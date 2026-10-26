FAŁSZ Wyrzucony za granie na pianinie, "bo muzyka jest haram". Jak było Zuzanna Karczewska |

"Islam wypowiedział wojnę Zachodowi"? Co udostępnia Ziobro Źródło wideo: Konkret24 Źródło zdj. gł.: Konkret 24

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Wpisy o rzekomym wyprowadzeniu przez policję brytyjskiego muzyka z dworca kolejowego mają setki tysięcy wyświetleń. Jaki był powód? Mężczyzna grał na znajdującym się w hali dworca pianinie, co nie podobało się ochroniarzom, którzy wezwali policję. Internauci przekonywali, że pracownicy ochrony byli muzułmanami, a ich religia zakazuje muzyki.

"Muzułmańscy ochroniarze powstrzymują Brytyjczyka przed grą na ogólnodostępnym pianinie, ponieważ muzyka jest 'haram'. Wszystkich ich cechuje takie samo aspołeczne, agresywne i prymitywne zachowanie" - napisał 20 października 2026 roku na X anglojęzyczny internauta (tłumaczenie od redakcji). Załączył krótkie nagranie. Widzimy na nim mężczyznę grającego na pianinie. Wokół niego zgromadzili się gapie, są też mężczyźni ubrani w ciemne kamizelki z odblaskowymi pasami. Jeden z nich ma zasłoniętą twarz. Na plecach drugiego widnieje napis "Station Response Officer", czyli "funkcjonariusz ochrony dworca". Po chwili, gdy mężczyzna przestaje grać, jeden z ochroniarzy podchodzi do pianina i zamyka klapę, która przytrzaskuje palce muzyka. Ochroniarz chwyta go za ręce, a ten mówi: "To jest napaść. Nie masz prawa mnie dotykać". Ochroniarz odpowiada, że mężczyzna nie chciał przestać grać, mimo jego wcześniejszej prośby.

FAŁSZ Internauci przekonują, że interwencja ochrony na dworcu miała religijne podłoże Źródło zdjęcia: x.com

Post wyświetlono niemal 800 tys. razy. W komentarzach pojawiło się wiele antymuzułmańskich wypowiedzi. "Wielka Brytania, 2026 rok: Granie na pianinie na ulicy = hałas, zabronione!! Tymczasem meczety nadal codziennie nadają wezwania do modlitwy z głośnością, której nie da się wytrzymać. Wielka Brytania już dawno została stracona"; "Nigdy nie pozwalaj, by obca kultura przejęła kontrolę nad państwowym monopolem na stosowanie przemocy"; "Nie mieści mi się w głowie, dlaczego zatrudniamy muzułmanów jako ochroniarzy!!! Na lotniskach, w muzeach, w szpitalach!!" - pisali internauci.

Inny post, zamieszczony na X 19 października, wygenerował ponad 2,5 mln wyświetleń. "Mohammad, pracownik ochrony, przerywa grę na ogólnodostępnym pianinie w Londynie (Allah mówi, że muzyka jest haram)" - napisał anglojęzyczny autor. W komentarzach pojawiły się podobne głosy oburzenia: "Nie da się żyć z tymi ludźmi ani wśród nich. Próbowaliśmy. Nie udało się. Czy możemy ich już odesłać z powrotem?"; "Ktoś powinien mu przypomnieć, że znajduje się w chrześcijańskim kraju, w którym muzyka jest dozwolona".

Internauci w komentarzach przekonywali także, że interwencja ochroniarzy zakończyła się interwencją policji. "Najbardziej przygnębiające jest to, że później przyjechała policja i siłą wyprowadziła pianistę z dworca" - napisał jeden z nich. W sieci krąży również nagranie pokazujące właśnie działanie policji. Na nagraniu widać muzyka, któremu towarzyszy umundurowany policjant. Mężczyźni idą przez dworzec, rozmawiają. Policjant jedną rękę trzyma na plecach mężczyzny, drugą gestykuluje, wskazując wyjście z budynku.

"Brytyjczyk został wyprowadzony przez policję z dworca kolejowego za grę na ogólnodostępnym pianinie (na polecenie dwóch muzułmańskich ochroniarzy)" - napisał 20 października na X anglojęzyczny internauta, który opublikował to wideo. Jego post wyświetlono niemal pół miliona razy.

