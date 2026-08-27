Zdrowie "Porażające" dane po szczepieniach na HPV w Danii? Na pewno zmanipulowane Michał Istel Gabriela Sieczkowska Zespół autorów |

Prof. Krzysztof Nowosielski obala mity o szczepionkach przeciwko HPV Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Od początku 2027 roku szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) będą w Polsce obowiązkowe dla dzieci i nastolatków w wieku 9-15 lat. Im bliżej tej daty, tym większa aktywność środowisk, które starają się przekonywać, że szczepienia nie tylko są nieskuteczne w walce z rakiem szyjki macicy wywoływanym przez HPV, ale też mogą być niebezpieczne dla szczepionych dziewczynek. W tym celu często wykorzystują dane statystyczne, które rzekomo mają potwierdzać ich tezy.

Takie dane z Danii przywołał w swoim nagraniu Aleksander Łukasiewicz - przedstawia się jako "narodowiec, katolik, patriota". Ale co więcej - to chirurg z Bydgoszczy. W licznych filmach regularnie podważa skuteczność szczepień przeciw HPV, nazywając je "skokiem na kasę". Poza tym porusza tematy polityczne, w tym krytykuje Ukraińców, określając ich jako "terrorystów ze Wschodu" czy polski rząd.

W filmie o szczepieniach na HPV w Danii Łukasiewicz mówi, że ten kraj "jako pierwszy w Europie wprowadził narodowy program szczepień, w styczniu 2009 roku zaczęto powszechnie szczepić dziewczynki". Pokazuje dwa wykresy: liczba przypadków raka szyki macicy na 100 tys. kobiet w Danii w latach 2000-2025 oraz dzietność w Danii w tym samym okresie. Według niego - co napisał w opisie nagrania - "dane epidemiologiczne 'są porażające'".

FAŁSZ Ponad 450 tys. ma nagranie sugerujące, że szczepienia na HPV negatywnie wpływa na dzietność w Danii Źródło zdjęcia: Facebook

Jak przekonuje Łukasiewicz, z duńskich statystyk wynika, że "najwyższa dzietność zanotowano w ciągu ostatnich 25 lat w roku 2009 i od tego momentu stopniowo ona spadała". Jak stwierdza dalej, dzietność w Danii spada "dramatycznie" mniej więcej od 2022 roku, "kiedy to w dorosłość wchodzą kobiety, które były poddane programowi narodowego szczepienia przeciwko HPV".

"Oczywiście to może być przypadek, koincydencja", ale ta wymaga "bardzo pogłębionej analizy" - dodał mężczyzna. Jednak na koniec stwierdził, że jeśli rzeczywiście istnieje związek między szczepieniem przeciw HPV a dzietnością "i to objawiający się w tak dramatyczny sposób, jak pokazują to wykresy w Danii", to takie szczepienie "może doprowadzić do zagłady naszego społeczeństwa".

FAŁSZ Dane o spadającej liczbie przypadków raka szyjki macicy i spadającej dzietności w Danii mają dowodzić, że szczepienie na HPV wpływa na dzietność Źródło zdjęcia: facebook.com

Na nagraniu cały czas widać nagłówek: "Katastrofalne statystyki z Danii, kraju który pierwszy zaczął szczepić". Materiła opublikowano na Facebooku pod koniec maja 2026 roku, ale pod koniec sierpnia jest znowu komentowane i udostępniane przez internautów. Na wykresach nie podano źródła danych. Obecnie materiał ma ponad 450 tys. wyświetleń, ponad 11 tys. reakcji. Udostępniono go 4,4 tys. razy.

W komentarzach część internautów stwierdziła, że to dowód na to, że szczepienia służą depopulacji. Inni deklarowali, że "pod żadnym pozorem" nie zgodzą się na szczepienie przeciw HPV. Przekonywali, że to jedna z "najgorszych szczepionek". Pojawiło się też twierdzenie, że w Danii szczepionkę wycofano z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP), czyli niepożądanych reakcji występujących po szczepieniu. To nieprawda - szczepionka na HPV nadal jest w duńskim kalendarzu szczepień.

Część komentujących dopytywała o kwalifikacje mężczyzna z nagrania. Czy jest wakcynologiem, skoro wypowiada się na temat efektów szczepień. Inna osoba przekonywała, że przedstawione dane nie są niczym zaskakującym, bo "dzietność wszędzie tak wygląda".

Sprawdziliśmy, co dokładnie wynika z duńskich danych i czy rzeczywiście wynika z nich, że szczepienie przeciw HPV wiąże się z niższą dzietnością.

Szczepionka na HPV a bezpłodność. Brak związku przyczynowo-skutkowego

Powszechny program szczepień przeciw HPV wprowadzono w Danii od stycznia 2009 roku, dotyczył on dziewczynek 12-letnich. W 2019 rozszerzono go na chłopców.

Czy więc statystyki z Danii potwierdzają, że szczepienie HPV negatywnie wpływa na dzietność? "Wniosek dotyczący związku przyczynowego jest błędny" - stwierdza w komentarzu dla Konkret24 dr Janne Villemoes Bigaard, specjalistka chirurgii piersi z Duńskiego Towarzystwa Walki z Rakiem. "Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy są przeprowadzane od lat 60. XX wieku, a w 2006 roku w Danii uruchomiono krajowy program badań przesiewowych. W 1960 roku rak szyjki macicy był trzecim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet w Danii. Obecnie zajmuje 13. miejsce" - tłumaczy ekspertka.

