FAŁSZ Poseł cytuje noblistę: "nie ma kryzysu klimatycznego". Ale co na to nauka Szymon Rębowski |

Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AdobeStock, Christine Olsson/PAP, Art Service/PAP

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"Mogę z wielkim przekonaniem stwierdzić, że nie ma kryzysu klimatycznego. Niezależnie od tego, jak bardzo może to zasmucić wiele osób, moje przesłanie brzmi: planeta NIE jest w niebezpieczeństwie. Atmosferyczne CO2 i metan mają znikomy wpływ na klimat. Polityki wdrażane przez rządy są całkowicie niepotrzebne i powinny zostać wyeliminowane. Do tej pory całkowicie błędnie zidentyfikowaliśmy dominujący proces kontrolujący klimat, a wszystkie różne modele opierają się na niekompletnej i błędnej fizyce" - te słowa prof. Johna Clausera, laureata Nagrody Nobla z fizyki z 2022 roku opublikował 27 września 2026 roku na portalu X Włodzimierz Skalik, poseł Konfederacji Korony Polskiej (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Wpis posła Skalika negujący zmianę klimatu Źródło zdjęcia: x.com

Zdaniem prof. Clausera znaczący, ale nieuwzględniany przez innych naukowców wpływ na system klimatyczny mają chmury: "Dominującym procesem jest 'termostatyczny mechanizm odbicia chmur-słońce. Chmury są wszystkie jasnobiałe i odbijają 90% światła słonecznego z powrotem w przestrzeń kosmiczną, co czyni je najbardziej kluczowym, a zarazem najbardziej pomijanym aspektem systemu klimatycznego. Dwie trzecie Ziemi to ocean. Sam Ocean Spokojny stanowi połowę Ziemi. Średnie zachmurzenie Ziemi wynosi 67%; około 50% nad lądem i 75% nad oceanami. Twierdzę, że powyższe wyraźne właściwości chmur są brakującą częścią układanki'" - czytamy dalej we wpisie.

Dzień wcześniej - 26 września 2026 roku - wpis o takiej samej treści po angielsku zamieścił włoski architekt i producent filmowy Robin Monotti. Posty z cytatami z prof. Clausera publikowane są w ostatnich dniach przez użytkowników w różnych językach. Post po włosku, opublikowany 28 września 2026 roku został wyświetlony ponad 300 tys. razy.

Poseł Skalik powoływał się na Clausera już kilka miesięcy temu. 28 maja 2026 roku przedstawił ten sam cytat z noblisty w oświadczeniu poselskim. "Tak więc, panie Rafale Trzaskowski, panie minister Hennig-Kloska i Zielińska, zaufajcie nauce. Słynny fizyk John Clauser zapewnia was i wszystkich innych klimatycznych obsesjonatów, że nasza planeta nie płonie" - zakończył wtedy swoje wystąpienie poseł ugrupowania, którego liderem jest Grzegorz Braun.

To nie pierwszy raz, kiedy wspomniane cytaty z laureata Nagrody Nobla z fizyki obiegają internet. Przekaz o tym, że zdaniem Clausera - "planeta nie jest w niebezpieczeństwie"; "atmosferyczny CO2 i metan mają znikomy wpływ na klimat" a "polityka wdrażana przez rząd jest całkowicie niepotrzebna i powinna zostać porzucona" - krążył już w 2024 roku. Wtedy internauci w Polsce także podawali dalej post, który opublikował Monotti.

"No fajna opinia fizyka, który się zajmuje mechaniką kwantową. A teraz co z opiniami 43674427 specjalistów od pogody i klimatu?"; "No cóż, nagroda Nobla w 2022r. za eksperyment z fizyki kwantowej w 1972r. Wypowiedź o klimacie teraz. Ponad 50 lat różnicy w czasie. O czym to świadczy?"; "Choroba noblistów, czyli nagle znam się na wszystkim"; "Honorowy członek fundacji naftowej. Zapomniałeś dodać" - komentują wpis Skalika internauci. Sprawdzamy, kim jest i co o zmianie klimatu mówi prof. John Clauser, a także - jak na jego twierdzenia odpowiadają naukowcy zajmujący się klimatem.

Nobel za badanie splątania fotonów

W 2022 roku John Clauser został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki razem z Alainem Aspectem i Antonem Zeilingerem. Komitet Noblowski docenił ich niezależne prace i eksperymenty związane "ze splątanymi fotonami, ustaleniem naruszenia nierówności Bella i pionierską informatyką kwantową". Kluczowy eksperyment z wykorzystaniem splątanych cząstek światła – fotonów, potwierdzający, że cząstki te podejmują interakcje ze sobą, nawet jeśli dzieli je bardzo znaczna odległość, co jest zgodne z założeniami mechaniki kwantowej, Clauser przeprowadził w 1972 roku.

Wyniki badań, za które trójce fizyków przyznano nobla w 2022 roku, mogą znaleźć zastosowanie przede wszystkim w szyfrowaniu kwantowym - technologii zabezpieczania danych możliwej do wykorzystania np. w bankowości elektronicznej.

"Świetne wieści. Nie ma kryzysu klimatycznego"

Niedługo po otrzymaniu Nagrody Nobla przez prof. Clausera media zaczęły nagłaśniać, jakie poglądy fizyk głosi w sprawie zmiany klimatu. Co ważne, Clauser nigdy nie publikował recenzowanych artykułów naukowych o klimacie - co szybko wypomnieli mu eksperci na co dzień zajmujący się tą dziedziną wiedzy.