FAŁSZ Na polecenie muzułmańskich ochroniarzy muzyk rzekomo został wyrzucony z dworca Źródło zdjęcia: x.com

"Nagonka na białą rasę", "Anglii już nie ma"

Nagrania pojawiły się także w polskiej sieci. Montaż obu z nich 20 października zamieścił na Facebooku polskojęzyczny internauta i napisał: "Brytyjczyk został usunięty z dworca kolejowego przez policję za grę na publicznym fortepianie. Mohammad, strażnik bezpieczeństwa, przerywa muzykę na londyńskim fortepianie publicznym (Allah mówi, że muzyka jest Haram). W konsekwencji Brytyjczyk został usunięty z dworca kolejowego przez policję za grę na publicznym fortepianie. Ale śmiało, wpuść ich do swojego kraju i pozwól im cię pilnować. A potem zmuszają cię do przejścia na islam albo do utraty głowy. Zabawne czasy. On ewidentnie nienawidzi brytyjskiej kultury. To dopiero początek. Poczekajcie, aż wprowadzą pełne prawo szariatu. To będzie piekło" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

FAŁSZ Posty o historii z brytyjskiego dworca pojawiły się także w polskiej sieci Źródło zdjęcia: Facebook

"Czyli gość mówi gospodarzowi jak ma się zachowywać we własnym domu i gospodarz ma utrzymywać takiego gościa?"; "Nagonka na białą rasę, to przemyślane i zaplanowane dużo dużo wcześniej"; "Anglii już nie ma"; "Koniec cywilizacji europejskiej zbliża się wielkimi krokami" - pisali w komentarzach oburzeni internauci. Tymczasem zarówno filmiki, jak i cała historia interwencji nie mają nic wspólnego z religią. Co tak naprawdę się stało?

Awantura o ustawienie instrumentu

Brytyjski muzyk widoczny na nagraniach to Brendan Kavanagh. Jest pianistą, specjalizującym się w gatunku boogie-woogie. Często gra na instrumentach ustawionych w miejscach publicznych, co relacjonuje na profilach na portalach społecznościowych. Jego kanał na YouTube ma ponad 2,5 mln subskrybentów. Rozpowszechniane teraz nagrania z jego udziałem są prawdziwe, jednak żadne z nich nie jest aktualne. Nie są też ze sobą bezpośrednio powiązane, nie przedstawiają ciągu zdarzeń.

Zacznijmy od filmiku, na którym widać interakcję Kavanagha z ochroniarzami dworca. To fragment transmisji, którą pianista zamieścił na YouTube 11 grudnia 2023 roku. Całość trwa niewiele ponad osiem minut.

Do sprzeczki z ochroniarzami dworca doszło w grudniu 2023 roku. Powodem wcale nie były różnice religijne Źródło zdjęcia: YouTube

Do zajścia doszło na dworcu kolejowym King's Cross w Londynie. Już na samym początku filmiku widzimy, że do grającego Kavanagha podeszli pracownicy ochrony. Po chwili muzyk przerywa i pyta: "Czy mogę po prostu dokończyć utwór?". Potem patrzy w stronę kamery i mówi: "Jestem otoczony przez ochroniarzy. Chyba mam kłopoty". W tle jedna ze stojących obok kobiet zachęca: "Kontynuuj". Kavanagh gra dalej, a przy nim pojawia się kolejny ochroniarz i zaczyna rozmawiać ze zgromadzoną widownią. Gdy Kavanagh przestaje grać, ochroniarz pochodzi i próbuję zamknąć klapę pianina. Kavanagh gra dalej. Podobna scena, tym razem z udziałem innego ochroniarza, powtarza się jeszcze po chwili. Muzyk przestaje grać, ochroniarz próbuje zamknąć klapę instrumentu i łapie pianistę za ręce - to fragment, który krąży teraz w sieci.