Z Nordcan, bazy danych o nowotworach w krajach nordyckich, wynika, że w Danii zachorowalność na raka szyjki macicy spada od drugiej połowy lat 60. W 1966 roku wynosiła 44,4 przypadki na 100 tys. kobiet, w 1990 roku było ich już o połowę mniej - 20,7. W 2009 roku odnotowano 14,9 przypadków na 100 tys. kobiet, a w 2024 roku już tylko 11. Jak podkreśla dr Bigaard, dane te "pokazują wpływ badań przesiewowych, a nie szczepień przeciwko HPV".

W Danii spadek zachorowalności na raka szyjki macicy obserwuje się od połowy lat 60., czyli od początku prowadzenia badań przesiewowych w kierunku tego nowotworu Źródło zdjęcia: nordcan.iarc.fr

Doktor Bigaard zauważa, że w Danii "tylko kobiety w wieku poniżej 35 lat miały możliwość zaszczepienia się przeciwko HPV przed ukończeniem 15. roku życia". W tej grupie rak szyjki macicy występuje bardzo rzadko. "W Danii spodziewa się, że efekty szczepień będą widoczne za 10 lat. Ocena nowej oferty profilaktycznej zajmuje wiele lat" - podkreśla ekspertka. Zaznacza też, że w jej kraju "nie ma i nigdy nie było" przymusu szczepień przeciw HPV. Tłumaczy, że szczepionka jest po prostu darmowa dla dziewczynek i nastolatek, a Duńczycy chętnie z tego korzystają i zdecydowana większość jest zaszczepiona.

Dzietność w Danii spada jak w innych krajach. Inne powody niż szczepienie na HPV

Wskaźniki dzietności w Danii faktycznie spadają od ponad 30 lat, jednak tłumaczy się go innymi przyczynami niż program szczepień na HVP. "Spadek dzietności jest wieloczynnikowy i można go powiązać ze wszystkim na przykład spadkiem populacji bocianów" - uszczypliwie zauważa profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych i epidemiologii z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Ekspertka od demografii, z którą konsultowaliśmy krążące w sieci twierdzenie, tłumaczy: "Przede wszystkim dzietność (ang. total fertility rate, czyli przeciętna liczba dzieci urodzonych w cyklu życia, tj. między 15 a 44 rokiem życia) w Danii wynosi obecnie 1,47. Wobec 1,84 w 2009. To oznacza, że mniej kobiet decyduje się na drugie dziecko, a nie plagę bezdzietności. W Polsce dla porównania w tym samym czasie nastąpił spadek z 1,4 do 1,1. I w zasadzie na tym by można zakończyć dyskusję".

"Spadki dzietności w Danii od 2009 nie różnią się jakoś bardzo w zakresie trendów i przyczyn od tych w innych krajach: niepewność ekonomiczna, niestabilność relacji partnerskich. W literaturze podkreśla się, że bezdzietność lub zakończenie tylko na jednym dziecku częściej dotyczy kobiet słabiej wykształconych (i przez to przeciętnie w słabszej sytuacji ekonomicznej)" - wyjaśnia ekspertka. "Klasycznie sprawdza się też dostępność mieszkań i usług opiekuńczych (chociaż to ostatnie w Danii jest na wysokim poziomie)" - dodaje w przekazanej analizie.

Badania nie potwierdzają związku szczepień na HPV i bezpłodności

Zarzut, że szczepionka na HPV rzekomo powoduje bezpłodność, jest często podnoszony przez przeciwników szczepień. Tyle że do tej pory nie ma wiarygodnych wyników badań, które potwierdzałyby taki stan rzeczy. Jest wręcz odwrotnie. Duże badanie opublikowane w 2020 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Wisconsin wykazało brak związku między szczepieniem na HPV a niepłodnością Amerykanek w wieku od 18 do 33 lat.

Obawy o wpływ szczepionki na zdrowie prokreacyjne sprawdzili też fińscy badacze. W 2020 roku ten kraj wprowadził ogólnokrajowy program szczepień przeciwko HPV. W opublikowanym w 2026 roku badaniu wykazali, że Finki zaszczepione przeciw HPV miały mniej porodów przed 28. rokiem życia niż te z grupy kontrolnej. Jednak uwzględnieniu takich czynników jak m.in. wiek, wskaźnik masy ciała (BMI) czy palenie papierosów ta zależność się odwracała - skorygowany wskaźnik pierwszych porodów u kobiet zaszczepionych na HPV wynosił 1,09 względem kobiet niezaszczepionych.

Badanie nie wykazało, by szczepienie na HPV obniżało płodność. Jak stwierdzają autorzy badania, początkowo obserwowane różnice w dzietności wiązały się przede wszystkim z czynnikami społecznymi i behawioralnymi, m.in. edukacją seksualną i dostępem do antykoncepcji.

Jak zauważa Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), niepłodność jest globalnym problemem. W trakcie dorosłego życia dotyka około jednej na sześć osób na świecie. Ryzyko niepłodności u kobiet, jak i u mężczyzn zwiększają m.in. palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu i otyłość.