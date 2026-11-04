FAŁSZ "Na Trybunał jadą"? Niemieckie wozy wojskowe na polskich drogach

Trybunał Konstytucyjny miał służyć obywatelom. Teraz sędziowie są "obarczeni wadą polityczną" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Spór o Trybunał Konstytucyjny zaostrzył się po decyzji o odsunięciu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego od wykonywania obowiązków 30 października. Wokół siedziby Trybunału w Warszawie zgromadzili się protestujący, w tym politycy i sympatycy prawicy, a policja zabezpieczała teren wokół budynku.

Niemal natychmiast w sieci pojawiły się nieprawdziwe doniesienia o rzekomym udziale niemieckiej policji w zabezpieczaniu protestów. Dowodem na to miały być m.in. białe hełmy policjantów i nagranie wozów niemieckiej policji na jednej z polskich dróg. Ustalenia Konkret24 pokazują, że materiały te nie potwierdzają obecności niemieckich policjantów podczas protestów.

Niektórzy internauci poszli o krok dalej i zaczęli łączyć sytuację przed TK z nagraniami oraz zdjęciami niemieckich pojazdów wojskowych zauważonych na polskich drogach. Według autorów wpisów miały one zmierzać do Warszawy, a nawet na miejsce protestów. "Jedzie żandarmeria Tuska"; "na Trybunał jadą" - komentowali. Gdy część internautów spekulowała, że obecność niemieckich wojsk może mieć związek z wydarzeniami przed TK, inni wskazywali na wspólne manewry i przypominali, że Polska i Niemcy są sojusznikami w NATO.

Sprawdziliśmy część najpopularniejszych nagrań i zdjęć.

Polska autostrada, niemieckie wojska

Szczególną uwagę internautów zwróciło ponadminutowe nagranie wykonane z jadącego samochodu. W tle słychać muzykę i słabo zrozumiały męski głos. Na filmie widać kolumnę siedmiu pojazdów wojskowych. Samochód, z którego nagrywano, mija kolejne pojazdy, w tym kilka oznaczonych białym napisem "feldjäger", czyli żandarmeria wojskowa. Ze znaków drogowych, które mijają pojazdy, wynika, że poruszają się autostradą A2. U góry kadru umieszczono datę 2 listopada br. i napis "Polska autostrada niemieckie wojska" (pisownia wszystkich postów oryginalna).

Nagranie kolumny pojazdów niemieckiego wojska wyświetlono na TikToku ponad 380 tys. razy Źródło zdjęcia: tiktok.com

Nagranie 2 listopada najpierw pojawiło się na TikToku gdzie zebrało ponad 380 tys. wyświetleń. Następnie przeszło do serwisu X. Tam internautka publikująca materiał pytała: "Co robią u nas niemieckie wojska? Sprawdziłam, że na razie nie odbywają się ćwiczenia zagranicznych wojsk w Polsce". Jej wpis ma już ponad 160 tys. wyświetleń. Materiał wygląda wiarygodnie, nie widać na nim śladów manipulacji sztuczną inteligencją.

Jak sprawdziliśmy, kolumna pojazdów z nagrania poruszała autostradą A2 w kierunku Poznania i Warszawy, tuż przed zjazdem na Trzciel (województwo lubuskie). Potwierdzają to dostępne zdjęcia na Google Street View z kwietnia 2026 roku - pasuje kolejność mijanych znaków informacyjnych oraz wygląd wiaduktów, pod którymi przejeżdża kolumna.

O nagranie i okoliczności obecności niemieckich wojsk na drodze A2 zapytaliśmy biura prasowe Wojska Polskiego i Bundeswehry. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy ich odpowiedzi.

Furgonetki Bundeswery w Centrum Warszawy

Pojazdy Bundeswehry internauci zauważyli również w centrum Warszawy. Pokazuje je krótkie nagranie, które rozpoczyna się ujęciem Pałacu Kultury i Nauki. Po chwili kamera przesuwa się w prawo, ukazując dwa zaparkowane przy ulicy, tuż obok autora nagrania, ciemnoniebieskie furgonetki z oznaczeniami Bundeswehry. Na koniec autor zbliża obraz na drzwi jednego z pojazdów. Przez moment widać rejestrację jednej z furgonetek, ale jest nieczytelna.

Według internautki, która jako jedna z pierwszych opublikowała nagranie w serwisie X, zostało ono wykonane 2 listopada. Jej wpis wyświetlono niemal 180 tys. razy. Nagranie udostępnił też poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki. W poście zgryźliwie pytał premiera Donalda Tuska "A co to? Posiłki z vaterlandu przyjechały?".

Nagranie furgonetek niemieckiego wojska udostępnił w serwisie X poseł PiS Dariusz Matecki Źródło zdjęcia: x.com

Samochody Bundeswehry zaparkowano na wysokości ul. Złotej 59, tuż pod hotelem Mercure Warszawa Centrum. Potwierdzają to zdjęcia dostępne na Google Street View. Dlaczego tam się pojawiły? Biura prasowe Wojska Polskiego i niemieckiej Bundeswehry nie odpowiedziały na nasze pytania.

Zdjęcia samochodów w kamuflażu

W serwisie X opublikowano również trzy zdjęcia przedstawiające pojazdy w kamuflażu, z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi zaczynającymi się od litery "Y". Takie oznaczenia są używane wyłącznie przez pojazdy Bundeswehry. Na dwóch fotografiach widać półciężarówki, z których jedna ciągnie przyczepę z niewielkim ładunkiem. Trzecie zdjęcie przedstawia wojskowego jeepa. Wszystkie pojazdy jadą trzypasmową drogą. Ujęcia wykonano z perspektywy pasażera innego samochodu, który poruszał się w tym samym kierunku co pojazdy niemieckiej armii. "#tusk posiłki ściąga z IV rzeszy" - stwierdza użytkownik serwisu X, który opublikował zdjęcia 2 listopada. Jego wpis ma ponad 20 tys. wyświetleń.

Ponad 20 tysięcy wyświetleń zebrał wpis pokazujący trzy zdjęcia pojazdów niemieckiego wojska na trzypasmowej drodze

Ze względu na brak charakterystycznych punktów orientacyjnych nie udało nam się ustalić miejsca wykonania zdjęć ani kierunku, w którym poruszały się pojazdy. Dobrze widoczne są za to tablice rejestracyjne pojazdów niemieckiego wojska. Zapytaliśmy o nie biuro prasowe WP i Bundeswehry. Do momentu publikacji nie przekazały odpowiedzi.

Obecność niemieckich pojazdów wojskowych w Polsce sama w sobie nie musi oznaczać niczego nadzwyczajnego. Niemcy są członkiem NATO i sojusznikiem Polski, a żołnierze Bundeswehry mogą przebywać na terytorium naszego kraju w związku ze wspólnymi ćwiczeniami, współpracą wojskową, transportem sprzętu czy przemieszczaniem się jednostek sojuszniczych.

Co istotne w dniach 9–22 listopada, w Polsce mają odbyć się ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych. Udział w nich potwierdziło 11 państw, w tym Niemcy. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość sił koalicji do wsparcia Ukrainy po zakończeniu wojny. Weźmie w nich udział prawie trzy tysiące żołnierzy - zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej.