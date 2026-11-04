Zaatakowali kobiety i pożałowali? Co naprawdę wydarzyło się we Francji
Nagranie powstało w przejściu podziemnym. Widzimy, jak trzy dziewczyny przechodzą obok znacznie liczniejszej grupy młodych mężczyzn, wywołując ich zainteresowanie. Kiedy kilku zaczyna je nagabywać, wywiązuje się szarpanina, w której od razu widać przewagę młodych kobiet. W efektowny sposób powalają kolejnych napastników, ostatecznie sprowadzając wszystkich na ziemię. Kiedy wszyscy zostają powaleni, zwyciężczynie tej potyczki uciekają.
Niedziwne, że film zdobył dużą popularność w sieci. Opisywano, że to prawdziwa sytuacja z metra w Paryżu. Napastnicy mieli mieć pecha, ponieważ trafili na żołnierki francuskiej armii z elitarnego oddziału, co miało tłumaczyć ich umiejętności walki wręcz. Oczywiście niektórzy użytkownicy musieli dodać, że takie napaści na kobiety ze strony grup mężczyzn "są powszechne w Paryżu".
"Trzy dziewczyny w paryskim metrze padają ofiarą napaści ze strony grupy mężczyzn, a takie przestępstwa są powszechne w Paryżu ze strony niektórych młodych ludzi, którzy zwabiają dziewczyny w te miejsca, ale pech chciał, że tym razem zaatakowane dziewczyny to elitarna jednostka spadochroniarzy z francuskiej armii" - napisał 22 października 2026 roku jeden z użytkowników Facebooka.
Ten polski wpis nie spotkał się jednak z takim zainteresowaniem jak jeden z arabskich wpisów w serwisie X. Taki sam opis o ataku na dziewczyny z elitarnej jednostki przeczytało tam ponad pięć milionów internautów. Pod polskim wpisem komentarze zamieszczali jednak użytkownicy, którzy uwierzyli w przedstawioną wersję wydarzeń. "Piękna sprawa"; "brawo dziewczyny"; "realne czy nie, ale dobrze to się ogląda!" - pisali.
Musimy jednak rozczarować wszystkich zachwyconych zachowaniem dziewczyn: opisy dodawane do nagrania są nieprawdziwe.
To "pokazówka" kaskaderów
W sieci nietrudno znaleźć oryginał nagrania. Wystarczy wyszukać dowolny fragment filmu w narzędziu Google Obiektyw, żeby ustalić, że stworzyli go kursanci z Campus Univers Cascades. To zlokalizowany w mieście Le Cateau-Cambresis na północy Francji największy na świecie ośrodek szkolenia kaskaderów.
Uczniowie tej szkoły często publikują na platformach społecznościowych krótkie nagrania, na których odgrywają konkretne sceny, pokazując swoje kaskaderskie umiejętności. Sytuację rzekomo "z paryskiego metra" zamieścili na Instagramie w listopadzie 2023 roku z podpisem "Walka uliczna". W opisie zaznaczyli jednak, że to jest "choreografia", a nie prawdziwe wydarzenia.
Trzeba przyznać, że uczniowie francuskiej szkoły odegrali zaplanowaną scenkę wiarygodnie, skoro nabrało się na nią w sieci kilka milionów osób. Szkoda tylko, że niektórzy użytkownicy wykorzystali film do szerzenia dezinformacji.