon Rębowski |

Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com

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Przez dwa dni - w środę i czwartek 25 i 26 listopada 2026 roku - oddziały Huti, czyli proirańskich, rebelianckich plemion w Jemenie atakowały rafinerie i porty w Arabii Saudyjskiej. W środę celem ataku była największa rafineria w Arabii Saudyjskiej - Ras Tanura, a także porty nad Morzem Czerwonym - Dżudda i Dżizan.

W czwartek zaatakowano rafinerię Saudi Aramco w Dżizanie. W wyniku ataku zginął nepalski pracownik. Koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej walcząca z Huti przekazała, że zniszczyła stanowisko do wystrzeliwania pocisków balistycznych w jemeńskim mieście portowym Al-Hudajda, skąd przeprowadzono czwartkowy atak.

"Ogromny konwój Huti"

Po tych atakach w sieci zaczął krążyć krótki materiał wideo, rzekomo pokazujący ofensywę jemeńskich rebeliantów. "Huti To nie sceny filmowe z nowego 'Mad Max'a' , a setki samochodów Huti kierujące się na pozycje wojsk Arabii Saudyjskiej" - przekonuje anonimowe konto na Facebooku (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). Do wpisu dołączone jest nagranie, na którym widać samochody - dziesiątki, może nawet setki pikapów i aut terenowych - jadące przez pustynię.

Autor wpisu łączy ten film z atakami, które na Arabię Saudyjską przeprowadzili Huti: "W środę Huti przeprowadzili uderzenia na saudyjskie porty nad Morzem Czerwonym w Dżuddzie i Dżizanie. Wcześniej rzecznik Huti Yahya Saree wezwał pracowników i statki do natychmiastowej ewakuacji wszystkich saudyjskich portów nad Morzem Czerwonym" - czytamy we wpisie.

"Huti wzięli również odpowiedzialność za atak na największą saudyjską rafinerię i terminal eksportowy Ras Tanura, a w czwartek w kolejnym ataku na rafinerię w Dżizanie zginął jeden pracownik z Nepalu" - dodaje jego autor.

FAŁSZ Wpis o rzekomych setkach samochodów Huti na pustyni Źródło zdjęcia: Facebook

Krążące teraz nagranie granie z pustyni z przekazem, że widać na nim Huti, publikują też inni użytkownicy. "Konwój Huti w ruchu w Jemenie" - podpisuje wideo po angielsku konto Visegrad24 na platformie X. "Ogromny konwój Huti nagrany przez cywilne konto z Jemenu" - twierdzi (po angielsku) inny użytkownik. Ten wpis został wyświetlony 1,5 mln razy.

"Bojownicy Huti w pośpiechu opuszczają swoje pozycje po tym, jak - według doniesień - zostali zaatakowani przez Arabię Saudyjską" - przekonuje kolejny internauta. Jednak w komentarzach pojawiają się sugestie, że film nie pokazuje działań Huti, a nagranie ma już kilka miesięcy. Co na nim rzeczywiście widać i kiedy powstało.

Nagranie z lipca

Nie udało nam się odnaleźć dokładnie tego nagrania - publikowanego przed listopadem 2026 roku - które publikowane jest w omawianych wpisach. Jednak na platformie X, TikToku i Facebooku dostępne są inne podobne nagrania konwoju na pustyni. Pochodzą z lipca 2026 roku. Porównaliśmy ten film z nagraniem opublikowanym w listopadzie, żeby sprawdzić, czy pokazują to samo wydarzenie.

Filmy pokazują konwój z innej perspektywy. Nagrania opublikowane w lipcu są krótsze - 90 sekund versus 133 sekundy (nagranie opublikowane w listopadzie). Jednak - szczególnie porównując to, co dzieje się na pierwszym planie w obu filmach - jesteśmy w stanie stwierdzić, że pokazują one ten sam konwój.

W 44. sekundzie nagrania opublikowanego w listopadzie na pierwszym planie w centrum kadru mijają się cztery samochody. Co charakterystyczne jeden z nich - jadący najbliżej kamery - jedzie w przeciwną stronę niż pozostałe auta. Tę samą scenę widzimy na nagraniu opublikowanym w lipcu (36. sekunda).

Zestawienie dwóch nagrań pokazujących ten sam konwój - po lewej nagranie z listopada, po prawej nagranie z lipca Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Siedem sekund później samochód jadący "pod prąd" znika z kadru (51. sekunda nagrania opublikowanego w listopadzie). Niedawno minęły go trzy auta. Nad samochodem znajdującym się najdalej od kamery powiewa flaga. Tę samą scenę widać w drugim nagraniu (43. sekunda).

Zestawienie dwóch nagrań pokazujących ten sam konwój Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

W 88. sekundzie nagrania z listopada na pierwszym planie widać dwa samochody. Ten po prawej stronie jest bardzo jasny, biały. Te same dwa auta widać w 80. sekundzie nagrania z lipca.

Zestawienie dwóch nagrań pokazujących ten sam konwój - po lewej nagranie z listopada, po prawej nagranie z lipca Źródło zdjęcia: x.com, Facebook

Nagranie konwoju przedstawianego jako Huti i łączonego z atakami jemeńskich rebeliantów na rafinerie w Arabii Saudyjskiej nie pochodzi z listopada 2026 roku i nie przedstawia aktualnych wydarzeń.

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Co to za konwój

Nagrania konwoju opublikowane w lipcu 2026 roku łączono ze zgromadzeniem plemiennym, które na przełomie czerwca i lipca 2026 roku miało miejsce w prowincji Al-Dżauf w północno-wschodniej części Jemenu.

Jak relacjonowała Al-Jazeera, "zbrojna mobilizacja plemienna" odbyła się na wezwanie szejka jednego z plemion - Hamada bin Fadghama, który wystąpił w obronie kobiety podającej się za córkę byłego irackiego prezydenta Saddama Husajna.

Kobieta twierdziła, że jej dom został zajęty przez osoby powiązane z Huti. Szejk próbował mediować w jej sprawie, ale kobieta i on zostali zatrzymani przez Huti. Szejk następnie został zwolniony i zwołał zgromadzenie plemion. Celem zgromadzenia było początkowo uwolnienie kobiety, która szukała ochrony u szejka, jednak spotkanie plemion przerodziło się w protest przeciwko zakusom Huti, którzy próbują ingerować w sprawy plemienne. W kolejnych miesiącach plemiona stanęły do walki przeciwko Huti po stronie rządu Jemenu.