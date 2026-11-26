FAŁSZ Czarnek: Polska z największym długiem względem PKB w Unii. Jest jeden problem Gabriela Sieczkowska |

Donald Tusk o braku zgody dla propozycji unijnego budżetu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Doniesienia o rzekomym spotkaniu premiera Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim w "ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu" wywołały poruszenie wśród polityków PiS i stowarzyszenia Rozwój Plus. Paweł Jabłoński, poseł tego stowarzyszenia i pełnomocnik byłego premiera, poinformował o złożeniu pozwu przeciwko działaczowi PiS Oskarowi Szafarowiczowi. To on rozpowszechniał informacje o rzekomym spotkaniu.

24 listopada o sprawę pytany był poseł PiS, kandydat tej partii na premiera i były minister edukacji Przemysław Czarnek. Zamiast odnieść się do tych doniesień, zmienił temat - wymieniał bieżące problemy kraju, w tym te dotyczące zadłużenia. W programie "Gość Radia Zet" mówił:

FAŁSZ W Polsce mamy największy dług publiczny względem PKB w Unii Europejskiej. Przemysław Czarnek, poseł PiS, były minister edukacji i nauki "Gość Radia Zet", 24 listopada 2026

Czarnek dodał, że pod tym względem "daleko przed wszystkimi jesteśmy".

Tylko że dostępne dane nie potwierdzają tego twierdzenia.

Dług publiczny względem PKB. Polska daleko od pierwszego miejsca

21 października Eurostat opublikował wstępne dane o długu publicznym w stosunku do produktu krajowego brutto w państwach Unii Europejskiej w połowie 2026 roku (na koniec drugiego kwartału). Polska nie otwierała tego zestawienia.

Największy dług w stosunku do wielkości gospodarki miała Grecja - wyniósł on 140,8 proc. PKB. Na drugim miejscu znalazły się Włochy (139,9 proc.), a na trzecim Francja (119,1 proc.). Ponad 100 proc. PKB wynosiło też zadłużenie Belgii (110,2 proc.) i Hiszpanii (101,4 proc.).

Polska zajęła w tym zestawieniu 11. miejsce. Według wstępnych szacunków Eurostatu nasz dług publiczny wyniósł 64,5 proc. PKB. To mniej niż średnia unijna - 82,9 proc. i dla strefy euro (19 państw) - 88,8 proc.

To jeszcze wstępne dane, ale wskazują na wzrost zadłużenia Polski. Na koniec 2025 roku nasz dług publiczny wynosił 59,7 proc. PKB. Na koniec drugiego kwartału tego samego roku - 57,8 proc.

Wzrostową tendencję widać również w szerszej perspektywie. W porównaniu z drugim kwartałem 2025 roku relacja długu publicznego do PKB wzrosła także w całej Unii Europejskiej i strefie euro.

Polska na pierwszym miejscu w innym zestawieniu dotyczącym długu

Możliwe, że Czarnkowi chodziło o inny wskaźnik - zmianę relacji długu publicznego do PKB. Pokazuje on, o ile wzrósł lub spadł dług publiczny w relacji do PKB w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tym przypadku Eurostat zestawił dane za drugi kwartał 2025 i 2026 roku.

W analizowanym okresie relacja długu publicznego do PKB wzrosła w Polsce o 6,7 punktu procentowego. I był to największy wzrost wśród państw Unii Europejskiej.

Wzrost relacji długu do PKB odnotowano w 18 państwach członkowskich, w kolejnych dziewięciu - spadek.

Tuż za Polską znalazły się Litwa (wzrost o 4,9 p.p.) i Belgia (o 3,8 p.p.) i Francja (o 3,7 p.p.). Największy spadek odnotowała Grecja (o 11,2 p.p.), Cypr (o 9,5 p.p.) i Słowenia (o 4,5 p.p.).

W tym samym czasie relacja długu publicznego do PKB wzrosła w całej Unii Europejskiej, jak i w strefie euro - w obu przypadkach o 1,5 p.p.