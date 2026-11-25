Polska Trzech terytorialsów podnosi rakietę "jedną ręką, jednym placem". Co to za przekaz Szymon Rębowski |

To była rosyjska rakieta. Wydobyto "elementy napędowe" i "sterownicze" Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

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W piątek rano 20 listopada 2026 roku podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Były to rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101. Rakiety spadły na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego, w miejscowościach Nowy Lipowiec (pow. biłgorajski), Rudnik (pow. niżański) oraz Mołodycz (pow. jarosławski). Nikt nie odniósł obrażeń.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w internecie pojawiło się wiele teorii spiskowych. Jedna z nich dotyczyła tego, jakie obiekty spadły w Polsce.

"Niesamowite, szokujące Rząd znów ogłosił,że to nie był dron tylko rakieta manewrująca CH-101 zdolna do przenoszenia ładunków jądrowych o masie około 3000kg Tymczasem 3 terytorialsów podnosi to jedną ręką,jednym palcem, bez żadnej ochrony pomimo ładunku wybuchowego w rakiecie" - wpis o takiej treści opublikował jeden z użytkowników na portalu X (pisownia oryginalna).

Autor dołączył krótkie nagranie, na którym widać, jak trzech mężczyzn, w tym dwóch w mundurach, podnosi drona i niesie go do wojskowej ciężarówki. Wpis został opublikowany w niedzielę wieczorem, wyświetlony ponad 100 tys. razy, a potem usunięty przez autora. W domyśle - rząd próbuje coś ukryć przed społeczeństwem lub je zmanipulować, skoro informuje o rakietach, ale wywożone są szczotki drona (dronów).

Wpis o rakiecie, która rzekomo została podniesiona przez trzech żołnierzy Źródło zdjęcia: x.com

To jednak wystarczyło, by ten sam przekaz udostępnili na portalu X i Facebooku inni użytkownicy. Wykorzystany we wpisie fragment nagrania pochodzi z programu informacyjnego TVP "19:30" wyemitowanego w sobotę 21 listopada. Materiał opowiada o prorosyjskich sympatiach Grzegorza Brauna i Janusza Korwina-Mikke. Wykorzystane we wpisach nagranie obrazuje "rosyjskie rakiety i drony wlatujące na terytorium Polski".

Ale to nagranie nie pochodzi z listopada 2026 i nie odnosi się do trzech rosyjskich rakiet, które w piątek 20 listopada wleciały i spadły w Polsce.

Trzech mężczyzn niosących drona do wojskowej ciężarówki widać na zdjęciach z 10 września 2025 roku z miejscowości Wohyń na Lubelszczyźnie. Żołnierze zabezpieczają szczątki drona po tym, jak w nocy z 9 na 10 września 30 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Nagranie dotyczy więc innego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Federację Rosyjską.

Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP/EPA

Sugestię, że rząd nie mówi prawdy o tym, co spadło w Polsce, celowo połączono z fragmentem archiwalnego nagrania. Wzmocniono tym samym cały przekaz. W materiale z "19:30" jest wprawdzie informacja, że pokazywane nagranie z wywożenia drona jest archiwalne. Jednak może to zostać niezauważone przez odbiorców.

Kadr z rolki na Facebooku. Napis "archiwum" może zostać niezauważony Źródło zdjęcia: Facebook

Konkret24