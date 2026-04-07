Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"

Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. To wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Liczne przykłady kłamstw i manipulacji Dariusza Mateckiego. Komentarze polityków
Źródło: TVN24
Poseł PiS Dariusz Matecki nie ustaje w podburzaniu opinii publicznej przeciwko cudzoziemcom, szczególnie z krajów muzułmańskich. W ostatniej serii postów w nich uderzających zasugerował nawet, że w Kanadzie muzułmanie podpalili zabytkowy kościół. Jako "dowód" opublikował nagranie płonącej świątyni.

Na fakt, że Dariusz Matecki nawet podczas Triduum Paschalnego publikował posty szerzące niechęć do obcokrajowców, zwrócił uwagę inny poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek. 2 kwietnia skomentował wpis Mateckiego z brutalnym nagraniem opisanym jako "kolejny dzień w wielokulturowym Birmingham". Na filmie widać, jak jeden z mężczyzn siłą wyciąga z samochodu innego, bije go leżącego na ziemi, kopie. Na uwagę Mateckiego, że to "nowo przybyli inżynierowie", Polaczek napisał: "Szanowny Panie pośle! Mógłby Pan powstrzymać się od promocji agresji w Triduum".

Poseł PiS upomina Mateckiego. "Mógłby się pan powstrzymać..."

Dariusz Matecki rady partyjnego kolegi nie posłuchał. Następnego dnia opublikował kolejny post z sugestią oskarżenia skierowanego przeciwko muzułmanom. "Zabytkowe kościoły wciąż płoną w tajemniczy sposób. To jest kościół Église de l'Immaculée w Saint-Ours w Kanadzie. Zbudowano go w latach 1880–1882" - napisał Matecki 3 kwietnia na platformie X, dołączając minutowe nagranie. Wpis zakończył słowami: "Wszyscy wiemy czym jest ten: 'tajemniczy' sposób" (pisownia postów oryginalna).

Na filmie widać świątynię w ogniu, który objął dach i wieżę kościoła. Płomienie są bardzo intensywne, w powietrzu unosi się gęsty dym, konstrukcja wieży jest mocno zniszczona - jej części spadają na ziemię. Teren pożaru jest zabezpieczony, na miejscu są strażacy, słychać wycie syren.

FAŁSZ
Post Mateckiego wyświetlono ponad 140 tys. razy
Na końcu nagrania na ekranie pojawia się logo konta, które je zamieściło - "Islam Invasion" - to z niego udostępnił film Matecki. To oraz ostatnie zdanie z jego wpisu można odczytać jako sugestię, że świątynia została podpalona, a mieliby za to odpowiadać muzułmanie. I tak właśnie zrozumiała post posła część internautów. "Dlaczego nie płoną meczety albo synagogi?"; "Więcej lewactwa! Więcej muzułmanów! Więcej dewiantów seksualnych z LGBT!"; "W jego miejsce postawia meczet" - komentowali wpis Mateckiego. Jego post wygenerował ponad 142 tys. wyświetleń, niemal 400 użytkowników podało go dalej. Inni internauci rozpowszechniają też to nagranie i przekaz o "tajemniczych podpaleniach" - zarówno na platformie X, jak i na Facebooku.

FAŁSZ
Nagranie z przekazem uderzającym w muzułmanów krąży po platformie X i Facebooku
Nie wszyscy uwierzyli w sugestię posła PiS. "Kościół płonie kiedy temperatura materiału z którego jest zbudowany przekroczy tzw. temperaturę zapłonu. Nie ma w tym nic tajemniczego. Ale nie, pan prawicowy nacjonalista będzie obwiniał za to inną religię. To się nazywa tolerancja w stylu PiS"; "Dasz pan radę napisać przyczynę pożaru?" - zwracali uwagę w komentarzach.

Pożar sprzed kilku miesięcy. Czym spowodowamy?

Wystarczy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem sprawdzić dowolny kadr tego filmu, by się zorientować, że nie jest aktualny. Krążył już w sieci w lipcu 2025 roku. Wtedy wielu internautów za podpalenie kościoła - podobnie jak teraz Matecki - oskarżało obcokrajowców.

Wideo krąży w sieci od kilku miesięcy. Wtedy również fałszywie sugerowano, że kościół podpalili cudzoziemcy
Na nagraniu rzeczywiście widzimy Église de l'Immaculée, czyli Kościół Niepokalanego Poczęcia w kanadyjskiej gminie Saint-Ours. Wideo jest autentyczne, faktycznie świątynia stanęła w płomieniach. Stało się to 17 lipca 2025 roku, o czym informowały kanadyjskie media publiczne, m.in. Radio-Canada i CBC.

Jednak wbrew temu, co sugeruje poseł Matecki i część internautów, kościół nie został podpalony przez muzułmanów czy obcokrajowców. Jak informowały media ogólnokrajowe i lokalne, powodem pożaru było uderzenie pioruna. "Strażak z Saint-Ours w stanie Quebec, Sylvain Forge, powiedział, że w ciągu swoich 32 lat doświadczenia nigdy nie walczył z tak poważnym pożarem jak ten, który pochłonął gminny, stuletni kościół po tym, jak w czwartek został uderzony przez piorun" - napisał serwis CBC. Dodano, że "płomienie [były] podsycane silnym wiatrem". Według CBC zastępca dyrektora straży pożarnej w Saint-Ours przekazał, że pożar wybuchł tuż przed godziną 18:00, "gdy nadciągała potężna burza".  

Dariusz MateckiKanadaFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