Jednak po chwili pada zdanie, którego nie usłyszymy w krążącym teraz fragmencie. Jeden z ochroniarzy mówi muzykowi: "Możesz grać, ile tylko chcesz, po prostu ustaw się w tamtą stronę, w kierunku kamery". Jedna z oglądających występ kobiet dopytuje: "Czy mogę zapytać, dlaczego on musi być zwrócony w inną stronę, żeby móc grać?". Na co ochroniarz odpowiada: "Ja tu tylko pracuję i przestrzegam zasad". Następnie ochroniarze przestawiają instrument, a Kavanagh kontynuuje grę. W międzyczasie pojawiają się funkcjonariusze Police Community Support Officer (PCSO), czyli umundurowani pracownicy policji, którzy wspierają policjantów w utrzymywaniu porządku publicznego. Funkcjonariuszka, już po tym, jak pianino zostało przestawione, dołączyła do Kavanagha i także zagrała na instrumencie.

W trakcie całego zajścia nie padły natomiast żadne słowa dotyczące islamu, religii czy rzekomego zakazu gry na instrumentach muzycznych. Żaden z ochroniarzy nie wspominał też o tym, że muzyka jest w islamie uznawana za haram, czyli zakazaną. Zarejestrowana na nagraniu rozmowa dotyczyła wyłącznie zasad korzystania z pianina ustawionego na dworcu. Ochroniarze nie zabraniali muzykowi gry, lecz domagali się, aby instrument został ustawiony w innym kierunku. Co więcej, po przestawieniu pianina Kavanagh bez przeszkód kontynuował występ.

Poza tym sam Brendan Kavanagh niedługo po incydencie wyjaśniał, co dokładnie się stało. Kilka dni po zajściu z dworca gościł na kanale TalkTV. Rozmowa dostępna jest w odcinku na YouTube z 18 grudnia 2023 roku. "Chodziło po prostu o to, że pianino było ustawione pod niewłaściwym kątem. Nieco je przesunąłem, co było niezgodne z regulaminem. Zrobiłem to, ponieważ były tam dwie starsze panie, które chciały lepiej widzieć mój występ, więc przestawiłem instrument. Nigdzie nie było żadnej informacji, że nie wolno tego robić, ale ja go przesunąłem i myślę, że właśnie na tym polegał problem" - tłumaczył muzyk.

Nie było żadnego aresztowania

Nagranie nie potwierdza więc rozpowszechnianej w sieci narracji, jakoby interwencja ochroniarzy miał podłoże religijne, a jej celem było powstrzymanie muzyka przed grą. Podobnie jest z drugim krążącym filmikiem, na którym widać muzyka wyprowadzanego z dworca przez policję. To wcale nie jest kontynuacja historii z przesuniętym instrumentem. W rzeczywistości doszło do niej wcześniej. Dłuższą wersję filmiku z policjantem znajdujemy bowiem na kanale na YouTube Kavanagha. Muzyk opublikował ją 19 maja 2023 roku. W trwającym nieco ponad półtorej minuty odcinku "Wezwano policję, aby aresztować pianistę grającego boogie-woogie" widzimy jak policjant wyprowadza Kavanagha z dworca. Ten mówi: "Jedyne, co zrobiłem, to grałem na pianinie przez zaledwie 60 sekund, a teraz jestem aresztowany", na co funkcjonariusz stanowczo odpowiada: "Nie jesteś aresztowany. Jesteś wyprowadzany z dworca".

Muzyk został wyprowadzony z dworca w maju 2023 roku Źródło zdjęcia: YouTube

Sam muzyk 21 maja 2023 roku zamieścił nagranie, w którym opowiadał, że do incydentu doszło, gdy próbował zagrać na pianinie ustawionym w hali kasowej dworca. Instrument był otoczony czerwonymi linami, jednak jego klapa pozostawała otwarta. Kavanagh przyznał, że nie wiedział, iż nie powinien na nim grać. "Po około 30 sekundach pojawiła się cała ekipa ochroniarzy" - mówił. Jak przekonywał, początkowo zamierzał zastosować się do ich poleceń i odejść, jednak zdenerwowało go zachowanie jednego z pracowników, który próbował zamknąć klapę, gdy muzyk wciąż trzymał dłonie na klawiszach.

Jak wyjaśniał, ochroniarze zdecydowali się wezwać policję. Według jego relacji funkcjonariusz mocno chwycił go za ramię, wyprowadził z budynku, a na koniec lekko popchnął. "Przez pomyłkę zagrałem na pianinie otoczonym linami. Zareagowali przesadnie. Wezwali policję, a policjant wyrzucił mnie z dworca. To właściwie koniec tej historii" - podsumował. W swoim wyjaśnieniu ani razu nie wspomniał o islamie i religii.