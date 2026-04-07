Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"

Liczne przykłady kłamstw i manipulacji Dariusza Mateckiego. Komentarze polityków Źródło: TVN24

Na fakt, że Dariusz Matecki nawet podczas Triduum Paschalnego publikował posty szerzące niechęć do obcokrajowców, zwrócił uwagę inny poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Polaczek. 2 kwietnia skomentował wpis Mateckiego z brutalnym nagraniem opisanym jako "kolejny dzień w wielokulturowym Birmingham". Na filmie widać, jak jeden z mężczyzn siłą wyciąga z samochodu innego, bije go leżącego na ziemi, kopie. Na uwagę Mateckiego, że to "nowo przybyli inżynierowie", Polaczek napisał: "Szanowny Panie pośle! Mógłby Pan powstrzymać się od promocji agresji w Triduum".

Dariusz Matecki rady partyjnego kolegi nie posłuchał. Następnego dnia opublikował kolejny post z sugestią oskarżenia skierowanego przeciwko muzułmanom. "Zabytkowe kościoły wciąż płoną w tajemniczy sposób. To jest kościół Église de l'Immaculée w Saint-Ours w Kanadzie. Zbudowano go w latach 1880–1882" - napisał Matecki 3 kwietnia na platformie X, dołączając minutowe nagranie. Wpis zakończył słowami: "Wszyscy wiemy czym jest ten: 'tajemniczy' sposób" (pisownia postów oryginalna).

Na filmie widać świątynię w ogniu, który objął dach i wieżę kościoła. Płomienie są bardzo intensywne, w powietrzu unosi się gęsty dym, konstrukcja wieży jest mocno zniszczona - jej części spadają na ziemię. Teren pożaru jest zabezpieczony, na miejscu są strażacy, słychać wycie syren.

FAŁSZ Post Mateckiego wyświetlono ponad 140 tys. razy Źródło: x.com

Na końcu nagrania na ekranie pojawia się logo konta, które je zamieściło - "Islam Invasion" - to z niego udostępnił film Matecki. To oraz ostatnie zdanie z jego wpisu można odczytać jako sugestię, że świątynia została podpalona, a mieliby za to odpowiadać muzułmanie. I tak właśnie zrozumiała post posła część internautów. "Dlaczego nie płoną meczety albo synagogi?"; "Więcej lewactwa! Więcej muzułmanów! Więcej dewiantów seksualnych z LGBT!"; "W jego miejsce postawia meczet" - komentowali wpis Mateckiego. Jego post wygenerował ponad 142 tys. wyświetleń, niemal 400 użytkowników podało go dalej. Inni internauci rozpowszechniają też to nagranie i przekaz o "tajemniczych podpaleniach" - zarówno na platformie X, jak i na Facebooku.

FAŁSZ Nagranie z przekazem uderzającym w muzułmanów krąży po platformie X i Facebooku Źródło: x.com, Facebook

Nie wszyscy uwierzyli w sugestię posła PiS. "Kościół płonie kiedy temperatura materiału z którego jest zbudowany przekroczy tzw. temperaturę zapłonu. Nie ma w tym nic tajemniczego. Ale nie, pan prawicowy nacjonalista będzie obwiniał za to inną religię. To się nazywa tolerancja w stylu PiS"; "Dasz pan radę napisać przyczynę pożaru?" - zwracali uwagę w komentarzach.

Pożar sprzed kilku miesięcy. Czym spowodowamy?

Wystarczy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem sprawdzić dowolny kadr tego filmu, by się zorientować, że nie jest aktualny. Krążył już w sieci w lipcu 2025 roku. Wtedy wielu internautów za podpalenie kościoła - podobnie jak teraz Matecki - oskarżało obcokrajowców.

Wideo krąży w sieci od kilku miesięcy. Wtedy również fałszywie sugerowano, że kościół podpalili cudzoziemcy Źródło: x.com

Na nagraniu rzeczywiście widzimy Église de l'Immaculée, czyli Kościół Niepokalanego Poczęcia w kanadyjskiej gminie Saint-Ours. Wideo jest autentyczne, faktycznie świątynia stanęła w płomieniach. Stało się to 17 lipca 2025 roku, o czym informowały kanadyjskie media publiczne, m.in. Radio-Canada i CBC.

Jednak wbrew temu, co sugeruje poseł Matecki i część internautów, kościół nie został podpalony przez muzułmanów czy obcokrajowców. Jak informowały media ogólnokrajowe i lokalne, powodem pożaru było uderzenie pioruna. "Strażak z Saint-Ours w stanie Quebec, Sylvain Forge, powiedział, że w ciągu swoich 32 lat doświadczenia nigdy nie walczył z tak poważnym pożarem jak ten, który pochłonął gminny, stuletni kościół po tym, jak w czwartek został uderzony przez piorun" - napisał serwis CBC. Dodano, że "płomienie [były] podsycane silnym wiatrem". Według CBC zastępca dyrektora straży pożarnej w Saint-Ours przekazał, że pożar wybuchł tuż przed godziną 18:00, "gdy nadciągała potężna burza".