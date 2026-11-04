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FAŁSZ

Zaatakowali kobiety i pożałowali? Co naprawdę wydarzyło się we Francji

Zaatakowali kobiety i pożałowali? Co naprawdę widać na nagraniu
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Źródło wideo: TVN24
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"Piękna sprawa" - chwalą internauci trójkę dziewczyn, które miały odeprzeć atak mężczyzn nagabujących je w paryskim metrze. Ale prawda o tym nagraniu jest inna.

Nagranie powstało w przejściu podziemnym. Widzimy, jak trzy dziewczyny przechodzą obok znacznie liczniejszej grupy młodych mężczyzn, wywołując ich zainteresowanie. Kiedy kilku zaczyna je nagabywać, wywiązuje się szarpanina, w której od razu widać przewagę młodych kobiet. W efektowny sposób powalają kolejnych napastników, ostatecznie sprowadzając wszystkich na ziemię. Kiedy wszyscy zostają powaleni, zwyciężczynie tej potyczki uciekają.

Niedziwne, że film zdobył dużą popularność w sieci. Opisywano, że to prawdziwa sytuacja z metra w Paryżu. Napastnicy mieli mieć pecha, ponieważ trafili na żołnierki francuskiej armii z elitarnego oddziału, co miało tłumaczyć ich umiejętności walki wręcz. Oczywiście niektórzy użytkownicy musieli dodać, że takie napaści na kobiety ze strony grup mężczyzn "są powszechne w Paryżu".

"Trzy dziewczyny w paryskim metrze padają ofiarą napaści ze strony grupy mężczyzn, a takie przestępstwa są powszechne w Paryżu ze strony niektórych młodych ludzi, którzy zwabiają dziewczyny w te miejsca, ale pech chciał, że tym razem zaatakowane dziewczyny to elitarna jednostka spadochroniarzy z francuskiej armii" - napisał 22 października 2026 roku jeden z użytkowników Facebooka.

FAŁSZ
x.com
Film o bójce z nieprawdziwym podpisem

Ten polski wpis nie spotkał się jednak z takim zainteresowaniem jak jeden z arabskich wpisów w serwisie X. Taki sam opis o ataku na dziewczyny z elitarnej jednostki przeczytało tam ponad pięć milionów internautów. Pod polskim wpisem komentarze zamieszczali jednak użytkownicy, którzy uwierzyli w przedstawioną wersję wydarzeń. "Piękna sprawa"; "brawo dziewczyny"; "realne czy nie, ale dobrze to się ogląda!" - pisali.

Musimy jednak rozczarować wszystkich zachwyconych zachowaniem dziewczyn: opisy dodawane do nagrania są nieprawdziwe.

To "pokazówka" kaskaderów

W sieci nietrudno znaleźć oryginał nagrania. Wystarczy wyszukać dowolny fragment filmu w narzędziu Google Obiektyw, żeby ustalić, że stworzyli go kursanci z Campus Univers Cascades. To zlokalizowany w mieście Le Cateau-Cambresis na północy Francji największy na świecie ośrodek szkolenia kaskaderów.

Logo Campus Univers Cascades (CUC) na bluzie jednego z bohaterów nagrania
Logo Campus Univers Cascades (CUC) na bluzie jednego z bohaterów nagrania
Źródło zdjęcia: Instagram

Uczniowie tej szkoły często publikują na platformach społecznościowych krótkie nagrania, na których odgrywają konkretne sceny, pokazując swoje kaskaderskie umiejętności. Sytuację rzekomo "z paryskiego metra" zamieścili na Instagramie w listopadzie 2023 roku z podpisem "Walka uliczna". W opisie zaznaczyli jednak, że to jest "choreografia", a nie prawdziwe wydarzenia.

PRAWDA
Film tak naprawdę miał pokazywać umiejętności kaskaderów
Film tak naprawdę miał pokazywać umiejętności kaskaderów
Źródło zdjęcia: Instagram

Trzeba przyznać, że uczniowie francuskiej szkoły odegrali zaplanowaną scenkę wiarygodnie, skoro nabrało się na nią w sieci kilka milionów osób. Szkoda tylko, że niektórzy użytkownicy wykorzystali film do szerzenia dezinformacji.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
Fake NewsFrancjaParyż
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