W maju 2023 roku Clauser przystąpił do organizacji CO2 Coalition zrzeszającej sceptyków zmian klimatu. "Moim zdaniem nie ma prawdziwego kryzysu klimatycznego. Istnieje jednak bardzo realny problem z zapewnieniem godziwego poziomu życia dużej populacji świata i związany z nim kryzys energetyczny. Ten ostatni jest niepotrzebnie zaostrzany przez to, co, moim zdaniem, jest błędną nauką o klimacie" - cytuje Clausera organizacja. CO2 Coalition współtworzą osoby (między innymi fizyk William Happer), które wcześniej zarządzały George C. Marshall Institute - organizacją, która również negowała zmiany klimatu i otrzymywała środki od amerykańskich firm z branży paliw kopalnych.

W wywiadzie udzielonym "The Epoch Times" 5 września 2023 roku Clauser rozwija swoje poglądy, twierdząc, że chmury odpowiadają za termoregulację ziemi. Światło słoneczne, jak tłumaczy Clauser, prowadzi do parowania oceanów, w efekcie zachmurzenie rośnie. Chmury utrudniają dostęp do ziemi dla światła słonecznego, parowanie się zmniejsza, zachmurzenie spada, a cykl zaczyna się od początku. Clauser uważa, że ten mechanizm jest tak silny, że przyćmiewa znaczenie CO2 i metanu dla temperatury i zmian klimatu na Ziemi. "Wszystkie rządowe programy mające na celu ograniczenie emisji CO2 i metanu powinny zostać natychmiast porzucone" - podsumowuje fizyk.

Clauser twierdzi, że mechanizm, który opisuje, został przegapiony przez innych naukowców, tak jak kiedyś naukowcy przegapili mechanizmy, które on zaobserwował w mechanice kwantowej: "Ten mechanizm, całkowicie dotychczas niezauważany, nazywam czymś w rodzaju 'słonia w pokoju', ukrywającego się na widoku, którego najwyraźniej nikt nie zauważył. Nie potrafię sobie wyobrazić, dlaczego nie, ale podobne 'słonie w pokoju' występowały w mechanice kwantowej, które sam odkryłem".

14 listopada 2023 roku w Baltimore w Stanach Zjednoczonych Clauser wziął udział w konferencji Deposit of Faith Coalition zorganizowanej między innymi przez środowisko konserwatywnego katolickiego portalu Church Militant. Zapis relacji z tego spotkania można obejrzeć w zarchiwizowanej wersji strony portalu (wystąpienie Clausera, zatytuowane: "Great news! There is no climate crisis" od 34. minuty nagrania). Zarchiwizowanej, bo w kwietniu 2024 roku portal zaprzestał działalności.

"Nie jest prawdą, że klimatolodzy pomijają wpływ chmur na klimat Ziemi"

W Polsce obszerny materiał prostujący informacje podawane przez Clausera opublikował w listopadzie 2023 roku serwis Nauka o klimacie. W artykule autora podpisanego pseudonimem "Doskonale Szare" i konsultowanego przez prof. Szymon Malinowskiego, czytamy między innymi, że nieprawdą jest, "że klimatolodzy pomijają albo kompletnie nie rozumieją wpływu chmur na klimat Ziemi, a modele klimatu w ogóle chmur nie zawierają".

Autor tekstu dowodzi, że eksperci opisujący klimat i autorzy modeli klimatycznych doskonale znają rolę chmur w kształtowaniu klimatu i uwzględniają ją w swoich pracach. Chmurom poświęcone są bowiem obszerne fragmenty raportów Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). "Jest możliwe, że pomylił mu się [Clauserowi - przyp. red.] całościowy wpływ chmur na klimat ze związanymi z nimi sprzężeniami zwrotnymi" - czytamy w cytowanym artykule. Te są bowiem trudne do oszacowania i modelowania. Mają jednak niewielki wpływ na bilans energetyczny Ziemi, czyli różnicę między energią docierającą do naszej planety i przez nią oddawaną.

Według artykułu całkowity wpływ chmur na bilans promieniowania planety jest mniejszy, niż mówi to w wywiadach prof. John Clauser. Natomiast wpływ dwutlenku węgla jest większy. Jeżeli chodzi o wspomnianą koncepcję Clausera "mechanizmu termostatu", autor analizy nazywa go "bardzo uproszczonym": "chmury nie tylko odbijają promieniowanie słoneczne (ochładzając planetę), ale zatrzymują też promieniowanie podczerwone (ogrzewając ją), a w różnych ich rodzajach te efekty występują z różnym natężeniem: w przypadku chmur niskiego piętra dominuje ten pierwszy, zaś chmury wysokie przede wszystkim związane są z tym drugim efektem" - czytamy w artykule.

Autor przytacza wyniki najnowszych badań klimatologów dotyczących chmur. Wynika z nich, że sprzężenia zwrotne związane z chmurami są w sumie dodatnie. "A zatem, zamiast zachowywać się jak termostat stabilizujący temperaturę planety, zwiększają ocieplenie spowodowane zmianami koncentracji gazów cieplarnianych" - tłumaczy autor tekstu.

Poglądy Clausera analizował także dziennik "The Washington Post". W tekście dziennikarze cytują Michaela Manna, klimatologa z Uniwersytetu Pensylwanii, który ocenił, że twierdzenia, jakoby dzięki chmurom nie było kryzysu klimatycznego, to po prostu "czysta bzdura" i "pseudonauka". Mann również przypomina, że najlepsze dostępne aktualnie dowody pokazują, iż chmury faktycznie powodują ocieplenie.

Zdecydowana większość naukowców jest zgodna co do przyczyny zmian klimatycznych. W 2021 roku przeprowadzono sondaż - pytając naukowców o to, czy globalne ocieplenie jest efektem działalności człowieka, i analizując literaturę naukową na ten temat. W obu przypadkach poziom konsensusu naukowego wokół tego, że to człowiek odpowiada za zmianę klimatu, wyniósł 99%.