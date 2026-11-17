FAŁSZ "Pierwsze oficjalne zdjęcie" Mostu Krymskiego po ataku?Sprawdzamy Szymon Rębowski |

Atak na Most Krymski. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy publikuje nagranie Źródło wideo: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy Źródło zdj. gł.: x.com

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"Most Krymski po ataku. Pierwsze oficjalne zdjęcie dostępne tylko u mnie" - napisał na X jeden z użytkowników rano 17 listopada 2026 roku. I dołączył rzekome zdjęcie zniszczonej przeprawy. Inny internauta ten sam obraz skomentował: "Nic piękniejszego dzisiaj nie zobaczycie. Слава Україні (Chwała Ukrainie! - red.)!". Na ilustracji widzimy jakoby zniszczoną przeprawę przez Cieśninę Kerczeńską. Pierwszy wpis miał ponad 270 tys. wyświetleń, drugi ponad 60 tys. Inna kopia tego zdjęcia miała już zdecydowanie mniej wyświetleń, ale autor napisał: "Śliczna katastrofa. Do pełni szczęścia brakuje już niewiele".

Most został we wtorek uszkodzony w wyniku ataku ukraińskich dronów. Ruch na nim wstrzymano. Był to drugi atak Ukrainy na tę kluczową przeprawę w ciągu doby.

FAŁSZ Wpisy rzekomo pokazujące zniszczony Most Krymski Źródło zdjęcia: x.com

Komentujący jednak nie dowierzali w prawdziwość ilustracji. "AI slop"; "To jest AI. A gdzie barki blokujące przed dronami od strony morza?"; "fajnie, ale to AI" - pisali pod postami.

Czy więc mamy do czynienia z "pierwszym oficjalnym zdjęciem" Mostu Krymskiego po uszkodzeniu przez siły Ukrainy, czy może jest to wytwór AI? Sprawdziliśmy.

Co to za zdjęcie

Opublikowane zdjęcie jest bardzo podobne do zdjęcia Mostu Krymskiego, które można odnaleźć na Wikipedii. Zdjęcie opatrzone jest datą 21 grudnia 2019 roku i pochodzi z agencji drogowej Federacji Rosyjskiej - widać na nim cały most z niezniszczoną częścią drogową. O tym, że zdjęcie zniszczonego mostu opublikowane przez internautę jest najprawdopodobniej przerobionym zdjęciem z 2019 roku, świadczy jeden szczegół.

Na oryginalnej fotografii z 2019 roku widać płynący statek, który zostawił po sobie ślad na wodzie. Na zdjęciu opublikowanym w listopadzie 2026 roku i rzekomo pokazującym zniszczenie przeprawy nie widać statku - zdjęcie zostało tak wykadrowane, że znajduje się on poza jego obszarem. Jednak na wodzie również na tym zdjęciu widać ślad, który pozostawił po sobie statek.

Porównanie zdjęcia Mostu Krymskiego z 2019 roku i krążącego po ukraińskim ataku z listopada 2026 Źródło zdjęcia: Rosawtodor/Wikimedia Commons

Zdjęcie zniszczonego mostu opublikowane przez internautę nie jest autentyczne. To przeróbka fotografii z 2019 roku. Wykadrowano je tak, aby usunąć z widoku statek, a następnie zmieniono wygląd drogowej części mostu, przedstawiając ją jako zniszczoną. Do tej modyfikacji prawdopodobnie użyto narzędzi AI.

Do skutecznego ukraińskiego ataku na most faktycznie doszło, co widać na innych - autentycznych, może nie tak spektakularnych zdjęciach i nagraniach z tego wydarzenia.

Jedno ze zdjęć uszkodzonego Mostu Krymskiego, które po ukraińskim ataku opublikował prezydent Wołodymyr Zełenski Źródło zdjęcia: x.com